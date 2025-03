"ชาโด้-จ้าวเสือใหญ่-เสือคิม" ซิวสัญญา ONE "เมืองไทย" ศอกคมสยบรัสเซีย บทสรุป ONE ลุมพินี 100

ศึก ONE ลุมพินี เดินทางมาถึงอีเวนต์ที่ 100 โดยมอบความมันขั้นสุดให้แฟนมวยเหมือนเดิม โดยนักสู้ทั้ง 24 คน ต่างโชว์ผลงานสุดฝีมือสมศักดิ์ศรีกับการฉลองนัดยิ่งใหญ่ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มี.ค.ที่ผ่านมา ณ สนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา)คู่เอกของรายการ “เมืองไทย พีเค.แสนชัย” นักสู้จอมแกร่งเจ้าของฉายา “ขุนศอกผีดิบ” วัย 30 ปี จากบุรีรัมย์ ทดสอบความแกร่ง “อิบรากิม อับดุลเมชิดอฟ” กำปั้นหมัดคมวัยเดียวกันจากรัสเซีย ในกติกามวยไทย 137 ป.ยกแรก “เมืองไทย” เดินลุยบุกแหลกตามสไตล์ถนัด ส่วน “อิบรากิม” เจอมวยทรงบดบี้ถึงตัวทำเอาไปแทบไม่เป็น หลังจากนั้น “เมืองไทย” ยังทำได้ดีกว่าชัดเจน จัดทั้งหมัดและศอกเรียกนับ 8 จาก “อิบรากิม” ได้ถึง 2 ครั้ง สุดท้าย “อิบรากิม” ฝืนยืนต่อไม่ไหว ทำให้ “เมืองไทย” ปิดเกมชนะทีเคโอในยก 3 พร้อมรับโบนัส 350,000 บาท กลับบ้านเป็นครั้งที่ 6คู่เอกภาคอินเตอร์ “แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน” กำปั้นดีกรีแชมป์มวยสากลวัย 21 ปี เปิดตัวครั้งแรกในรายการ ดวลอาวุธหนักกับ “ซูปาร์ เย จัน” จอมดีเดือด วัย 20 ปี จากเมียนมา ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง 140 ป.ยกแรกทั้งสองฝ่ายต่างชิงจังหวะแลกแข้งเข้าใส่กันอย่างดุเดือด จนกระทั่งยกสองหมัดของ “แสงอาทิตย์” แผลงฤทธิ์ได้กดฮุกขวาเข้าเต็มศรีษะของ “ซูปาร์” เรียกนับ 8 ได้ก่อน ยกสุดท้าย แม้ “ซูปาร์” จะพยามเร่งเครื่องทวงแต้มคืน แต่ “แสงอาทิตย์” ตั้งรับเหนียวแน่นจนครบยก และเป็นฝ่าย “แสงอาทิตย์” ชนะคะแนนเอกฉันท์ ท่ามกลางเสียงเชียร์ดังลั่นสนามนอกจากนั้นศึกนี้ยังเล่นใหญ่สมราคาฉลองอีเวนต์ที่ 100 ด้วยการแจกสัญญา ONE มูลค่า 3,300,000 บาท ให้แก่นักกีฬา 3 รายรวด ได้แก่ ชาโด้ สิงห์มาวิน, จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี และ เสือคิม สจ.โต้งปราจีน โดยแต่ละคนได้รับโชคสองเด้งกันถ้วนหน้า ซึ่งนอกจากคว้าสัญญาแล้ว ยังทุบโบนัสไปอีกคนละ 350,000 บาทกลับบ้านด้วยเท่านั้นยังไม่พอ ยังมีอีก 3 รายที่โชว์ฟอร์มกระแทกใจ บิ๊กบอส “ชาตรี ศิษย์ยอดธง” จึงสั่งมอบโบนัสตอบแทน ได้แก่ “จัง ซอน กิว” และ “เมืองไทย พีเค.แสนชัย” ได้ไปคนละ 350,000 บาทขณะที่ “นิกี โฮลสเกน” ในฐานะนักกีฬา ONE รับโบนัสก้อนโตเกือบ 1,700,000 บาท รวมเงินรางวัลแตกกระจายทั้งหมด 6 ก้อน เป็นเงินกว่า 3,400,000 บาท (สามล้านสี่แสนบาท) ในอีเวนต์เดียวสรุปผลการแข่งขันทุกคู่ ONE ลุมพินี 100คู่เอก เมืองไทย พีเค.แสนชัย ชนะทีเคโอ อิบรากิม อับดุลเมชิดอฟ (รัสเซีย) นาทีที่ 1:06 ของยก 3 (มวยไทย 137 ป.)คู่รอง นิกี โฮลสเกน (เนเธอร์แลนด์) ชนะน็อก สินสมุทร กลิ่นมี นาทีที่ 1:58 ของยกแรก (คิกบ็อกซิ่ง 175 ป.)เสือคิม สจ.โต้งปราจีน ชนะทีเคโอ คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป นาทีที่ 0:30 ของยก 2 (มวยไทย 140 ป.)จ้าวเสือใหญ่ ม.กรุงเทพธนบุรี ชนะน็อก เดนิส พูริช (บอสเนียฯ/แคนาดา) นาทีที่ 1:37 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)พันธ์พยัคฆ์ จิตรเมืองนนท์ ชนะทีเคโอ มาจิด เซย์ดาลี (อิหร่าน) นาทีที่ 2:17 ของยก 3 (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)ชาโด้ สิงห์มาวิน ชนะน็อก ฮัสซัน วาห์ดานิราด (อิหร่าน) นาทีที่ 2:51 ของยก 2 (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)แสงอาทิตย์ ลูกทรายกองดิน ชนะคะแนนเอกฉันท์ ซูปาร์ เย จัน (เมียนมา) (คิกบ็อกซิ่ง 140 ป.)สตีเฟน เออร์วิน (สกอตแลนด์) ชนะคะแนนเอกฉันท์ ศรศึกน้อย เอฟเอ.กรุ๊ป (มวยไทย 130 ป.)ทรงชัยน้อย เกียรติทรงฤทธิ์ ชนะคะแนนเอกฉันท์ ตี๋ใหญ่ วันของโอม MBK (มวยไทย 116 ป.)ซง จิง หนาน (จีน) ชนะคะแนนเอกฉันท์ เมง โบ (จีน) (MMA รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)อาลี โคยูนชู (ตุรกี) ชนะคะแนนเอกฉันท์ โยตะ ชิเกะโมริ (ญี่ปุ่น) (มวยไทย 140 ป.)จัง ซอน กิว (เกาหลีใต้) ชนะน็อก คัตสึอากิ อาโอยากิ (ญี่ปุ่น/ไต้หวัน) นาทีที่ 1:07 ของยก 3 (MMA รุ่นแบนตัมเวต 135-145 ป.)