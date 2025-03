มาไม้ไหนก็ไม่กลัว "ทาเครุ" เตรียมแผนเด็ดถล่ม "รถถัง" ไม่มียั้งมือ

“ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์เลือดซามูไร เตรียมพร้อมทุกกระบวนท่า รอเสิร์ฟความดุเดือดต้อนรับคู่ชกผู้มาเยือนถึงถิ่นอย่าง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยก ในศึก ONE 172 ที่จะถ่ายทอดสดความมันครั้งประวัติศาสตร์ไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสังเวียน ไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.นี้ เริ่มเวลา 14.00 น.ก้าวแรกของ “ทาเครุ” ใน ONE แม้ว่าจะพลาดดวลกับ “รถถัง” อย่างน่าเสียดายจากอาการบาดเจ็บ เขาก็ได้รับโอกาสขึ้นชิงบัลลังก์ของ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ก่อนจะพ่ายแพ้คะแนนเอกฉันท์ไปอย่างน่าเจ็บใจ ในศึก ONE 165 เมื่อเดือน ม.ค.67 โดยหลังจากรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บอยู่นาน เขากลับมาขึ้นสังเวียนอีกครั้งก่อนจะปล่อยทีเด็ดน็อก “ธานท์ ซิน” ในศึก ONE ลุมพินี 81 เมื่อเดือน ก.ย.67แน่นอนว่าจากการที่คลาดกันมาเมื่อ 1 ปีก่อน ทำให้ทั้งคู่มีเวลาศึกษาคู่ต่อสู้มากขึ้นเรื่อย ๆ และต่างฝ่ายต่างรู้จุดแข็ง จุดอ่อนของกันและกันเป็นอย่างดี โดยทาง “ทาเครุ” มีแผนเตรียมรับมือทุกกลยุทธ์ของ “รถถัง” นอกจากนี้ ยังพร้อมสาดความดุเดือดจัดหนักจัดเต็มแบบไม่ปรานีเพื่อคว้าชัยต่อหน้าแฟนมวยในบ้านเกิดให้ได้“ผมเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพื่อเจอกับ รถถัง เขาเป็นมวยที่ป้องกันตัวได้ดีมาก แต่ผมมีความดุดันเป็นจุดขาย ดังนั้น ผมตั้งใจจะสาดอาวุธใส่เขาอย่างดุเดือด และหวังว่าเขาจะมาสู้กับผมในแบบเดียวกัน แต่ถ้าเขาเลือกที่จะมาเล่นเกมป้องกันในไฟต์นี้ ผมก็เตรียมพร้อมรับมือไม่ว่าเขาจะมาไม้ไหน”“แน่นอนว่าผมอยากชนะ ผมรู้สึกเหมือนว่าได้ปลุกความตื่นเต้นในตัวเองขึ้นมาเหมือนสมัยเริ่มชกมวยใหม่ ๆ ตอนนั้น ผมมักจะมุ่งเป้าเอาเป็นเอาตายที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ด้วยการกระหน่ำอาวุธใส่ไม่ยั้ง ซึ่งนั่นคือวิธีที่ผมใช้กับ ธานท์ ซิน ในไฟต์ก่อนและผมจะทำแบบเดียวกันกับ รถถัง ในครั้งนี้ด้วย”