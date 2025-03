ระเบิดศึก เทนนิส “สิงห์ ทีเอทีพี ทัวร์” ครั้งที่ 25 ผลักดันนักเทนนิสไทยก้าวสู่ระดับโลก

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดการแข่งขันเทนนิสอาชีพ“สิงห์ ทีเอทีพี ทัวร์” ครั้งที่ 25 ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท ภายใต้แนวคิด “ALL IN, ALL TOGETHER” รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว สร้างนักเทนนิสไทยก้าวไกลระดับโลก ดังเช่นนักเทนนิสรุ่นพี่เคยสร้างผลงานไว้ ทั้ง ภราดร ศรีชาพันธุ์, ดนัย อุดมโชค, สนฉัตร-สรรชัย รติวัฒน์ และล่าสุด “บูม” กษิดิศ สำเร็จ ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสไทยในรอบกว่าทศวรรษ ที่สามารถเข้าไปแข่งขันแกรนด์สแลมรายการ “ออสเตรเลียน โอเพ่น” ได้สำเร็จคุณอานันต์ เผือกพิบูลย์ ผู้บริหาร บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า “สิงห์ ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขัน และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาวงการเทนนิสไทยมาอย่างยาวนาน เรามีความยินดีที่ร่วมสร้างแมตซ์การแข่งขันระดับอาชีพที่เป็นมาตรฐาน “เอทีพีทัวร์” เพื่อให้สร้างนักกีฬาของเราให้มีความพร้อมแข็งแกร่งพอต่อการไปแข่งขันในระดับนานาชาติ สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ สร้างรายได้ให้กับตัวเอง ที่สำคัญคือเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเทนนิสเยาวชนอีกมากมายที่จะเติบโต ก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยต่อไป เหมือนดังเช่นที่พี่ๆนักเทนนิสรุ่นก่อนได้สร้างผลงานที่เยี่ยมยอดเอาไว้ เช่น ภราดร ศรีชาพันธุ์ ที่เคยก้าวขึ้นถึงนักเทนนิสอันดับ 9 ของโลก ดนัย อุดมโชค, สนฉัตร-สรรชัย รติวัฒน์ ซึ่งทั้งหมดก็กลายมาเป็นคณะกรรมการบริหาร TATP TOUR มีส่วนช่วยพัฒนาวงการเทนนิสไทย จนทำให้ “บูม” กษิดิศ สำเร็จ สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสไทยในรอบกว่าทศวรรษ ที่สามารถเข้าไปแข่งขันแกรนด์สแลมรายการ “ออสเตรเลียน โอเพ่น” เชื่อว่าด้วยการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวของภาครัฐ เอกชนและผู้ให้การสนับสนุน ตลอดจนความทุ่มเทแบบใส่สุดของนักเทนนิสทุกคนจะทำให้เราสร้างนักกีฬาที่โลดเล่นบนการแข่งขันระดับโลกได้อย่างแน่นอน”ด้านดนัย อุดมโชค คณะกรรมการบริหาร ทีเอทีพี ทัวร์ เผยว่า “แนวคิด “ALL IN, ALL TOGETHER” เป็นแนวคิดที่เราทุกคนต้องร่วมมือกัน ทั้งในส่วนของนักกีฬา ผู้สนับสนุน ภาครัฐและเอกชน รวมถึงฝ่ายจัดการแข่งขัน ทุกภาคส่วนต้องร่วมแรงร่วมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อให้นักกีฬามีสปิริต ทุ่มเทใส่สุดทุกการแข่งขัน พัฒนาตัวเอง ให้ก้าวไปสร้างความสำเร็จในระดับโลก”พร้อมกันนี้ยังมีการมอบรางวัล "นักกีฬายอดเยี่ยมแห่งปี" ของปี 2567 โดยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชายเป็นของ ภวิชญ์ สอนหลักทรัพย์ รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงเป็นของ พัชรินทร์ ชีพชาญเดช ซึ่งทั้งคู่ทำผลงานได้ดีที่สุดในการแข่งขัน “สิงห์ ทีเอทีพี ทัวร์” ฤดูกาล 2024 ที่ผ่านมา รวมถึง รางวัล ทีเอทีพี จูเนียร์ ออเนอร์ มอบให้นักเทนนิสเยาวชนที่ทำผลงานโดดเด่นในทัวร์ มี 4 คนได้แก่ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์, พิมพ์มาดา ทองคำ, ปวีณอร นวลศรี และมาหยา บุญญาอรุณเนตรสิงห์ ทีเอทีพี ทัวร์ ฤดูกาล 2025 ได้รับการสนับสนุนการแข่งขันจาก บริษัท สิงห์คอร์เปอเรชั่น จำกัด, กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, ซูเปอร์สปอร์ต, ลูกเทนนิสวิลสัน, เค-สวิส, เสื้อรักษ์โลกเอ็นดีเอส, ทรูวิชั่นส์ และ ดีเวอร์ เอนเนอร์จี เจล ร่วมด้วยสนามเทนนิส เกรต้า สปอร์ต คลับ พัทยา ที่เป็นสนามแข่งขันทุกรายการในปีนี้ โดยมีถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางทรู วิชั่นส์ และเฟซบุ๊กแฟนเพจ TATP Tour ให้แฟนเทนนิสได้รับชมถึงที่บ้านสำหรับการแข่งขันปีนี้ แบ่งเป็นรายการอาชีพ “สิงห์ ทีเอทีพี ทัวร์” 5 รายการ ชิงเงินรางวัลรวม 3 ล้านบาท จัดแข่งขัน 4 ประเภท ได้แก่ ชายเดี่ยว, หญิงเดี่ยว, ชายคู่ และหญิงคู่ โดยแบ่งเป็นรายการสะสมคะแนนชิงเงินรางวัลรวมรายการละ 5 แสนบาท จำนวน 4 รายการ ได้แก่ “สิงห์ พัทยา โอเพ่น” วันที่ 24 พฤษภาคม ถึง 1 มิถุนายน 2568, “สิงห์ คลาสสิก” วันที่ 7-15 มิถุนายน 2568, “สิงห์ แชมเปี้ยนชิพ” วันที่ 28 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2568, “สิงห์ ทีเอทีพี แชมเปี้ยนชิพ” วันที่ 2-10 สิงหาคม 2568 และรอบมาสเตอร์ รายการ “สิงห์ ไทยแลนด์ มาสเตอร์ส” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้านบาท วันที่ 16-21 กันยายน 2568โดยทุกรายการแข่งขันที่สนามเกรต้า สปอร์ต คลับ พัทยา แฟนเทนนิสที่สนใจ สามารถเช้าชมการแข่งขันได้ฟรีที่สนามเกรต้า สปอร์ตคลับ พัทยา ตลอดการแข่งขัน และยังสามารถติดตามถ่ายทอดสดการแข่งขันผ่านทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ TATP Tour ที่ www.facebook.com/tatptour