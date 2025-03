ก.ท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมปั้น "Amazing Spartan Race Thailand 2025" เทศกาลวิ่งวิบาก ฝ่าด่านสุดหฤโหด อันดับหนึ่งโลก

ก.ท่องเที่ยวและกีฬา สานพลังครั้งยิ่งใหญ่! เตรียมปั้น "Amazing Spartan Race Thailand 2025" เทศกาลวิ่งวิบาก ฝ่าด่านสุดหฤโหด อันดับหนึ่งโลก มาพร้อมกีฬายอดฮิตระดับโลก เทศกาล “วิ่งลุยโคลน” ลิขสิทธิ์โลก "Tough Mudder" ครั้งแรกในประเทศไทย เปิด 5 เมืองเจ้าภาพ หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยา ต้อนรับนักกีฬากว่า 60 ประเทศทั่วโลก รับซีซั่นใหม่ 2025 คาดเงินสะพัดกว่า 1,500 ล้านบาทเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ "Amazing Spartan Race Thailand 2025" เทศกาลวิ่งวิบากฝ่าด่านสุดหฤโหด ลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก เปิด 5 เมืองเจ้าภาพ หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยา ต้อนรับนักกีฬา Spartan กว่า 60 ประเทศจากทั่วโลก รับซีซั่นใหม่ปี 2025 กับสุดยอดซีรีส์ครั้งแรกในประเทศไทย พร้อมเปิดตัวอีกหนึ่งรายการกีฬายอดฮิตระดับโลก เทศกาล “วิ่งลุยโคลน” ลิขสิทธิ์โลก "Tough Mudder" ครั้งแรกในประเทศไทย คาดผู้เข้าร่วมและผู้ติดตามรวมกว่า 1 แสนคน คาดรายได้สะพัดมูลค่ากว่า 1,500 ล้านบาทเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2568 ณ Sphere Gallery 2 ชั้น 2 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ กรุงเทพฯ นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ "Amazing Spartan Race Thailand 2025" และเทศกาลวิ่งโคลนลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ "Tough Mudder 2025" โดยมีคุณภูริพันธ์ บุนนาค รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ทีเส็บ ร่วมกันแถลงข่าวถึงความร่วมมือครั้งสำคัญในครั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สานพลังครั้งใหญ่ ผนึกกำลังร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ (NSDF), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ จัดเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกในรายการ "Amazing Spartan Race Thailand 2025" ต้อนรับซีซั่นใหม่ในปี 2025 สุดยอดซีรีส์ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยการเปิด 5 เมืองเจ้าภาพ ประกอบด้วย หัวหิน, เขาใหญ่, ชลบุรี, เชียงใหม่ และพัทยา พร้อมรับนักกีฬา Spartan กว่า 60 ประเทศทั่วโลก พร้อมกับเปิดตัวเทศกาล “วิ่งลุยโคลน” ลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลก รายการ "Tough Mudder 2025" ครั้งแรกในประเทศไทย โดยคาดการณ์ว่าจะมีกองทัพนักกีฬาสปาร์ตัน และผู้ติดตามรวมทั้งหมดกว่า 1 แสนคน และประเมินมูลค่ารายได้เงินสะพัดกว่า 1,500 ล้านบาทนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ทางรัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาลิขสิทธิ์ระดับโลกเพื่อมุ่งหมายการเป็น World Sports Destination หรือจุดมุ่งหมายทางด้านการกีฬาของโลก ซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของประเทศ เพื่อเพิ่มมูลค่าพื้นที่และสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจ จากการท่องเที่ยวเชิงกีฬา สำหรับเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ "Amazing Spartan Race Thailand 2025" ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกับกีฬาลิขสิทธิ์ระดับโลกอย่าง Spartan Race นำการแข่งขันวิ่งวิบากอันดับหนึ่งของโลกมาจัดขึ้นที่ประเทศไทย โดยจะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนศักยภาพในการจัดอีเวนต์กีฬาระดับโลกของประเทศไทยให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักกีฬาจากทั่วโลกให้มารวมตัวกันอยู่ที่นี่ ซึ่งจะช่วยทั้งเรื่องกีฬา การท่องเที่ยว และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้นภายในงานแถลงข่าวครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้ก่อตั้งและเจ้าของลิขสิทธิ์ Spartan Race นำโดย Mr.Matthew Brooke ในฐานะ Senior Vice President, International. Spartan Race Inc. พร้อมด้วย Ms.Yara Alves ในฐานะ Spartan Trifecta World