“4 Miles Club Tee Off & Network” เปิดหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟ เล่นใหญ่ชวน 'จีโน่' อาฒยา ฐิติกุล ถ่ายทอดประสบการณ์

4 Miles Club: Tee Off & Network จัดครั้งแรกก็จัดหนัก จัดเต็ม! ยกระดับวงสวิงสู่สนามชั้นนำระดับประเทศ กับงานเปิดตัวพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษ! 'โปรจีโน่' อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิง มือ 2 ของโลก ที่จะมาร่วม Meet & Greet แถมสอนเคล็ดลับมืออย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้กระทบไหล่ พูดคุย และสร้างคอนเนคชั่นกับเหล่าบุคคลจากหลากหลายสาขาธุรกิจ ระดับท็อปของประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้!บริษัท อินฟลูออส จำกัด จัดกิจกรรมเพื่อนักกอล์ฟสายธุรกิจ ด้วยการเปิดตัว 4 Miles Club: Tee Off & Network หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักกอล์ฟแบบครบวงจร พร้อมได้สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษบนสนามชั้นนำของประเทศ และยังได้สร้างเครือข่ายกับบุคคลจากหลากหลายสาขาธุรกิจ ระดับท็อปๆ ของประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ฟิลิปปินส์, เวียดนาม, อินโดนีเซีย เป็นต้นในวันที่ 14 มีนาคม 2568 วันแรกของกิจกรรม 4 Miles Club ได้มอบประสบการณ์สุดพิเศษด้วยการเชิญ 'โปรจีโน่' อาฒยา ฐิติกุล นักกอล์ฟหญิง มือ 2 ของโลก มา Meet & Greet เล่าประสบการณ์ที่กว่าจะมาเป็นโปรจีโน่นั้นต้องผ่านอะไรมาบ้าง และยังร่วมเล่นเกมที่ Topgolf Megacity พร้อมสอนเคล็ดลับการตีวงสวิงอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ “โปรจีโน่” ยังเปิดเผยว่าเป้าหมายส่วนตัวในปี 2025 ว่า “หลังจากสัปดาห์นี้ตนจะต้องเดินทางไปแข่งขันในศึก LPGA Tour’s ที่สหรัฐฯ และจะทำผลงานดีที่สุดทุกรายการที่ลงแข่งขันในปีนี้เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆชาวไทยที่คอยตามเป็นกำลังใจให้ตนอยู่ตลอด ซึ่งรายการต่อไปจะต้องเดินทางไปแข่งขันรายการ ฟอร์ด แชมเปี้ยนชิพ พรีเซนเต็ด บาย ไวล์ ฮอร์ส พาส ที่สนามเซวิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ ในกิลเบิร์ต ชานเมืองฟีนิกซ์ รัฐแอริโซนาระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคมนี้ ก็หวังว่าจะสามารถทำผลงานที่ดีที่สุดออกมาแฟนกอล์ฟชาวไทยได้”ขณะที่อีกหนึ่งไฮไลท์ของ 4 Miles Club คือการปรากฏตัวของ “Ryan Giggs” (ไรอัน กิกส์) ตำนานปีกซ้ายของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ที่นอกจากเขาจะมีความสามารถในการเล่นฟุตบอลแล้ว เขายังเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีที่มากประสบการณ์ การันตีด้วยแฮนดิแคป 6 โดย Ryan Giggs จะเดินทางมาร่วมงานในวันที่ 4 เมษายน 2568 รับรองได้เลยว่าการมาเยือนของเขาจะสร้างความตื่นเต้น และความประทับใจให้กับเมมเบอร์ที่มาร่วมงานอย่างแน่นอนโดย 4 Miles Club ได้ออกแบบหลักสูตรพร้อมกับ Regenesis Golf Academy สถาบันสอนกอล์ฟจากโปรกอล์ฟมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์การสอนนักกอล์ฟทุกระดับ ตั้งแต่ผู้เริ่มต้นไปจนถึงนักกอล์ฟที่ต้องการพัฒนาฝีมือให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และนอกจากจะได้ความรู้เรื่องของกอล์ฟมากขึ้นแล้ว 4 Miles Club ยังมอบประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟด้วยการได้พบปะกับ Pro Golfers, ดารา, เซเลบริตี้, อินฟลูเอนเซอร์ และบุคคลจากหลากหลายสาขาธุรกิจ ระดับท็อปๆ ของประเทศไทย และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆ อย่างใกล้ชิดในงานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่จะมีการเปลี่ยมธีมของงานในทุกสัปดาห์ให้เมมเบอร์ได้แต่งตัวประชันกัน บอกได้เลยว่าสนุก สุดเหวี่ยงอย่างแน่นอน!และในช่วง 3 สัปดาห์สุดท้ายของ 4 Miles Club จะเป็นการปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ด้วยทัวร์นาเมนต์สไตล์ LPGA โดยเมมเบอร์ทุกท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์การแข่งขันระดับมืออาชีพ พร้อมได้รับรางวัล และของสมนาคุณมากมายโดย ธรณินทร์ เกียรติชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินฟลูออส จำกัด ผู้ริเริ่มในการจัดกิจกรรม 4 Miles Club: Tee Off & Network กล่าวว่า "เรามุ่งมั่นที่จะสร้างหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักกอล์ฟทุกระดับ ตั้งแต่มือสมัครเล่นไปจนถึงมืออาชีพ โดยไม่เพียงแต่จะได้พัฒนาทักษะการเล่นกอล์ฟเท่านั้น แต่ยังได้ร่วมสร้างคอมมูนิตี้ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในสนามกอล์ฟ และในเชิงของธุรกิจ ที่จะได้มาทำความรู้จัก และเติบโตไปด้วยกันทั้งในประเทศไทย และในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”4 Miles Club ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันธมิตรที่ร่วมให้การสนับสนุนอย่างมากมาย อันได้แก่ adidas Golf, Regenesis Golf Academy, Topgolf Megacity, และ SINGHA Liteซึ่ง 4 Miles Club ได้มีการจัดกิจกรรมทั้งหมด 12 สัปดาห์ ของทุกวันศุกร์ ในช่วงระหว่างวันที่ 14 มีนาคม - 13 มิถุนายน 2568 ซึ่งในแต่ละสัปดาห์ ก็จะมีการเรียนที่จะค่อยๆ เพิ่มระดับความเข้มข้นขึ้นไป และเมื่อถึงสัปดาห์ที่ได้ออกรอบจริง พร้อมมีการเล่นเกมสร้างความสนุกสนานควบคู่กันไป พวกเราจะพาทุกท่านไปยังสนามชั้นนำของประเทศ เพื่อได้วัดวงสวิงพร้อมกับ Pro Golfers แบบใกล้ชิด และเมื่อถึงช่วงค่ำ ทุกท่านจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศความสนุกไปกับปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ!หากสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม หรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของ 4 Miles Club ได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้LINE: @4milesclub (มี @)Instagram: https://www.instagram.com/4milesclub/Facebook: 4 Miles Clubอีเมล 4milesclub@influos.coเบอร์ 098 284 8281