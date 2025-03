“สมพร” นั่งประมุขวอลเลย์บอลไทยสมัย 6 พร้อมสานงานศึกโลกต่อ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย โดยมีวาระสำคัญคือการเลือกตั้งนายกสมาคมฯคนใหม่โดยในที่ประชุม ผู้แทนสโมสรที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงต่างยกมือเป็นมติเอกฉันท์รับรองให้ นายสมพร ใช้บางยาง ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยต่อ เป็นสมัยที่ 6 ติดต่อกัน และจะอยู่ในวาระต่ออีก 4 ปี (พ.ศ.2568-2571)สมพร ใช้บางยาง เปิดเผยว่า ขอบคุณสโมสรสมาชิกที่ยังไว้วางใจให้ดำรงค์ตำแหน่งต่อไปอีก 4 ปี ความจริงแล้วตั้งใจว่าจะก็พัก เพื่อเปิดทางให้คนอื่นได้เข้ามาช่วยพัฒนาวงการวอลเลย์บอลไทย แต่ได้คุยกับหลายๆคน ในปีนี้ยังมีงานใหญ่อย่างการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ซึ่งเป็นภาระหนัก ดังนั้นก็คงต้องอยู่ช่วยให้งานนี้ผ่านพ้นไปให้ได้ก่อน จึงตกลงกันว่าจะอยู่ช่วยต่อไปอีก 4 ปี ก่อนจะเปิดทางให้คนอื่นๆได้เข้ามาบริหารสมาคมบ้างจากนี้สมาคม จะเดินหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2025 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคมถึง 7 กันยายน รวม 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา เชียงใหม่ ภูเก็ต และ กรุงเทพมหานคร รวมถึงเตรียมนักกีฬาทีมหญิงของไทยลุยศึกวอลเลย์บอลรายการนานาชาติ ทั้งการแข่งขัน วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นส์ ลีก 2025 ระหว่างวันที่ 4 มิ.ย.-27 ก.ค., การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซี วี.ลีก 2025 ระหว่างวันที่ 25 ก.ค.- 3 ส.ค., การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 22 ส.ค.-7 ก.ย. และ มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ระหว่างวันที่ 9-20 ธ.ค.ยังมีวอลเลย์บอลออลสตาร์หญิง เกาหลี-ไทย 2025 ซึ่งเป็นการกลับมาจัดอีกครั้งในรอบ 6 ปี โดย "โค้ชอ๊อต" เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย จะใช้ซูเปอร์แมตช์นี้ในการทดสอบว่าใครเหมาะสมลุยศึก วอลเลย์บอล เนชั่นส์ ลีก 2025 ต่อไปส่วนทีมชายก็เตรียมลุยศึก ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และ การแข่งขัน SEA V league ชาย ระหว่างวันที่ 11-20 กรกฎาคมนี้ ซึ่งเป้าหมายในซีเกมส์ทีมชายต้องเข้าชิงชนะเลิศให้ได้ด้านการพัฒนาเยาวชน ก็จะสานต่อโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ Become The Next Generation” ซึ่งทำมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อสรรหาและเพิ่มจำนวนประชากรนักกีฬาระดับยุวชนหรือเยาวชนที่มีคุณภาพและรูปร่างสูงเหมาะสมตามตำแหน่งต่างๆ เข้าสู่ระบบการพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทยต่อไปสำหรับ นายสมพร ใช้บางยาง เข้ามารับตำแหน่งนายกสมาคมฯ มาตั้งแต่ปี 2554 และทำหน้าที่ประมุขลูกยางไทยมาแล้ว 5 สมัย (2554-2556, 2556-2558, 2558-2560, 2560-2564, 2564-2568) และการชนะเลือกตั้งครั้งนี้เป็นสมัยที่ 6 ติดต่อกัน ดำรงตำแหน่งระหว่างปี 2568-2571