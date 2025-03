"ชาตรี" ออกโรงขอโทษ "ไคโตะ" หลังวิจารณ์เรื่องไม่ยอมชกกับ "มารัต" จนดราม่า

จากประเด็นดราม่าระหว่าง ไคโตะ โอโนะ นักคิกบ็อกซิ่งของญี่ปุ่น กับ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน และซีอีโอวัน แชมเปียนชิพ ซึ่งทาง "บอสชาตรี" ให้สัมภาษณ์หลังจบไฟต์ ONE 172 ว่ารู้สึกผิดหวังกับการกระทำของ ไคโตะ ที่ไม่ยอมขึ้นสังเวียนสู้กับ มารัต กริกอเรียน ซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งชื่อก้องโลกย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เดิมที มารัต กริกอเรียน มีคิวขึ้นชกกับ ไคโตะ โอโนะ ดีกรีแชมป์ Shoot Boxing ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ศึก ONE 172 ที่ญี่ปุ่น อย่างไรก็ดีตัวของ มารัต ดันตกตาชั่ง โดยมีน้ำหนักเกินมาแค่ 0.7 ปอนด์ หรือราว 350 กรัม ทำให้ ไคโตะ ตัดสินใจที่จะขอไม่ขึ้นชก พร้อมกับรับค่าตัวไปแบบเต็มๆ แบบไม่เปลืองแรงจากเรื่องดังกล่าวทำให้ ชาตรี ศิษย์ยอดธง ออกมาให้สัมภาษณ์วิจารณ์การกระทำของ ไคโตะ ในเชิงว่าไม่กล้าหาญ และไม่มีมีจิตใจของการเป็นนักสู้ ทั้งที่คู่ชกน้ำหนักเกินมาเพียงเล็กน้อย แต่เลือกที่จะไม่ขึ้นสังเวียน พร้อมกับรับค่าตัวไปแบบฟรีๆ โดยที่ไม่ต้องออกแรง ซึ่งจากคำให้สัมภาษณ์ดังกล่าว ตัวของ ไคโตะ รู้สึกโกรธเป็นอย่างมาก และเรียกร้องให้ "บอสชาตี" ออกมาขอโทษสุดท้าย ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน และซีอีโอวัน แชมเปียนชิพ ตัดสินใจแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียของ ONE ยอมขอโทษกับคำพูดในงานแถลงข่าวหลังจบไฟต์ ONE 172"เช่นเดียวกับแฟนๆ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ผมเองก็ตั้งตารอคอยการแข่งขันระหว่าง มารัต กริกอเรียน และไคโตะ ด้วยเช่นกัน โดย กริกอเรียน ผ่านการทดสอบค่าน้ำ และชั่งน้ำหนัก หลังเวลาที่กำหนด โดยเขามีน้ำหนักเกิน 350 กรัม ซึ่งส่งผลให้ถูกหักค่าตัว 20% และเงินส่วนนี้จะถูกมอบให้ไคโตะตามกฎที่กำหนดไว้ ถ้าหากตัวของ ไคโตะ ตัดสินใจขึ้นชก" ชาตรี กล่าวในคำแถลง"โดยปกติแล้ว หากนักกีฬามีน้ำหนักเกินไม่ถึง 1 ปอนด์ (ประมาณ 454 กรัม) แนวทางปฏิบัติมาตรฐานขององค์กรศิลปะการต่อสู้ระดับโลกคือการเจรจาให้แข่งขันในพิกัดแคตช์เวต ดังนั้น ผมแค่รู้สึกเสียดายที่ ไคโตะ ตัดสินใจถอนตัวจากการแข่งขันครั้งนี้""อย่างไรก็ตาม ในฐานะซีอีโอ ของ วัน แชมเปียนชิพ การแสดงออกของผมในงานแถลงข่าวถือเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม ผมต้องขออภัยอย่างสุดซึ้ง และขอถอนคำพูดเกี่ยวกับเรื่องความกล้าหาญของไคโตะอย่างเป็นทางการ ไคโตะเป็นแชมป์เปียนผู้ได้รับความเคารพอย่างสูงในญี่ปุ่น" บิ๊กบอสแห่ง ONE กล่าวปิดท้าย