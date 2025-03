เปิดฤดูกาล 2025 ชิงเจ้าคว้าเร็ว F1 ประเดิม 2 เรซแรกที่ออสเตรเลีย-จีน ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสด

ศึกชิงเจ้าความเร็วอันดับ 1 ของโลก ฟอร์มูล่า 1 เวิลด์ แชมเปียนชิพ ฤดูกาล 2025 พร้อมเปิดสงคราม 2 สนามแรก กับศึก ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ วันที่ 14 - 16 มีนาคมนี้ และ ไชนีส กรังด์ปรีซ์ วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2568 แม็กซ์ เวอร์สแท็ปเพน ลุ้นแชมป์โลก สมัยที่ 5 ท่ามกลางทีมมีคู่แข่งสำคัญอย่างแม็คลาเรน และ เฟอร์รารี พร้อมช่วงชิงตำแหน่งแชมป์เช่นกัน แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว และทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสดให้แฟน ๆ ได้ติดตามกันครบ แบบจุใจ ตลอด 3 วัน ทั้ง 2 รายการแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ทางช่อง beIN Sports 1 (617)การรอคอยของแฟนๆ เอฟ 1 สิ้นสุดลงแล้ว ฤดูกาล 2025 จะได้ฤกษ์เปิดฉากความดุเดือดเลือดพล่าน ตลอดทั้ง ฤดูกาล 24 สนาม โดยจะออกสตาร์ทกันที่ ศึกออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ ที่เมลเบิร์น พาร์ค ประเทศออสเตรเลีย ที่กลับมาเป็นสังเวียน สนามแรกของปีอีกครั้ง และต่อด้วยสนามที่ 2 ของฤดูกาล กับรายการไชนีส กรังด์ปรีซ์ ที่สนาม เซี่ยงไฮ้ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศจีน แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว และทรูวิชั่นส์ จะถ่ายทอดสดให้แฟนๆ ได้ติดตามกันครบๆ แบบจุใจไฮไลท์สำคัญคือการลุ้นแชมป์ฟอร์มูลา 1 ปีนี้ เนื่องจากปีที่ผ่านมา แม็กซ์ เวอร์สแท็ปเพน นักแข่งชาวดัตช์ มือ 1 ของทีม เรดบูล เรซซิ่ง สร้างสถิติ และประวัติศาสตร์ให้กับตัวเอง กับผลงานแชมป์โลก 4 สมัยซ้อน แต่กว่าจะถึงตำแหน่งแชมป์ครั้งล่าสุดก็เจอกับความท้าทายจาก แลนโด นอร์ริส และทีมแม็คลาเรน ที่ไล่ทำคะแนนกดดันอย่างหนัก แม้จะพลาดตำแหน่งแชมป์ประเภทนักแข่งไป แต่แม็คลาเรน อดีตทีมยักษ์ใหญ่ของวงการ เอฟ 1 ก็สามารถกระชากแชมป์ประเภททีมผู้ผลิตไปครองเป็นครั้งแรกในรอบหลาย 10 ปีปีนี้ แม็กซ์ เวอร์สแท็ปเพน ยังถูกยกให้เป็นเต็ง 1 ในการคว้าแชมป์โลก สมัยที่ 5 ต่อกัน มีเพื่อนร่วมทีมคนใหม่ คือ เลียม ลอว์สัน ดาวรุ่งชาวอังกฤษ มาขับแทน เซอร์จิโอ เปเรซ มือ 2 ของทีม ส่วนการย้ายทีมที่ฮือฮาที่สุดคือ เซอร์ลูอิส แฮมิลตัน แชมป์โลก 7 สมัยชาวอังกฤษ แยกทางกับทีมเมอร์ซีเดซ ไปสังกัดทีมเบอร์ 1 ของอิตาลี และยักษ์ใหญ่ของโลกอย่างเฟอร์รารี โดยจะร่วมทีมกับ ชาร์ล เลอแคลร์ นักแข่งชาวฝรั่งเศส ทางด้านแม็คลาเลน ก็ยังมีสองทีเด็ดที่ผลงานร้อนแรงมากในฤดูกาลที่ผ่านมา แลนโด นอร์ริส ชาวอังกฤษ ที่เป็นผู้ท้าชิงอันดับ 1 กับ เวอร์สแท็ปเพน และ ออสการ์ พิแอสทรี จากออสเตรเลีย ส่วนเมอร์ซีเดซ ขยับ จอร์จ รัสเซลล์ ขึ้นเป็นมือ 1 โดยมีดาวรุ่งอย่าง อันเดรีย คิมี่ อันโตเนลลี่ เป็นมือ 2 ของทีม สำหรับ อเล็กซานเดอร์ อัลบอน นักแข่งสายเลือดไทย หนึ่งเดียวในเอฟ 1 ยังคงเป็นตัวหลักของทีมวิลเลียมส์ และมีเพื่อนร่วมทีมคนใหม่คือ คาร์ลอส ไซน์ซ ที่ย้ายมาจาก เฟอร์รารี่ ทางด้าน เฟร์นันโด อาลอนโซ อดีตแชมป์โลก 2 สมัย จากสเปนยังปักหลักอยู่กับ แอสตัน มาร์ติน ร่วมกับ แลนซ์ สโตรลล์TrueVisions NOW PLUS แพ็กเดียวจบ ครบทุกความบันเทิง หนังดัง ซีรีส์ฮิต จากต่างประเทศ ฟินกับซีรีส์จีนจาก IQIYI และเต็มอิ่มกับกีฬายอดฮิต ชมพร้อมกันสูงสุด 2 จอ สนใจสมัครสมาชิกสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทรูวิชั่นส์ นาว (ใหม่) ได้แล้ววันนี้ เพียงค้นหาคำว่า TrueVisions NOW ทาง App Store (IOS), Google Play (Android) และทาง TV STORE อาทิ Apple TV, Android TV, Samsung TV, LG TV และกล่องทรูไอดี เพื่อความสะดวกสบายสามารถเลือกชำระค่าบริการผ่านบัตรเครดิตและทรูมันนี่ วอลเล็ท ได้แล้ววันนี้โปรแกรม ถ่ายทอดสด เอฟ 1 สนามที่ 1 ออสเตรเลียน กรังด์ปรีซ์ แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว และทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสด ทางช่อง beIN Sports 1 (617)14 มี.ค. รอบฝึกซ้อม 1 08.30-09.3014 มี.ค. รอบฝึกซ้อม 2 12.00-13.0015 มี.ค. รอบฝึกซ้อม 3 08.30-09.3015 มี.ค. รอบควอลิฟายด์ 12.00-13.0016 มี.ค. รอบแข่งขัน 11.00-13.00โปรแกรม ถ่ายทอดสด สนามที่ 2 ไชนีส กรังด์ปรีซ์ แอปพลิเคชันทรูวิชั่นส์ นาว และทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสด ทางช่อง beIN Sports 1 (617)21 มี.ค. รอบฝึกซ้อม 1 10.30-11.3021 มี.ค. สปรินท์ ควอลิฟายด์ 14.30-15.3022 มี.ค. สปรินท์ 10.00-11.0022 มี.ค. รอบควอลิฟายด์ 14.00-15.0023 มี.ค. รอบแข่งขัน 14.00-16.00