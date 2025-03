ยามาฮ่า เปิดอาณาจักรโลกยานยนต์ “FEEL The Unique Experience” อวด 2 โมเดลใหม่สุดซูเปอร์สปอร์ต และ 3 รุ่นสีสันใหม่สุด ลิมิเต็ด ในงานมอเตอร์โชว์

นายพงศธร เอื้อมงคลชัย ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหาร บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีเปิดบูธ YAMAHA “FEEL The Unique Experience” ในงาน บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46 อย่างเป็นทางการ โดยในปีนี้ ยามาฮ่าเปิด 2 โมเดลสายพันธุ์ R-Series รุ่นใหม่กับ New YAMAHA R9 รถมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ตรุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมกับขุมกำลังเครื่องยนต์ CP3 890 ซีซี และ New YAMAHA R3 สปอร์ตไบค์มิดเดิลคลาสกับขุมพลังเครื่องยนต์ 321 ซีซี พร้อมกันนี้ ยามาฮ่าเปิด New YAMAHA SR 400 กับตำนานของรถสปอร์ตเฮอริเทจ ที่คงความคลาสสิกตลอดกาล กับรุ่น Final Edition และ New YAMAHA R15 และ New YAMAHA EXCITER 2 รุ่นที่มาพร้อมกับสีสันใหม่ พร้อมโปรโมชันแบบจัดเต็มครบทุกเซกเมนต์ ตั้งแต่รถสแตนดาร์ดไบค์ถึงรถบิ๊กไบค์ รวมถึงผลิตภัณฑ์ยามาลู้ป เครื่องแต่งกายแท้ พร้อมอุปกรณ์ตกแต่งแท้จากยามาฮ่า ในงานบางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล มอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 46สนใจเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าพร้อมรับเงื่อนไขสุดพิเศษ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษต่างๆ ที่ บูธ YAMAHA “FEEL The Unique Experience” มาค้นหาความเป็นตัวคุณไปพร้อมกับยามาฮ่า ระหว่าง วันที่ 26 มีนาคม ถึง 6 เมษายน 2568 นี้ ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 เมืองทองธานี สามารถติดตาม และชมรายละเอียดของบูธยามาฮ่าได้ที่ www.yamaha-motor.co.th หรือที่ Facebook: Yamaha Society Thailand#Yamaha #ยามาฮ่า #RevsyourHeart #FeelTheUniqueExperience #MotorShow2025 #มอเตอร์โชว์2025