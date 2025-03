แฟน “นิวคาสเซิล” เฮสนั่น! ฉลองแชมป์ คาราบาว คัพ ในงาน “Come On The Toon”

กลุ่มแฟนบอล นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ภายใต้ชื่อ “NUFCTH” ที่ก่อตั้งมายาวนานกว่า 20 ปี โดยมีแฟน “สาลิกาดง” เป็นสมาชิกในกลุ่มมากกว่า 10,000 คน ร่วมกับแฟนเพจเฟสบุ๊ค “จอน” จัดงาน “Come On The Toon” รวมแฟนบอลนิวคาสเซิลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า 500 คนซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มีนาคม 2025 ณ G Village : Circus Studio ลาดพร้าว 18 แน่นอนว่ากระแสของแฟนบอล เดอะ แม็กพายส์ หลั่งไหลเข้ามาอย่างล้นหลามด้วยการจองบัตรเต็มจำนวนในระยะเวลาเพียงแค่สองวัน เพราะทาง นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ห่างหายจากการเป็นแชมป์ภายในประเทศอังกฤษมาแล้วถึง 70 ปีเต็ม นับตั้งแต่การคว้าแชมป์ เอฟเอ คัพ 1954-55 และห่างหายจากการเป็นแชมป์รายการเมเจอร์มากว่า 56 ปี นับตั้งแต่การคว้าแชมป์ แฟร์ส คัพ เมื่อปี 1969โดยถ้วยฟุตบอล คาราบาว คัพ (ลีก คัพ) นั้น นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด เพิ่งผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ได้เป็นครั้งแรกในรอบ 47 ปี เมื่อฤดูกาล 2022-23 แต่ต้องจบด้วยการเป็นเพียงแค่รองแชมป์ หลังพ่าย แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 0-2 ณ สนามเวมบลีย์ เมื่อ 2 ปีที่แล้วแม้ว่าการผ่านเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศพบกับทีมเต็งอย่าง 'หงส์แดง-ลิเวอร์พูล' จำเป็นงานที่หนักหนาสาหัสไม่น้อย แต่ด้วยการรวมแรงรวมใจประกอบกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลทั่วโลก บวกกับแรงกระหายที่จะชูถ้วย ทัพนักเตะสาลิกาดง ภายใต้การทำทีมของ เอ็ดดี้ ฮาว ก็ไม่ทำให้แฟนบอลผิดหวัง พาทีมบดเอาชนะไปแบบพลิกโผ 2-1 จากประตูของ แดน เบิร์น และ อเล็กซานเดอร์ อิซัค คว้าแชมป์แรกในรอบ 70 ปีมาครองได้สำเร็จโดยบรรยากาศภายในงาน “Come On The Toon” ของแฟนบอลล้วนเต็มไปด้วยความชื่นมื่น มีทั้งรอยยิ้ม และ น้ำตาของแฟนบอลสาลิกาดงที่โห่ร้องกันอย่างสุดเสียงตลอดทั้งเกม หลังเติมพลังด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่ขนกันมาแบบเต็มพิกัดราวกับว่าวางแผนมาแล้วว่า 'ครั้งนี้ต้องเป็นแชมป์'นอกจากนี้ยังมีบูธผู้สนับสนุนต่างๆ ที่จะมาร่วมสร้างความสุข และมอบของที่ระลึกสุดพิเศษ ให้กับแฟนบอล “สาลิกาดง” ไม่ว่าจะเป็น Ari Football, Petra Group, FISG, Comsys Solar, Livescore, สนามฟุตบอล Soccer Intrend และ Soluex พร้อมกับการจับฉลากมอบรางวัลสุดพิเศษสำหรับแฟนบอลนิวคาสเซิลพันธุ์แท้ที่พลาดงานนี้แล้วอาจหาแบบนี้ไม่ได้ที่ไหนอีกด้วย