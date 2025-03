พลาดไม่ได้! 7 ขั้นตอนง่าย ๆ ซื้อเพย์-เพอร์-วิว (PPV) ชมสดศึก ONE 172 จากญี่ปุ่น

แฟนกีฬาการต่อสู้ใน 195 ประเทศทั่วโลก เตรียมตัวรับชมการแข่งขันสุดเดือด ในศึก ONE 172 ที่รวมพลนักสู้ระดับซูเปอร์สตาร์ถึง 28 ชีวิต มาประลองฝีมือบนดินแดนซามูไร โดยมีเข็มขัดแชมป์โลก ONE เป็นเดิมพันมากถึง 5 เส้น โดยจะถ่ายทอดสดจากสังเวียน ไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.นี้ เริ่มเวลา 14.00 น.สำหรับการรับชมศึก ONE 172 แฟนกีฬาชาวไทยสามารถชมการถ่ายทอดสดคู่ที่ 1-2 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONEส่วนตั้งแต่คู่ที่ 3 เป็นต้นไป เปิดให้ชมผ่านทาง Watch.ONEFC.com ในรูปแบบ เพย์-เพอร์-วิว (PPV หรือจ่ายเงินเพื่อรับชม) เท่านั้น โดยตอนนี้ แฟนกีฬาที่รับชมในประเทศไทยสามารถซื้อ PPV ได้ในราคาสุดคุ้มเพียง 200 บาท เฉพาะช่วง Early Bird ตั้งแต่วันนี้ถึง 22 มี.ค.เท่านั้น และยังมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินโบนัส 350,000 บาท เป็นรางวัลพิเศษอีกด้วย กดซื้อ PPV ล่วงหน้าได้ง่าย ๆ เพียงทำตาม 7 ขั้นตอนต่อไปนี้#1 สแกนคิวอาร์โค้ดกดเข้าเว็บไซต์ >> Watch.ONEFC.com/th#2 สั่งซื้อ PPV (Pay-per-view)กดสั่งซื้อ PPV จ่ายเงินเพื่อการรับชม#3 เลือกเข้าสู่ระบบด้วยวิธีที่ท่านสะดวกเลือกวิธีลงทะเบียน โดยสามารถใช้ได้ทั้ง Apple ID, Facebook, Gmail หรืออีเมล#4 สำหรับท่านที่ลงทะเบียนใหม่โดยใช้อีเมลระบบจะนำเข้าสู่หน้าต่อไป กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน แล้วกดปุ่ม “ยอมรับและยืนยันอีเมล”#5 ตรวจสอบรายการก่อนชำระเงินระบบจะนำเข้าสู่หน้าสั่งซื้อ กรุณาตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ จากนั้นกดปุ่ม “ดำเนินการชำระเงิน” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน#6 ชำระเงินเลือกวิธีชำระเงินตามที่สะดวกผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ E-Wallet, การชำระเงินด้วย QR ผ่านระบบพร้อมเพย์ หรือ โอนเงินผ่านแอปธนาคารบนมือถือ#7 การสั่งซื้อเสร็จสมบูรณ์ รอเข้าระบบเพื่อรับชมหลังจากดำเนินตามขั้นตอนทุกอย่างครบถ้วน ระบบจะยืนยันการสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์เมื่อถึงวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.68 ก่อนเวลา 14.00 น. กรุณาล็อกอินเข้าระบบตามวิธีที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ และรับชมการแข่งขันผ่านทาง Watch.ONEFC.com ได้ทันที