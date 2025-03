ไทยรัฐทีวี เปิดตัวถ่ายทอดสดทีมชาติไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ยิงสดช้างศึกชุดใหญ่ และชุด U23 ตลอดปี 2568

ไทยรัฐทีวี จัดงานแถลงข่าวถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยชายชุดใหญ่และชุด U23 ซึ่งไทยรัฐทีวีได้รับสิทธิ์การเป็น Official Broadcaster จากทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 10 ซึ่งในปี 2568 นี้ ไทยรัฐทีวียังคงผลักดันแคมเปญ “เชียร์ไทยให้กึกก้อง” ต่อไป และได้จับมือร่วมกับกับสปอนเซอร์หลัก เพื่อสนับสนุนการถ่ายทอดสดช้างศึกชุดใหญ่ และชุด U23 ผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวี ช่อง 32วัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจร่วม ไทยรัฐทีวี และไทยรัฐออนไลน์ กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า “นับเป็นปีที่ 10 ที่ทางไทยรัฐทีวีได้รับโอกาสจากทางสมาคมฟุตบอลฯ ที่ให้ไทยรัฐได้เป็นส่วนหนึ่งของฟุตบอลทีมชาติไทยมาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ที่มาร่วมกันสนับสนุนการถ่ายทอดสดทุกแมตช์ของทีมชาติไทยตลอดปี 2568 คือ บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด, เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ คอปเปอร์ 11 และครีมบรรเทาอาการปวด เคาน์เตอร์เพน ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่ถึงความสำคัญและพร้อมที่จะมอบความสุขให้คนไทยไปพร้อมกับไทยรัฐทีวีของเรา แฟนบอลไทยจะได้รับชมฟุตบอลความชัดระดับ HD การวิเคราะห์เจาะลึกไว้อย่างเข้มข้น ทั้งก่อนการแข่งขันและหลังจากจบการแข่งขันจากนักพากย์คุณภาพและแขกรับเชิญชื่อดังของวงการฟุตบอล นอกจากการถ่ายทอดสดแมตช์ต่างๆ แล้ว ไทยรัฐยังได้เตรียมเนื้อหา ทั้งข่าวอัพเดทสถานการณ์ และวิเคราะห์เจาะลึกไว้อย่างเข้มข้น ทั้งก่อนการแข่งขันและหลังจากจบการแข่งขัน”โดยในปี 2568 นี้ แมตช์สำคัญของทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่จะได้ชมคือ AFC ASIAN CUP 2027 QUALIFIERS ที่จะเริ่มทำการแข่งขันตั้งแต่เดือนมีนาคม เป็นต้นไป รวมถึง ฟุตบอลอุ่นเครื่องตามโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ทั้งหมด และอีกหนึ่งรายการที่พลาดไม่ได้กับการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพช่วงปลายปีนี้ ส่งใจเชียร์ไทยให้กึกก้อง ให้รักษาแชมป์ไว้ได้ ส่วนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี ทัวร์นาเมนต์อุ่นเครื่อง DOHA CUP 2025 ที่ประเทศประเทศกาตาร์ ก่อนลุยศึกสำคัญอย่าง AFC U23 ASIAN CUP 2026 QUALIFIERSด้าน ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน กรรมการกลางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เผยถึงความร่วมมือกับไทยรัฐทีวีในการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทยว่า “รู้สึกดีใจที่ไทยรัฐทีวีเป็นพันธมิตรหลักในการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนาน การทำงานร่วมกันระหว่างไทยรัฐทีวีและสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ เป็นส่วนสำคัญในการช่วยเผยแพร่การแข่งขันฟุตบอลทีมชาติไทยให้เข้าถึงแฟนบอลทั่วประเทศ โดยหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาวงการฟุตบอลไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง”ขณะที่ เอกพล พลนาวี เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวถึงแนวทางการพัฒนาทีมชาติไทยในปีนี้ว่า “สมาคมฯ พร้อมสนับสนุนทีมโค้ชและนักเตะทีมชาติไทยอย่างเต็มที่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นช่วงการเก็บตัว การเตรียมทีมก่อนแข่ง หรือแม้แต่ระหว่างและหลังการแข่งขัน เพื่อให้ทุกคนสามารถโฟกัสกับฟุตบอลได้เต็มที่โดยไม่ต้องกังวลเรื่องอื่น ๆ นอกจากนี้ สมาคมฯ ยังเดินหน้าผลักดันโอกาสในการเจรจานำนักเตะลูกครึ่งฝีมือดีเข้ามาเสริมทัพทีมชาติไทย ซึ่งถือเป็นอีกแนวทางสำคัญในการยกระดับศักยภาพของทีมให้แข็งแกร่งขึ้นสำหรับแฟนบอลชาวไทยทั้งประเทศ”สามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลทีมชาติไทย เชียร์ไทยให้กึกก้องกันได้ทางไทยรัฐทีวี ช่อง 32 และเว็บไซต์ www.thairath.co.th/tv/liveสำหรับเดือนมีนาคมนี้ จุใจไปกับ 5 แมตช์ ประเดิมโดยทีมชาติไทยชุดใหญ่ฟุตบอลฟีฟ่าเดย์ วันที่ 21 มีนาคม 2568 ไทย VS อัฟกานิสถาน เริ่มเข้ารายการ 19.30 น. และ AFC ASIAN CUP 2027 QUALIFIERS ที่กำลังจะเกิดขึ้นใน วันที่ 25 มีนาคม 2568 ไทย VS ศรีลังกา เริ่มเข้ารายการ 19.00 น. และช้างศึกชุด U23 กับทัวร์นาเม้นต์อุ่นเครื่อง DOHA CUP 2025 อีก 3 แมตช์ ระหว่าง 19 - 25 มีนาคมนี้ มาร่วม “เชียร์ไทยให้กึกก้อง” ไปด้วยกัน สนับสนุนการถ่ายทอดสดโดย บริษัท ไทยยามาฮ่า มอเตอร์ จำกัด, เครื่องปรับอากาศ แคเรียร์ คอปเปอร์ 11 และ เคาน์เตอร์เพนติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวได้ทุกช่องทางต่างๆ ของไทยรัฐทีวีและไทยรัฐสปอร์ต :ดูสดไทยรัฐทีวีช่อง 32เว็บไซต์ www.thairath.co.th/tv/liveFacebook: ไทยรัฐทีวี www.facebook.com/ThairathTV และไทยรัฐสปอร์ต www.facebook.com/ThairathSportYouTube : Thairath TV Originals และ YouTube : Thairath Sport