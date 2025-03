"มิลลิ" แจงดราม่าเชียร์มวย เป็นสปอนเซอร์ให้ "แรมโบ้เล็ก" เลยลุ้นหนัก ฝันอยากขึ้นชกบ้าง

หลังมีประเด็นดราม่าที่ "มิลลิ" ดนุภา คณาธีรกุล ศิลปินชื่อดัง โผล่เชียร์มวยที่เวทีลุมพินี ในศึก ONE Fight Night 29 เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่านักร้องรายนี้ "โอเวอร์แอคติ้ง" ในการเชียร์มวยมากจนเกินไปหรือไม่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในไฟต์ที่ แรมโบ้เล็ก ฉ.อจลบุญ เอาชนะทีเคโอ ยก 2 เหนือ พาร์แฮม กีราติ ที่ขึ้นชกเป็นคู่รองของศึก ONE Fight Night 29 โดยมีคลิปที่ "มิลลิ" ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนส่วนตัวให้แก่กำปั้นชาวไทย เชียร์มวยแบบสุดมันในจังหวะออกอาวุธแต่ละดอกล่าสุด "มิลลิ" ให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวในงาน “THE GUITAR MAG AWARDS 2025” ณ ONE BANGKOK FORUM เรื่องดราม่าการเชียร์มวยในไฟต์ดังกล่าว โดยเจ้าตัวเผยว่าลึกๆ แล้ว มีความฝันอยากขึ้นชกมวยสักครั้งในชีวิต"ขออภัยที่ทำให้คนตกใจกับรีแอ๊กชั่น แต่ มิลลิ เป็นสปอนเซอร์ แรมโบ้เล็ก ค่ะ คือเราลงทุนไว้สูง เดิมพันไว้เยอะ ถ้ามันแพ้เพราะหนู วันนั้นก็หน้าแห้งแล้ว" มิลลิ เริ่มกล่าว"หนูกำลังเก็บสถิติอยู่เพราะตอนไปเปิดตัวพี่ตะวันฉาย พี่ตะวันฉายชนะน็อกยกสอง แล้วรอบนี้ไปสปอนเซอร์ให้กลับ แรมโบ้เล็ก ชนะน็อกสองยกเหมือนกัน เราอาจจะเป็นตัวมีโชคนะคะ หรือจะเรียกสั้นๆ ว่าตัวเงินตัวทองก็ได้""จะบอกว่าหนูกดดัน ถ้าสมมุติ แรมโบ้เล็ก แพ้ หนูอาจจะเริ่มเครียดแล้ว เพราะชื่อที่แปะอยู่บนกางเกงเป็นชื่อเรา มันเป็นสิริมงคลแก่เขาหรือไม่ ก็เลยอินมาก ตอนนี้เริ่มถลำลึกไปเรื่อยๆ อยู่บ้านก็ดูมวยอยู่แล้ว เป็นประมาณนี้แหละค่ะ""อยากลองขึ้นชกซักทีเหมือนกันค่ะ แอบยื่นเรื่องไปที่ค่ายแล้ว เดี๋ยวลองดูว่าจะผ่านหรือไม่ บอกผู้ใหญ่ทางค่ายว่า พี่จ๋า อยากชกสักที แพ้ไม่เป็นไร แต่อยากสู้กับตัวเอง" นักร้องสาว กล่าว