“นักรบ” รอดตาย ก่อนพลิกเกมน็อก “ผึ้งหลวง” ศึก ONE ลุมพินี 101

ศึก ONE ลุมพินี 101 สร้างความประทับใจให้กับแฟนกีฬาต่อสู้แบบเต็มอิ่มเช่นเดิม โดยนักกีฬาทั้ง 24 ชีวิต พร้อมใจกันระเบิดฟอร์มเดือดเพื่อคว้าชัยชนะ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “นักรบ แฟร์เท็กซ์” ผู้ท้าชิงอันดับ 4 ของแรงกิง ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต วัย 26 ปี จากสุรินทร์ บู๊แหลก “ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า” มวยอันตราย วัย 25 ปี จากอุบลราชธานี ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวตเกมเดือดตั้งแต่ยกแรกเมื่อ “ผึ้งหลวง” ชิงหวดก้านคอเรียกนับได้ก่อน แต่ “นักรบ” ฟื้นตัวไวลุกมากดหมัดขวาได้นับ 8 คืนทันควัน ทำให้ยกสอง “นักรบ” เปิดเกมลุยด้วยความมั่นใจ โดยทั้งคู่ปักหลักแลกเดือดกันสุดมัน ก่อนที่ “นักรบ” จะได้จังหวะฮุกซ้ายเต็มแรงส่ง “ผึ้งหลวง” ล้มทั้งยืน ปิดเกมน็อกได้สำเร็จ กลับสู่เส้นทางชัยชนะอีกครั้ง พร้อมคว้าโบนัส 350,000 บาท ติดมือกลับบ้านเป็นครั้งที่ 6คู่เอกภาคอินเตอร์ “อาห์วาต กอร์ดอน” ดาวรุ่งวัย 18 ปี ตัวแทนจากสหรัฐอเมริกา-อิสราเอล เปิดตัวครั้งแรกบนเวทีนี้ โดยวัดแกร่งกับ “เอ มุย” จอมดีเดือด วัย 22 ปี จากเมียนมา ที่อาสารับน้องใหม่ ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวตยกแรก “อาห์วาต” เดินลุยด้วยความคึกคักรัวอาวุธชุดใหญ่อย่างดุเดือด จนเรียกแผลแตกจากทาง “เอ มุย” ได้ก่อน ช่วงที่เหลือ “เอ มุย” ที่เลือดเปรอะเต็มใบหน้ากัดฟันสู้สุดชีวิตหวังทวงแต้มคืน แต่ “อาห์วาต” ยังป้องกันตัวได้พร้อมโต้กลับเข้าเป้า ครบ 3 ยก เป็นฝ่าย “อาห์วาต” ประเดิมไฟตต์แรกด้วยการชนะคะแนนเอกฉันท์แบบสุดมันตลอดการแข่งขันสุดเดือดในค่ำคืนนี้ ปรากฏว่ามีนักสู้บู๊สนุก 4 ราย โชว์ฝีมือโดนใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงประกาศแจกโบนัสให้เป็นของขวัญพิเศษกลับบ้านไปคนละ 350,000 บาทจ แบบไม่รวมค่าตัว รวมยอดเงินทั้งสิ้น 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาท) ได้แก่ “คาร์ลอส อัลวาเรซ”, “ขุนศึก ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์”, “โชคปรีชา พีเค.แสนชัย” และ “นักรบ แฟร์เท็กซ์”สรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 101คู่เอก นักรบ แฟร์เท็กซ์ ชนะน็อก ผึ้งหลวง บ้านแรมบ้า นาทีที่ 1:22 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)คู่รอง โชคปรีชา พีเค.แสนชัย ชนะน็อก ฉลามดำ ส.บุญมีฤทธิ์ นาทีที่ 1:23 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)ขุนศึก ซุปเปอร์บอนเทรนนิงแคมป์ ชนะน็อก กานิจอนอฟ มูห์ลิสเบก (อุซเบกิสถาน) นาทีที่ 0:21 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต)เพชรวิชิต สิงห์มาวิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ หยก ศิษย์ซ้อรส (มวยไทย 140 ป.)หนุ่มสุรินทร์ ช.เกตุวีณา ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซันเดย์ บูมเด็กเซียน (มวยไทย 118 ป.)ตตุย ลิน ทัต (เมียนมา) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ร็อคกี้ ว.วรรณทวี (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต)อาห์วาต กอร์ดอน (สหรัฐอเมริกา/อิสราเอล) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เอ มุย (เมียนมา) (มวยไทย รุ่นฟลายเวต)เอ็นโซ กลาริส (ฝรั่งเศส) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ รูอิ คากิซากิ (ญี่ปุ่น) (คิกบ็อกซิ่ง 122 ป.)ดิโอนาธา ซานโทส โทไบอัส (บราซิล) ชนะน็อก ก้องโพธิ์ชัย ลาวล้านช้าง (ลาว) นาทีที่ 2:34 ของยกแรก (มวยไทย 119 ป.)เนฟิเซ เดลิคูร์ต (ตุรกี) ชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ กาเบรียลเล โมราม (บราซิล) (มวยไทย 120 ป.)คาร์ลอส อัลวาเรซ (ฟิลิปปินส์) ชนะซับมิชชัน เซอิยะ มัตซึดะ (ญี่ปุ่น) นาทีที่ 0:17 ของยกแรก (MMA รุ่นเฟเธอร์เวต)มอนยิต เยน (อินเดีย) ชนะคะแนนเอกฉันท์ จัสติน โจนส์ มาโตโต (ฟิลิปปินส์) (MMA รุ่นสตรอว์เวต)