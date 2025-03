คนไทยต้องเลิกนิสัยรอดูฟรี / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

ใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับศึก ONE 172 ที่ว่ากันว่าไฟต์นี้ถือเป็นหนึ่งในไฟต์ที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะการต่อสู้ที่เคยจัด ณ ประเทศญี่ปุ่น ในรอบกว่า 30 ปี โดยแต่ละคู่ที่ประกบออกมานั้นถือว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งหากไม่นับคู่เอกของรายการ ในการชกกติกาคิกบ็อกซิ่ง ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยก ระหว่าง ทาเครุ เซกาวา อดีตแชมป์ K-1 ขวัญใจเจ้าถิ่น ปะทะกับ รถถัง จิตรเมืองนนท์ อดีตแชมป์โลกมวยไทย ONE รุ่นฟลายเวต ยังมีการชิงเข็มขัดแชมป์โลกอีกถึง 5 เส้นทั้งการประชันฝีมือระหว่าง ตะวันฉาย พีเค.แสนชัยฯ กับ อดีตแชมป์ K-1 อีกหนึ่งราย อย่าง มาซาอากิ โนอิริ ที่จะเป็นการชิงเข็มขัดแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่ง รุ่นเฟเธอร์เวต เฉพาะกาล โดยผู้ที่เก็บชัยชนะในไฟต์นี้จะได้สิทธิ์ชิงเข็มขัดเส้นจริงกับ ซุปเปอร์บอน ต่อไปส่วนอีกคู่ก็ถือว่าน่าสนใจ นาบิล อานาน นักชกหนุ่มวัย 20 ปี ที่กำลังมาแรงสุดๆ และเพิ่งคว้าเข็มขัดแชมป์โลกมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล มาครอง จากการเอาชนะ นิโค คาร์ริลโล จะได้โอกาสชิงเข็มขัดเส้นจริง กับ ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9และอีก 3 คู่ ได้แก่ การเจอกันระหว่าง โจนาธาน ดิ เบลลา กับ สามเอ ไก่ย่างห้าดาว ชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นสตรอว์เวต เฉพาะกาล, เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ที่ร้างเวทีไปนาน จะได้ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต กับผู้ท้าชิงสาวจากญี่ปุ่น อย่าง คานะ โมริโมโตะรวมไปถึงการชิงแชมป์โลก MMA รุ่นฟลายเวต ระหว่าง อาเดรียโน โมราเอส ปะทะ ยูยะ วากามัตสึ พร้อมกับมวยประกอบรายการที่น่าสนใจทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการดวลกันระหว่าง มารัต กริกอเรียน ยอดนักคิกบ็อกซิ่งชื่อดังระดับโลก กับ คาอิโตะ โอโนะ ขวัญใจชาวญี่ปุ่น, นาดากะ โยชินาริ เทพจากฝั่งราชดำเนิน กับ รักษ์ เอราวัณ หรือ สุริยันต์เล็ก พ.