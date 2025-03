ยามาฮ่า กวาด 11 รางวัลคุณภาพการันตีครบทุกเซ็กเมนต์ใน Thailand Bike of the Year 2025

นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด และนายจิรภัทร สายเพชร ผู้จัดการทั่วไปส่วนสื่อสารการตลาดและส่งเสริมการตลาด นายพนา แดนแก้วมูล ผู้จัดการกลุ่มงานขาย และการตลาดรถบิ๊กไบค์ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ขึ้นรับรางวัล และถ่ายภาพร่วมกับ นายพงศ์พล ยอดเมืองเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประธานในพิธี ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา ประธานจัดงานมอเตอร์โชว์ นายจาตุรนต์ โกมลมิศร์ รองประธานจัดงานมอเตอร์โชว์ / ประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ สายกิจกรรมพิเศษ นายอโณทัย เอี่ยมลำเนา กรรมการบริหาร ประธานการจัดงาน Car & Bike of the Year นายพีระพงศ์ เอี่ยมลำเนา รองประธานการจัดงาน Car & Bike of the Year 2025 โดย บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในการประกาศรางวัล Thailand Car & Bike of The Year 2025โดยในปีนี้ยามาฮ่าคว้า 11 รางวัล การันตีครบทุกเซ็กเมนต์ของผลิตภัณฑ์ได้แก่1.รางวัล Best Family Sport จาก YAMAHA EXCITER2.รางวัล Best Automatic Sport จาก YAMAHA XMAX TECH MAX3.Best Automatic Middle Class จาก YAMAHA NMAX4.รางวัล Best Sport Over 250 cc จาก YAMAHA R35.รางวัล Best Naked Under 250 cc จาก YAMAHA MT-156.รางวัล Best Naked Over 250 cc จาก YAMAHA MT-037.รางวัล Mini Bike Best Performance จาก YAMAHA GRANG FILANO HYBRID8.รางวัล Mini Bike Best Design จาก YAMAHA FAZZIO HYBRID9.รางวัล Best Naked Heavy Weight จาก YAMAHA MT-09SP10.รางวัล Best Scooter Middle Weight จาก YAMAHA TMAX TECH MAX11.รางวัล THE INNOVATOR OF FASHION AUTOMATICยามาฮ่าผู้นำแฟชั่นรถจักรยานยนต์ ออโตเมติกโดยทั้ง 11 รางวัลคุณภาพในครั้งนึ้ได้รับจากความไวัวางใจจากผู้ใช้งาน และนักทดสอบรถจักรยานยนต์ชั้นนำจากทั่วประเทศสำหรับการประกาศผลรางวัล Thailand Bike of The Year 2025 ในครั้งนี้มีขึ้น ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้