Record Holder x40(2023) World Champs (Brazil), Mr.Shen Max ในฐานะ Spartan South and North ASEAN Ambassador (Top Asian Athlete, China) และ Mr.Ricky Sahni ในฐานะ Top ASEAN Elite & SGX Trainer (India) ร่วมกันพูดคุยถึงการแข่งขัน Spartan Race ซึ่งถึงได้ถูกขนานนาม The World Best Obstacle Sport และเป็นที่นิยมอันดับหนึ่งของโลกนอกจากนี้ ยังมีการพูดคุยสัมภาษณ์พิเศษแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับกลุ่ม Thais Celebs & Influencers ดังระดับประเทศ ในหัวข้อ "ทำไม Spartan Race เป็นที่นิยมในหมู่ศิลปิน ดารา และอินฟลูเอนเซอร์ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก นำโดย "บัวขาว บัญชาเมฆ" หรือ ร้อยเอก สมบัติ บัญชาเมฆ ยอดนักมวยชื่อดังขวัญใจมหาชน รวมทั้ง "เบเบ้" ธันย์ชนก ฤทธินาคา นักแสดงสาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังผู้หลงใหลในการออกกำลังกาย, "ภณ" ณวัสน์ ภู่พันธัชสีห์ นักแสดงหนุ่มหล่อและนายแบบชาวไทยที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย และ "เมจิ" อโณมา คุ๊ก กูรูผู้คร่ำหวอดในเรื่องการดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย รวมถึงการดูแลตัวเองอีกด้วยสำหรับเทศกาลการแข่งขันวิ่งวิบากลิขสิทธิ์ระดับโลก รายการ "Amazing Spartan Race Thailand 2025" จะมีการแข่งขัน Thailand National Series ครั้งแรกในไทย ที่เขาใหญ่ และเชียงใหม่ รวมทั้ง Honor Series ที่หัวหิน ขณะที่ Trifecta Weekend จัดเป็นครั้งแรกที่เชียงใหม่และพัทยาปีนี้นับเป็นครั้งที่สาม ส่วนเทศกาลวิ่งโคลน Tough Mudder จะจัดขึ้นที่วิสดอม วัลเล่ย์ เขาไม้แก้ว พัทยา ในวันที่ 18-19 ตุลาคม 2568นอกจากนี้ยังมีการแข่งขัน Hurricane Heat Trifecta ครั้งแรกในไทยที่มีครบ 4 ชั่วโมง, 12 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง ด้าน Spartan Kids จะแยกไปจัดที่พัฒนาสปอร์ตรีสอร์ท อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2568 โดยจะเป็นการแข่งขันของเด็กในระยะทาง 0.8-3.2 กม."Amazing Spartan Race Thailand 2025" เตรียมที่จะเปิดฉากสนามแรกในรายการ Honor Series ณ โรงเรียนนายสิบทหารบก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ในวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม และวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2568 โดยจะมีการแข่งขันประเภท Super 10K, Sprint 5K, Spartan Hurricane Heat 4HR และ Spartan Kids 0.8-3.2Kจากนั้นสนามที่สอง ในรายการ Thailand National Series ณ เดอะ โบนันซ่า รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ในวันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม และวันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม 2568 โดยจะมีการแข่งขันประเภท Super 10K, Sprint 5K และ Spartan Kids 0.8-3.2K เช่นกันถัดมาสนามที่สามในรายการ 2025 Chonburi Spartan Kids ณ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม และวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2568 โดยจะมีการแข่งขันประเภท Spartan Kids 0.8-3.2Kตามด้วยสนามที่สี่ ในรายการ Thailand National Series ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 27 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 โดยจะมีการแข่งขันประเภท Beast 21K, Super 10K, Sprint 5K, Spartan Hurricane Heat 12HR และ Spartan Kids 0.8-3.2Kและปิดฤดูกาลสนามที่ห้าในรายการ 2025 Pattaya Spartan Trifecta Weekend & HH 24 HR ณ วิสดอม วัลเล่ย์ เขาไม้แก้ว พัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน และวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน โดยจะมีการแข่งขันประเภท Beast 21K, Super 10K, Sprint 5K และ Spartan Hurricane Heat 24HRทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเลือกเป้าหมายของคุณสมัครได้ที่ https://sprtn.im/3X8v04q และถ้าเป้าหมายของคุณมีมากกว่าหนึ่ง เลือกสมัครแบบเหมาได้ที่ https://sprtn.im/3X6aa5L โดยเปิดขายแล้วตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2568 ส่วนวันปิดรับสมัครแต่ละสนามสามารถติดตามหน้าเพจ Spartan Race Thailand : https://www.facebook.com/share/1FjWQsVh7v/?mibextid=wwXIfr