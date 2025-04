IFMA ตั้งโต๊ะแถลง รุดเข้าพบประธานไอโอซี แจงเหตุนักมวยชาวอังกฤษเสียชีวิตที่สมุย

สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ประกาศจุดยืนคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬามวยไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชน พร้อมแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสีย โจเซฟ อิไท ริโนโมต้า นักมวยชาวอังกฤษ วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นสำคัญ หลังจากนี้เตรียมเข้าชี้แจงต่อ เคิร์สตี้ โคเวนทรี ประธานคณะกรรมโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) เพื่อปกป้องไม่ให้มวยไทยโอลิมปิกถูกทำลายจากกรณีที่ นายโจเซฟ อิไท ริโนโมต้า (MR.JOSEPH ITAI RINOMHOTA) อายุ 30 ปี สัญชาติอังกฤษ เสียชีวิตหลังจากขึ้นเวทีครั้งแรกต่อยมวยไทย 5 ยก กับซุปเปอร์เล็ก ที่สนามมวยอินเตอร์สมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อคืนวันที่ 28 มีนาคม 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งทางด้านของ เคิร์สตี้ โคเวนทรี ประธานคณะกรรมโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ชาวซิมบับเว ได้มีการแสดงความห่วงใย และสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทาง สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) นั้นล่าสุดเมื่อวันที่ 1 เมษายน ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซอยสุขุมวิท 11 กรุงเทพฯ สหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติ (IFMA) ร่วมกับ สมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (AMTAT) และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย (PAT) จัดงานแถลงข่าว "Not in Our Olympic Muaythai" ประกาศจุดยืนและนำเสนอข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับมาตรการด้านความปลอดภัยของนักกีฬา ตลอดจนการหารือเกี่ยวกับอุบัติเหตุการเสียชีวิตของ นายโจเซฟ อิไท ริโนโมต้า จนเป็นข่าวครึกโครมทั่วโลก ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อกีฬามวยไทย รวมทั้งการแถลงข่าวยังครอบคลุมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุศิลปะมวยไทยเข้าสู่โอลิมปิก เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงแนวทางและมาตรฐานที่เหมาะสมในการพัฒนากีฬามวยไทยระดับสากล โดยมี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธาน IFMA, นายสเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการ IFMA และนายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพฯ ร่วมกันแถลงรายละเอียดดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ ประธาน IFMA กล่าวว่า เรื่องการแข่งขันมวยไทยต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬาเป็นหลัก ต้องได้รับการตรวจร่างกายช่วงเช้าก่อนชก นักกีฬาต้องมีน้ำหนักใกล้เคียงกัน หรือเท่ากัน ต้องมีสถิติการชกใกล้เคียงกัน และผู้ควบคุมการแข่งขันบนเวทีต้องมีความรู้ความสามารถ จากเหตุการณ์ที่สมุย ทางเราพยายามจะสอบถามไปว่า ทุกอย่างเป็นไปตามกฏระเบียบที่คณะกรรมการมวย การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กำหนดไว้หรือไม่ เรากำลังพยายามตามเรื่องอย่างเต็มที่ เพราะสิ่งที่ระลึกอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการชกระดับเยาวชนก็ดี หรือระดับทั่วไปก็ดี คือนักกีฬาต้องปลอดภัย โชคดีที่เรื่องนี้มี IFMA เข้ามาร่วมดำเนินการตรงนี้ ซึ่งในต่างประเทศทั่วโลกรู้จักแต่ IFMA เท่านั้น พอเกิดเรื่องก็ได้รับการติดต่อมามากมาย เราจึงขอมาชี้แจงในส่วนนี้“มวยไทยแพร่หลายไปทั่วโลก 157 ประเทศสมาชิกปฎิบัติตามกฎของ IFMA อย่างเคร่งครัด ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมุยมีกฎหมายอยู่ แต่ไม่ถูกนำไปใช้อย่างจริงจัง เราก็ได้มีการสอบถามไปยังคณะกรรมการกีฬามวย กกท. และยังต้องรอรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวมาจากทาง กกท.