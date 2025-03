"ม.กรุงเทพธนบุรี" บุก One lumpinee 100 “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” ฟอร์มสดชนะน็อค “เดนิส พูริช”

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 68 ณ.สนามมวยลุมพินี ศึกฉลองครบรอบ One lumpinee อีเวนต์ที่ 100 โดย ศ.ดร.บังอร เบญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ (สส.ดร๊าฟ) รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร , นาย สุปรีชา บุญประเสริฐ ผอ.โครงการทุนสื่อสารมวลชน และ พ.ต.ท.สุรเชษฐ์ เดชะพันธ์ รองผกก.2บก.ปปป.หัวหน้าค่ายมวย ส.เดชะพันธ์ นำทัพไปดูแล และให้กำลังใจเชียร์ “จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี” นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีสุดยอดฝีมือนักชก ฟอร์มสด อยู่ในช่วงที่กำลังท็อปฟอร์มชนะมาติดต่อกัน 4 ไฟต์ติด (ชนะน็อก3 ชนะคะแนน1) โดยไฟต์นี้โชว์ฟอร์มแล้วอย่างยอดเยี่ยมชนะน็อคเอาท์ ในยกที่2 “เดนิส พูริช” คู่ชก จากบอสเนีย-แคนาดา ได้สำเร็จเด็ดขาดในวันนี้ และได้รางวัลโบนัส 350,000บาท ที่ชนะน็อกเอ้าท์ในยกที่ 2 และคว้าสัญญานักกีฬา ONE มูลค่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ(ประมาณ 3.5ล้านบาท)หลังจบเกม"จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี กล่าวด้วยความดีใจว่า ไฟต์นี้ผมชนะคว้าสัญญา ONEใหญ่มาได้สำเร็จ เป็นเหมือนการปลดปล่อยความฝันที่ผมฝึกซ้อมมวยไทยมาหลายปี สัญญา ONE คือความฝันของผม และผมก็ทำสำเร็จ เป็นความภูมิใจที่สุดในชีวิตของผม และขอขอบคุณทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีที่สนับสนุนทางด้านการศึกษาของผม”ขณะที่ ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล และ "สส.ดร๊าฟ" รศ.ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมแสดงความยินดี ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนยกระดับด้านการศึกษา มวยไทย soft power ให้นักมวย มีองค์ความรู้สามารถไปประกอบสัมมาอาชีพได้ต่อไป