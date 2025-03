ภารกิจท้าทาย! “สินสมุทร” เปิดใจชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิต ศึก ONE ลุมพินี 100

“สินสมุทร กลิ่นมี” นักชกมาดเซอร์เจ้าของฉายา “อควาแมนแดนสยาม” วัย 29 ปี เปิดใจถึงโอกาสได้ชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิต โดยต้องพบกับคู่ปรับเก่าอย่าง “นิกี โฮลสเกน” ตำนานดัตช์คิกบ็อกซิ่ง วัย 41 ปี จากเนเธอร์แลนด์ ภายใต้กติกาคิกบ็อกซิ่ง 175 ป. ในศึกครบรอบ ONE ลุมพินี อีเวนต์ที่ 100 ที่พร้อมถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากเวทีมวยลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 14 มี.ค.นี้ทั้งคู่เคยปะทะฝีมือกันมาแล้วในศึก ONE X เมื่อเดือนมี.ค.65 ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นไลต์เวต (155-170) ซึ่งครั้งนั้น “สินสมุทร” ที่มาในฐานะมวยแทนจัดการน็อก “นิกี” ลงได้ในยกที่ 2 พร้อมกลายเป็นนักกีฬาไทยรายแรกที่สามารถคว้าโบนัส 5 หมื่นดอลลาร์ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) ไปครองล่าสุด “สินสมุทร” ที่เตรียมขึ้นชกเป็นไฟต์ที่ 10 ใน ONE ได้ออกมาเผยถึงการตัดสินใจรับงานท้าทายในการข้ามสายมาชกกติกาคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตการเป็นนักมวย“ไฟต์นี้จะเป็นการชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตของผม ถ้าย้อนไป 10 ปีก่อน ผมจะไม่ยอมสู้กับ นิกี เด็ดขาด เพราะเขาได้ฉายาว่า ‘เจ้าพ่อแห่งคิกบ็อกซิ่ง’ ผมคงสู้เขาไม่ได้แน่นอน แต่ตอนนี้ผมอยากลองดูว่าสไตล์การต่อสู้ของตัวเองจะเหมาะกับกติกาคิกบ็อกซิ่งหรือเปล่า”“ส่วนตัวผมไม่ใช่นักชกที่ชอบคีบคอตีเข่าอยู่แล้ว ผมแค่ต้องระวังจะเผลอฟันศอกและจับขาให้ดี เพราะทำไม่ได้ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอกับ นิกี อีกครั้ง เมื่อ 3 ปีก่อนผมเจอกับเขามาแล้วในกติกามวยไทย ซึ่งเป็นไฟต์ที่ทำให้ผมแจ้งเกิดใน ONE คราวนี้ต้องมาเจอกันในรูปแบบคิกบ็อกซิ่งที่เขาถนัดบ้าง”“ฝากแฟนมวยทุกคนช่วยติดตามด้วยว่า ผมจะปรับตัวไปสู้สไตล์คิกบ็อกซิ่งได้ดีแค่ไหน ช่วยเชียร์และเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ”แฟนกีฬาชาวไทยสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึก ONE ลุมพินี 100 ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) เริ่มคู่แรกเวลา 19.30 น. ส่วนทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. และสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR