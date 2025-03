ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2025 ชิงเงินรางวัล 40 ล้านบาท พร้อมดวลวงสวิงนอกประเทศครั้งแรกที่เวียดนาม

ออลไทยแลนด์ กอล์ฟทัวร์ เปิดโปรแกรมการแข่งขัน 2025 ก้าวสู่ปีที่ 26 ฤดูกาลนี้ยังคงความเข้มข้นดวลวงสวิง 12 รายการในสนามกอล์ฟชั้นนำ ชิงเงินรางวัลรวม 40 ล้านบาท พร้อมขยายความร่วมมือ พัฒนาแมตซ์การแข่งขันนอกประเทศขึ้นมาเป็นครั้งแรก ที่ประเทศเวียดนาม เพิ่มโอกาสของนักกอล์ฟไทยสู่เอเชียนทัวร์เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 ณ ออลไทยแลนด์ กอล์ฟ เซ็นเตอร์ จังหวัดปทุมธานี "ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์" ซึ่งเป็นทัวร์กอล์ฟอาชีพชายชั้นนำของภูมิภาค จัดงานแถลงข่าวประกาศโปรแกรมการแข่งขันประจำปี 2025 ซึ่งเป็นฤดูกาลที่ 26 ของทัวร์ พร้อมชูแนวคิด “Start Here, Start Yours” ตอกย้ำถึงการออกเดินทางร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนักกีฬา ผู้จัดการแข่งขัน สนาม และพาร์ทเนอร์ผู้สนับสนุน ที่ทุกคนต่างร่วมเดินทางจากการแข่งขันออลไทยแลนด์ พร้อมมุ่งหน้าพัฒนาสู่การแข่งขันในระดับสากลนายจักรพงศ์ ทองใหญ่ ประธานกรรมการบริหาร ออล ไทยแลนด์ กอล์ฟ ทัวร์ กล่าวว่า “นับตั้งแต่ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ก่อตั้งเมื่อปี 2542 จากวิสัยทัศน์ของ สันติ ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ที่ต้องการสนับสนุนนักกอล์ฟไทยให้เติบโตและประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของ All Thailand เมื่อ 26 ปีที่แล้ว จนในวันนี้ ออลไทยแลนด์ฯ เติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเนื่องและกลายเป็น 1 ใน 24 ทัวร์ ที่ได้รับการจัดคะแนนสะสมโลก OWGR (Official World Golf Ranking) ที่สามารถหนุนนักกอล์ฟไทยออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับตนเอง ที่สำคัญคือสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักกอล์ฟรุ่นใหม่จำนวนมากในปีนี้ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2025 มาพร้อมแนวคิด “Start Here, Start Yours” เพื่อยืนยันถึงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนนักกอล์ฟไทยให้เติบโต สร้างชื่อเสียงในระดับนานาชาติ จากจุดเริ่มต้นนี้เราทุกคนจะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว ทั้งกับผู้สนับสนุนทุกราย สนามกอล์ฟพันธมิตรทุกแห่ง นักกอล์ฟทุกคน เพื่อทำให้วงการกอล์ฟไทยไปได้ไกลกว่าเดิม ก้าวไปสู่ระดับเอเชียนทัวร์ ยูโรเปียนทัวร์ พีจีเอทัวร์ กลับมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับโปรกอล์ฟไทยในรุ่นต่อไปโดยความพิเศษในปีนี้ อยู่ตรงที่ได้ขยายความร่วมมือกับสมาคมกอล์ฟประเทศเวียดนามในการพัฒนาแมตช์การแข่งขันนอกประเทศขึ้นมาเป็นครั้งแรก ที่ประเทศเวียดนาม โดยร่วมมือกับ Trang An Golf & Resort และสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรี (Thai LPGA) ซึ่งถือเป็นการจัดการแข่งขันในต่างประเทศเป็นครั้งแรกทั้งแมตซ์ของโปรกอล์ฟชายและหญิง และยังคงมีการร่วมมือกับ Asian Tour และ Asian Development Tour พร้อมกันนี้ยังจับมือกับ สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย (Thai PGA) เดินหน้าพัฒนาวงการกอล์ฟไทยไปด้วยกัน รวมถึงการเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟทีมชาติจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยฯ (TGA) เข้าร่วมการแข่งขันในแมตซ์ของออลไทยแลนด์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักกอล์ฟรุ่นใหม่ๆจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับ ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ฤดูกาล 2025 มีทั้งสิ้น 12 รายการ ชิงเงินรางวัลรวม 40 ล้านบาท ซึ่งรายการ “สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส ครั้งที่ 25” ไม่ได้นับรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งในตารางอันดับเงินรางวัลสะสม (ออเดอร์ออฟเมอริท) โดยรายการแรกอย่างเป็นทางการ จะเป็น “สิงห์ ออลไทยแลนด์ เมโมเรียล 2025” ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ณ สนามชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จันทบุรี วันที่ 3-6 เมษายน 2568 ขณะที่รายการ “Trang An Open 2025” ซึ่งเป็นการจัดการแข่งขันในต่างประเทศครั้งแรกของทัวร์นั้นจะมีขึ้นที่สนาม Trang An Golf & Resort ที่จังหวัดนิงบิงห์ ณ ประเทศเวียดนาม วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2568ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด, การกีฬาแห่งประเทศไทย, ลากูน่าภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, บริษัท ออโต้ซคิน จำกัด, บริษัท ซีซีเค กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ดันลอป ซิกซอน สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ลีโอเนี่ยน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท กอล์ฟดิกก์ จำกัด, บริษัท โปรแวร์ จำกัด, บริษัท เลบอร์น กอล์ฟ จำกัด, บริษัท โนเบิล ดิสทริบิวชั่น เซอร์วิสเซส (ไทย), บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท กอล์ฟ ชาแนล จำกัด และ Coreforceหลังจาก ธนภัทร พิชัยกุล คว้าแชมป์ "สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส ครั้งที่ 25" ณ สนามสิงห์ ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2568 ทำให้โปรแกรมออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ 2025 เหลืออีก 11 รายการเริ่มจาก สิงห์ ออลไทยแลนด์ เมโมเรียล 2025 วันที่ 3-6 เมษายน 2568 ณ สนาม ชาเทรียม กอล์ฟ รีสอร์ท สอยดาว จ.จันทบุรี, สิงห์ เชียงใหม่ โอเพ่น 2025 วันที่ 1-4 พฤษภาคม 2568 ณ สนามแม่โจ้ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เชียงใหม่, Trang An Open 2025 วันที่ 15-18 พฤษภาคม 2568 ณ สนาม Trang An Golf & Resort จังหวัดนิงบิงห์ ประเทศเวียดนาม, สิงห์ ลากูน่า ภูเก็ต โอเพ่น 2025 วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2568 ณ สนามลากูน่า กอล์ฟ ภูเก็ต จ.ภูเก็ต, สิงห์ ออลไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 วันที่ 26-29 มิถุนายน 2568 ณ สนามสุวรรณ กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จ.นครปฐม, สิงห์ อีสาน โอเพ่น 2025 วันที่ 17-20 กรกฎาคม 2568 ณ สนามสิงห์ ปาร์ค ขอนแก่น กอล์ฟ คลับ จ.ขอนแก่น, สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 วันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2568 ณ สนามระยอง กรีน วัลเลย์ คันทรี คลับ จ.ระยอง, สิงห์ พัทยา โอเพ่น 2025 วันที่ 14-17 สิงหาคม 2568 ณ สนามแหลมฉบัง อินเตอร์เนชั่นแนล คันทรี คลับ จ.ชลบุรี, สิงห์ บางกอก โอเพ่น 2025 วันที่ 4-7 กันยายน 2568 ณ สนามบางกอก กอล์ฟ คลับ จ.ปทุมธานี, สิงห์ คลาสสิก 2025 วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามรอยัล ฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครนายก และรายการสุดท้ายที่ชิงเงินรางวัลรวม 5 ล้านบาท สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส ครั้งที่ 26 วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามสันติบุรี คันทรี คลับ จ.เชียงราย