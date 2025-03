ไทยฮอนด้า ครองแชมป์ยอดขายสูงสุด พร้อมคว้า 13 รางวัล จากเวที Thailand Bike of The Year 2025

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย ประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ด้วยการคว้ารางวัลจากเวที Thailand Bike of The Year 2025 ครอบคลุมทุกคลาสของรถจักรยานยนต์ในไทย รวมทั้งสิ้น 13 รางวัล พร้อมตอกย้ำความเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมสูงสุด ด้วยการครองแชมป์รางวัลรถจักรยานยนต์ที่มียอดจำหน่ายสูงสุดต่อเนื่องเป็นปีที่ 36สำหรับรางวัล Thailand Bike of The Year 2025 จัดขึ้นโดยนิตยสารกรังด์ปรีซ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมี คุณพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ไทยฮอนด้านำทีมโดย คุณนคร วิมลจิตรสอาด ผู้จัดการทั่วไปสายงานการสื่อสารการตลาด บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลจาก คุณอโณทัย เอี่ยมลำเนา ประธานจัดงาน Bike of The Year 205 และ ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนลปีนี้เป็นอีกครั้งที่ทางไทยฮอนด้าสามารถคว้ารางวัลได้ครอบคลุมทุกหมวดหมู่การใช้งาน ทั้งรถจักรยานยนต์ใช้งานทั่วไปและรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) สะท้อนถึงคุณภาพและความไว้วางใจที่ลูกค้าชาวไทยมีต่อไทยฮอนด้า โดยมีรายชื่อรางวัลที่ได้รับจากเวที Bike of The Year 2025 ทั้ง 13 รางวัล ดังนี้1. รางวัล Best Automatic Fashion ได้แก่ Honda Giorno+2. รางวัล Best Sport Under 250 cc. ได้แก่ Honda CBR250RR SP3. รางวัล Best Modern Classic Over 250 cc. ได้แก่ Honda CL3004. รางวัล Best Dual Purpose ได้แก่ Honda CRF300L5. รางวัล Best Naked Light Weight ได้แก่ Honda CB500 Hornet6. รางวัล Best Naked Middle Weight ได้แก่ Honda CB750 Hornet7. รางวัล Best Sport Light Weight ได้แก่ Honda CBR500R8. รางวัล Best Sport Middle Weight ได้แก่ Honda CBR600RR9. รางวัล Best Touring Light Weight ได้แก่ Honda CRF300 Rally10. รางวัล Best Touring Heavy Weight ได้แก่ Honda Goldwing11. รางวัล Best Adventure Light Weight ได้แก่ Honda NX50012. รางวัล Best Scooter Light Weight ได้แก่ Honda Forza350 RoadSync13. รางวัล Years Continuously Motorcycle Best Seller ได้แก่ Honda ต่อเนื่องเป็นปีที่ 36ไทยฮอนด้ายังคงมุ่งมั่นพัฒนาและนำเสนอรถจักรยานยนต์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำแห่งนวัตกรรมยานยนต์ เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของการเดินทางในประเทศไทยติดตามข่าวสารของไทยฮอนด้าเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กรถจักรยานยนต์ฮอนด้า : https://facebook.com/hondamotorcyclethailandเฟซบุ๊กฮอนด้าบิ๊กไบค์ : https://facebook.com/HondaBigBikeTHเฟซบุ๊กฮอนด้าเรซทูเดอะดรีม : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH#รถจักรยานยนต์ฮอนด้า #มอเตอร์ไซค์ฮอนด้า #HondaMotorcycle #ThaiHonda #ไทยฮอนด้า #HowWeMoveYou