สุราษฎณ์ธานี ที่ต้องใช้เวลา ผมขอแสดงความเสียใจอีกครั้งต่อครอบครัวของโจเซฟ ซึ่งในระดับนานาชาติมวยไทยมีความปลอดภัย เราไม่มีทางได้รับการบรรจุในกีฬาโอลิมปิก หากมาตรฐานความปลอดภัยของนักกีฬาภายใต้ IFMA ไม่ได้อยู่ในระดับโอลิมปิก สิ่งที่ผมกังวลอย่างแรก IFMA จะไม่ยอมให้ประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมไปอีกนานแค่ไหน และสิ่งที่สองเรากำลังใฝ่ฝันถึงการเป็นเจ้าภาพยูธโอลิมปิก แต่หากเราไม่สามารถพิสูจน์ความปลอดภัยของเยาวชนได้ แล้วทำไมคุณจะต้องส่งเยาวชนมาแข่งขันที่ไทย? เรื่องนี้ต้องได้รับการพิจารณาอย่างจริงจัง และเยาวชนต้องถูกวางเป็นศูนย์กลางของการตัดสินใจของเรา” ดร.ศักดิ์ชาย กล่าวขณะที่ นายสเตฟาน ฟ็อกซ์ เลขาธิการ IFMA กล่าวว่า ถือเป็นความโศกเศร้ากับการสูญเสียครั้งนี้ การแถลงข่าวครั้งนี้ไม่ได้เป็นการโจมตีองค์กรใด แต่อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬา และการป้องป้องเยาวชน ซึ่งเมื่อ 2 ปีก่อนตนได้นำเสนอกรณีศึกษาเกี่ยวกับการปกป้องนักกีฬาเยาวชน แต่กลับถูกจับที่สนามบิน และโดนฟ้องร้องหมิ่นประมาท อย่างไรก็ตาม เรายังขอยืนหยัดกับความถูกต้อง ไม่มีการประนีประนอมเรื่องความปลอดภัยในกีฬามวยไทย“เราขอแสดงจุดยืนอย่างหนักแน่นเรื่องการคุ้มครองความปลอดภัยของนักกีฬาโดยเฉพาะรุ่นเยาว์ สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ตนเองจะเดินทางไปที่เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อเข้าพบกับ เคิร์สตี้ โคเวนทรี ประธานคณะกรรมโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) และสรุปข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการปกป้องไม่ให้มวยไทยโอลิมปิกถูกทำลายไป เพราะ IFMA ต้องการผลักดันนโยบายอย่างชัดเจน เพื่อปกป้องเยาวชนที่เล่นกีฬามวยไทยให้มีมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งต้องขอบคุณพาร์ตเนอร์ที่จับมือร่วมกันทำให้เกิดเป็นรูปธรรม” นายสเตฟาน กล่าวด้าน นายสมชาติ เจริญวัชรวิทย์ นายกสมาคมกีฬามวยอาชีพฯ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นอุทาหรณ์อย่างดี ที่เราต้องหาวิธีป้องกัน และมีมาตรการที่เข้มงวดเพราะกีฬามวยไทย มีโอกาสที่จะได้รับการบรรจุโอลิมปิก เราต้องพยายามทำให้เห็นว่า มวยไทย เป็นกีฬาที่มีมาตรฐาน มีการป้องกัน และดูแลนักกีฬาอย่างดี เพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีก ทั้งนี้ฝากสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย และสำนักงานมวยแต่ละจังหวัด เข้มงวดกวดขันเกี่ยวกับนักมวยที่จะขึ้นชกในรายการต่างๆ ต้องดูให้ดีว่าผู้แข่งขันทำตามระเบียบ อยางเข้มงวดหรือไม่ อยากให้ช่วยกันดูแล และสอดส่องในเรื่องนี้อย่างเข้มงวด“ผมรู้สึกยากที่จะเข้าใจว่าทำไมใครๆ ถึงสามารถเปิดองค์กรระดับโลกได้ในประเทศไทย โดยไม่มีการยอมรับจากใครนอกจากตัวเอง ผมได้พูดคุยเรื่องนี้กับรัฐบาลหลายครั้ง รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ หากเราไม่มีการกำหนดกฏเกณฑ์และความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน เหตุการณ์ที่น่าเศร้าเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นต่อไป วันนี้ผมขอเพียงให้รัฐบาลลงมาพูดคุยกับสององค์กรที่ได้รับการยอมรับอย่างเต็มที่ในประเทศไทยคือ AMTAT และ PAT เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะสำหรับเยาวชน ในระดับนานาชาติ IOC ได้ยอมรับมวยไทยแล้ว ดังนั้นทำไมเราถึงต้องพยายามขัดแย้งกับองค์กรกีฬาที่มีอำนาจสูงสุดของโลก? ตอนนี้เราหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต่อไป” นายสมชาติ กล่าว