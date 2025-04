เวทีมวยลุมพินี ตรวจสภาพผ่านฉลุย พร้อมคัมแบ็คจัด 2 ศึก ONE ศุกร์-เสาร์นี้

เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางในเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมา เมื่อวันศุกร์ที่ 28 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบในหลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร ส่งผลให้ ONE ต้องยกเลิกการแข่งขันศึก ONE ลุมพินี 102 เพื่อความปลอดภัยของทุกฝ่ายโดยหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย ONE ได้ประสานงานกับทีมวิศวกรของกองทัพบก และทีมวิศวกรของบริษัทเอกชน ให้เร่งเข้าตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างทั้งภายในและภายนอกของอาคารต่าง ๆ ในบริเวณสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ได้แก่ อาคารสนามมวย อาคารสำนักงานสนามมวย และอาคารที่จอดรถ 5 ชั้นจากการตรวจสอบอาคารดังกล่าวเมื่อวันที่ 31 มี.ค.68 ปรากฏว่าไม่พบความเสียหายของโครงสร้างหลังจากเกิดแผ่นดินไหว และได้รับการยืนยันว่าอาคารมีความมั่นคงแข็งแรง ปลอดภัยเพียงพอต่อการใช้งาน และสามารถเปิดใช้ได้ตามปกติด้วยเหตุนี้ ศึก ONE ลุมพินี 103 ที่กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 เม.ย.68 จึงจะดำเนินการแข่งขันตามปกติ เช่นเดียวกับศึก ONE Fight Night 30 เช้าวันเสาร์ที่ 5 เม.ย.68 ส่วนนักกีฬาที่มีชื่อลงแข่งขันในศึก ONE ลุมพินี 102 ซึ่งต้องยกเลิกไปแล้วนั้น ทาง ONE ได้จ่ายค่าตัวให้นักกีฬาตามที่ตกลงแล้วทุกคน