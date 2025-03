ทัพนักบิด "ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์" ยกทัพ Honda CBR Series ล่าแชมป์ “เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง แชมเปี้ยนชิพ 2025”

ทัพนักบิด ”ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์" นำโดยนักบิดจอมเก๋าของทีมอย่าง "ชิพ" นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ อดีตดาวบิดโมโตทรี เจ้าของหมายเลข 41 ลงแข่งขันในรุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) โดยจะเป็นครั้งแรกที่ลงควบรถแข่ง Honda CBR1000RR-R ลงแข่งขันภายใต้สังกัด ฮอนด้า เรซซิ่ง ไทยแลนด์ ร่วมกับช่างไทยอย่างเต็มระบบส่วนในรุ่น ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) เป็นการผสมผสานนักบิดดาวรุ่งเลือดใหม่ The Next Successors อย่างลงตัว นำโดย "ข้าวก้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร ที่ผ่านการแข่งขัน จูเนียร์จีพี และ โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ ในปีที่ผ่านมา พร้อมล่าแชมป์เอเชียด้วยรถแข่ง Honda CBR600RR หมายเลข 20 ร่วมกับทีมเมทอย่าง "มิกซ์" ธนัช ละอองปลิว หมายเลข 31 รวมถึง เลือดใหม่ของทีมอย่าง "ไฮเปค" กฤษฎา ธนะโชติ หมายเลข 18นายณัฐชัย ศรีโสวรรณา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานวางแผนองค์กร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า "ย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี 2017 ได้ประกาศนโยบาย "ฮอนด้าเรซ ทู เดอะ ดรีม" ความฝันที่จะมีนักแข่งไทยไปโลดแล่นอยู่ในเวทีโมโตจีพี เต็มฤดูกาลในปี2025 ซึ่งเราทำสำเร็จแล้ว ตอนนี้เรามี "ก้อง-สมเกียรติ จันทรา" อยู่ใน โมโตจีพี เรามี "ก๊องส์-ธัชกร บัวศรี" อยู่ใน โมโตทรี แต่งานของเรายังไม่จบ ซึ่งภารกิจต่อไปคือ การสร้าง Next Successor (ผู้สืบทอดความสำเร็จ) การค้นหานักแข่งที่จะก้าวขึ้นมาทดแทนนักแข่งรุ่นพี่เหล่านี้ในอนาคต ดังนั้นต้องยอมรับว่าการแข่งขัน เอเชีย โร้ด เรซซิ่ง มีความสำคัญมากในการพัฒนานักแข่งของเรา เพราะเป็นเวทีที่รวมนักแข่งแถวหน้าของเอเชียไว้ ทั้งจาก ไทย, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย ขณะที่สนามที่ใช้แข่งก็ล้วนแล้วแต่เป็นแทร็กระดับโลกที่รองรับโมโตจีพีเกือบทั้งหมดและปีนี้ข่าวดีคือ "ไม้คิว-เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์" ดาวรุ่งของฮอนด้าที่ผ่านการแข่งขันรายการนี้ ได้รับเลือกให้ขยับขึ้นไปสู่การแข่งขันดาวรุ่งชิงแชมป์โลก รายการ จูเนียร์จีพี และ โมโตจีพี รุกกีส์ คัพ ซึ่งเป็นเวทีสำหรับไต่ต้าวขึ้นสู่ เวิลด์ กรังด์ปรีซ์ ในอนาคต ส่วนไลน์อัพนักแข่งในรายการชิงแชมป์เอเชีย เรามีการผสมผสานที่ลงตัวมากๆ เป็นครั้งแรกที่ "ชิพ-นครินทร์" จะลงแข่งขันในรุ่น เอเชีย ซูเปอร์ไบค์ 1,000 ซีซี (ASB1000) ภายใต้ทีมของเราเอง ส่วนในคลาส ซูเปอร์สปอร์ต 600 ซีซี (SS600) เรามี 3 นักบิดดาวรุ่งที่น่าสนใจอย่าง "ข้าวก้อง-จักรีภัทร", "มิกซ์-ธนัช" และ "ไฮเปค-กฤษฎา" นอกจากนี้ ยังเดินหน้าผลักดันนักบิดภายใต้โครงการพัฒนานักบิดยุวชนอย่างอย่างเต็มกำลัง โดยส่ง 2 ดาวรุ่งอย่าง "เฟอร์" ปัญจรุจน์ จิตวิรุฬห์ฉัตร หมายเลข 12 และ "ชินโจ" ณภัทร จาตูม หมายเลข 86 ที่จะลงแข่งขันด้วยรถแข่ง Honda CBR250RR ในคลาส เอเชีย โปรดักชั่น 250 ซีซี (AP250) ด้วยสิทธิ์ไวล์ดการ์ดในสนามแรกที่กำลังจะถึงนี้ และสนามสุดท้ายของฤดูกาล ซึ่งถือเป็นแนวทางที่ท้าทายอย่างมาก ขอฝากทุกท่านเชียร์นักแข่งไทยด้วยครับ" นายณัฐชัย เผย