เย็นยิ่ง ที่ได้รับความนิยมจากผู้คนในแดนปลาดิบ เพราะเคยฝึกสอนมวยอยู่ที่นั่น ก็จะได้ขึ้นสังเวียน พบ ริวเซอิ คุมางาอิ รวมแล้ว 14 คู่หลังจาก ONE ประกาศไฟต์การ์ดออกมาอย่างเป็นทางการเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งก็เป็นไปตามคาดว่าศึก ONE 172 ในหนนี้ คนไทยจะไม่ได้รับชมแบบฟรีๆ ผ่านช่อง 7 หรือยูทูบ ตามปกติ แต่ต้องเสียเงินรับชมในรูปแบบ เปย์ เปอ วิว (PPV) ในราคา 200 บาท ซึ่งหลายคนก็เข้าใจดีว่าไฟต์การ์ดขั้นเทพขนาดนี้ ต่อให้เสียเงินก็ยินดีที่จะซื้ออย่างไรก็ดีก็ยังมีคนไทยอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจการเรียกเก็บ PPV ในไฟต์นี้ของ ONE พร้อมกับออกมาโวยวายผ่านโซเชียลมีเดีย ว่า ทำไมต้องเก็บเงิน และไม่ให้ดูฟรีเหมือนกับไฟต์อื่นๆ ที่ผ่านมาตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า ONE เซ็นสัญญาแบบพิเศษกับ U-Next พันธมิตรของพวกเขาที่ได้ถือลิขสิทธิ์ยิงตรงในประเทศญี่ปุ่น และทุกไฟต์ที่ยกพลไปต่อยกันที่ญี่ปุ่น ทาง U-Next จะเป็นผู้กำหนดเกี่ยวกับการขายลิขสิทธิ์ออกสู่ต่างประเทศ ไม่เว้นแม้ประเทศไทยการที่เจ้าขององค์กร ONE Championship อย่าง ชาตรี ศิษย์ยอดธง มีเลือดไทยอยู่ในสายเลือด แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะสามารถทำให้คนไทยได้ดูฟรีตลอดทุกไฟต์ โดยเฉพาะไฟต์สุดยิ่งใหญ่แบบนี้ONE 172 มีนักกีฬาลงทำการแข่งขันทั้งหมด 28 คน รวม 14 คู่ แต่ละคนค่าตัวก็ไม่ใช่น้อยๆ ลำพังแค่ รถถัง พบ ทาเครุ 2 คนนี้ค่าตัวรวมกันก็แตะ 30 ล้านบาท หรือ ตะวันฉาย กับ โนอิริ และซุปเปอร์เล็ก กับ นาบิล 2 คู่นี้ ค่าตัวรวมกันก็ไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท รวมไปถึง มารัต กริกอเรียน ยอดฝืมือคิกบ็อกซิ่งระดับโลกที่ปกติค่าตัวก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้ว ซึ่งการจ้างนักมวยเหล่านี้ให้มารวมอยู่ในศึกเดียว อาจต้องใช้เงินสูงถึงหลัก 100 ล้านบาทคนไทยอาจเคยชินกับการได้ดูฟรีกันอยู่ตลอด ซึ่งเอาจริงๆ หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่า ไทย เป็นไม่กี่ประเทศบนโลกใบนี้ที่ได้ดู ONE แบบฟรีๆ ในหลายไฟต์ที่ผ่านมา ส่วนชาติอื่นนั้นเขาต้องจ่ายเงิน PPV เพื่อรับชมกันทั้งนั้น โดยเฉพาะตลาดสำคัญ ทั้ง สหรัฐอเมริกา หรือญี่ปุ่นรายการมวยหลายๆ รายการ เรามักจะเห็นคอมเมนต์คนไทยเข้าไปสอบถามถึงการดูฟรี หรือลิงค์เถื่อนอยู่เป็นประจำ ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้วงการมวยบ้านเรา ทั้งมวยไทย หรือ มวยสากล เดินหน้าไปได้ช้า เพราะคนไทยกันเองยังไม่ค่อยอยากจะสนับสนุน ก็ยากที่โปรโมเตอร์จะจัดมวยดีๆ มาให้เราได้ชมอยู่บ่อยๆขณะที่มวย 5 ยก ที่ เพชรยินดี หรือเกียรติเพชร จัดที่เวทีมวยราชดำเนิน ทุกวันนี้รายการใหญ่ที่ไม่ได้มีถ่ายทอดสดตามช่องฟรีทีวี ก็ต้องเสียเงินเป็นสมาชิกเพื่อรับชมในแอปพลิเคชั่นเช่นเดียวกันก็ต้องมองไปถึงตรงนั้นว่าขนาดมวย 5 ยก ที่ต่อยน่าเบื่อกว่ามวยของ ONE ยังต้องเสียเงินเพื่อรับชม กับแค่การจ่ายเงิน 200 บาท เพื่อดูมวยระดับชิงแชมป์โลกถึง 5 คู่ ทำไมเราจะจ่ายกันไม่ได้ เพราะฉะนั้นอยากให้คนไทยเปิดใจกันมากๆ และควรจะเลิกนิสัยรอดูแต่ของฟรีให้ได้