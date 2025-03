ไฟลุกเวที! "รถถัง" เชื่อดวลเดือด "ทาเครุ" ตายกันไปข้าง

“ดิไอรอนแมน” รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) เชื่อว่าไฟต์หยุดโลกที่จะพบกับ “ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์เลือดซามูไร จะต้องสนุกดุเดือดปรอทแตกโดยทั้งคู่จะปะทะกันภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยก ในศึก ONE 172 ที่จะถ่ายทอดสดสู่สายตาแฟนกีฬาการต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก จากสังเวียน ไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.นี้ เริ่มเวลา 14.00 น.ปี 2567 ถือเป็นปีที่ "รถถัง" ต้องพบเจอกับความยากลำบากในการทำน้ำหนักให้อยู่ในรุ่นฟลายเวต จนถึงขั้นตกตาชั่งทั้ง 2 ไฟต์ที่ลงแข่งขัน โดยเฉพาะครั้งล่าสุดในศึก ONE 169 เมื่อเดือน พ.ย. ที่เจ้าตัวถูกปลดจากตำแหน่งแชมป์โลกมวยไทย ที่ครองมานานกว่า 5 ปี ซึ่งกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ "รถถัง" ตัดสินใจยกเครื่องการเตรียมความพร้อมใหม่ทั้งหมด โดยได้ “ปีเตอร์ มิลเลอร์” นักโภชนาการชั้นแนวหน้าที่เคยร่วมงานกับแชมป์โลก ONE หลายคน เข้ามาช่วยดูแลเรื่องอาหารการกินให้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเป็นครั้งที่ 3ทั้งนี้ในอดีต “ทาเครุ” เคยหวิดที่จะได้ซัดกับ “รถถัง” มาแล้วในฐานะคู่เอกของศึก ONE 165 เมื่อเดือน ม.ค.67 แต่เนื่องจาก “รถถัง” มีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อม จึงต้องขอถอนตัวไป ก่อนจะได้ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” ที่ครองเข็มขัด ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เส้นเดียวอยู่ในขณะนั้น เข้ามาเสียบแทน และสามารถรักษาเข็มขัดเอาไว้ได้ ด้วยการเอาชนะคะแนน “ทาเครุ” ไปแบบสุดมันหลังจากพลาดเจอกันอย่างน่าเสียดายเมื่อปีที่ผ่านมา ในที่สุดวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.นี้ ทั้งคู่ก็จะได้ขึ้นสังเวียนมาซัดกันให้สมใจอยากเสียที ซึ่ง “รถถัง” เองก็พร้อมเดินหน้าจัดหนักใส่ “ทาเครุ” ตามสไตล์ถนัด พร้อมแสดงเชื่อมั่นว่าเกมการชกในไฟต์นี้จะต้องออกมาสนุกดุเดือด สมการรอคอยของแฟนมวยทั่วโลกอย่างแน่นอน“คิกบ็อกซิ่งคือทางของ ทาเครุ อยู่แล้ว ส่วนความอันตรายของเขาคือ ความไวและมีลูกพิสดารเยอะมาก ซึ่งเราจะประมาทไม่ได้เลย ผมกับเทรนเนอร์จึงพยายามศึกษาว่าเขาทํายังไงให้คู่ต่อสู้ตกใจ หรือว่าเขาจะออกอาวุธแบบนั้นยังไง ผมพยายามแก้เกมทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้โดนอาวุธพิสดารของเขา”“สำหรับจุดอ่อนของ ทาเครุ คือ ระบบการป้องกันตัวที่ยังไม่ดีเท่าไหร่ เวลาบุกโจมตีคู่ต่อสู้เขาจะป้องกันตัวน้อย แต่ถ้าเรื่องความทนทานเขามีแน่นอน ถ้าให้คะแนนความอึดเต็ม 10 ผมให้เขา 11 เลยนะ แต่ผมให้ตัวเอง 12 ครับ (หัวเราะ)”“ตอนที่ ทาเครุ ชกกับ พี่ซุปเปอร์เล็ก เขาบอกว่าเหมือนตายทั้งเป็น ครั้งนี้เขาต้องมาชกกับผม ผมจะเป็นคนฝังเขาเอง ผมตอบไม่ได้ว่ารูปเกมจะออกมาแบบไหน เพราะว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับจังหวะบนเวที แต่บอกได้แค่ว่า วันนั้นเราต้องซัดกันให้ตายกันไปข้างหนึ่ง สนุกแน่นอน และถ้ามีโอกาสจะน็อกได้ ผมก็จะทำทันทีเพื่อลุ้นคว้าโบนัสครับ”“ชัยชนะในไฟต์นี้สำคัญมากสำหรับผมและจะช่วยต่อยอดให้ผมได้หลายอย่าง อย่างแรก ผมจะมีกําลังใจไปทวงคืนเข็มขัดกลับมาอีกครั้ง และยังทำให้แฟน ๆ กลับมาเชื่อมั่นในตัวผมแบบเต็มร้อยอีกครั้งด้วย และถ้าผมได้เป็นผู้ชนะในไฟต์นี้จริง ๆ ก็อยากจะได้โอกาสท้าชิงเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งจาก พี่ซุปเปอร์เล็ก ต่อไปครับ”สำหรับศึก ONE 172 ถือเป็นรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี ที่จะเกิดขึ้นในญี่ปุ่น โดยนอกจากคู่มวยนัดหยุดโลก “ทาเครุ vs รถถัง” แล้วยังมีการแข่งขันชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE จัดเต็มอีกถึง 5 คู่ในอีเวนต์เดียว ซึ่งงานนี้เรียกได้ว่าพลาดรับชมไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง