"ONE" ลงดาบแบน "เคียมรัน" 1 ปี ถูกพบใช้สารกระตุ้น "เฟอร์รารี" โดนด้วย 3 เดือน

ONE ประกาศแบน “เคียมรัน นาบาติ” นักสู้ชาวรัสเซีย และ “เฟอร์รารี แฟร์เท็กซ์” นักชกชาวไทย จากการแข่งขัน หลังทั้งคู่ถูกตรวจพบสารต้องห้ามเป็นบวก พร้อมเปลี่ยนการตัดสินในไฟต์ที่ “เคียมรัน” ชนะ “เฟอร์รารี” เป็น “ไม่มีผลการแข่งขัน”“เคียมรัน” และ “เฟอร์รารี” โคจรมาปะทะกันในฐานะคู่เอกภาคอินเตอร์ ของศึก ONE ลุมพินี 95 เมื่อ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเกมการชกในวันนั้นเป็นทางด้าน “เคียมรัน” ที่โชว์ทีเด็ดปล่อยหมัดฮุกซ้ายเข้าเต็มคาง “เฟอร์รารี” จนหลับกลางอากาศ ปิดเกมชนะน็อกไปได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ยกแรก พร้อมเพิ่มสถิติไร้พ่ายไฟต์ที่ 23 ให้กับตัวเองล่าสุดหลังผ่านพ้นการแข่งขันไปได้ไม่ถึง 2 เดือน เจ้าหน้าที่จากองค์กรตรวจสารกระตุ้นระหว่างประเทศ (International Doping Tests & Management: IDTM) ได้ระบุว่าจากการเก็บตัวอย่างของ “เคียมรัน” และ “เฟอร์รารี” ในช่วงการแข่งขันเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา มีการตรวจพบสารต้องห้ามเป็นบวกตามอ้างอิงจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency: WADA) ซึ่งถือว่าผิดกฎระเบียบสากลโดย “เคียมรัน” มีผลตรวจสารต้องห้ามเป็นบวก 3 ชนิด ขณะที่ “เฟอร์รารี” ตรวจพบสารต้องห้ามเป็นบวก 2 ชนิด ซึ่งจากผลดังกล่าว ONE ในฐานะองค์กรศิลปะการต่อสู้ระดับโลกที่มีการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับต่อต้านการใช้สารต้องห้ามในนักกีฬามาอย่างต่อเนื่อง จึงประกาศลงโทษแบน “เคียมรัน” จากการแข่งขันเป็นเวลา 1 ปี และลงโทษแบน “เฟอร์รารี” จากการแข่งขันเป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่เก็บตัวอย่างไปตรวจสอบ พร้อมเปลี่ยนการตัดสินในไฟต์ที่ “เคียมรัน” ชนะน็อก “เฟอร์รารี” เป็น “ไม่มีผลการแข่งขัน”สำหรับองค์กรตรวจสารกระตุ้นระหว่างประเทศ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ประเทศสวีเดน โดยในเดือน ก.ย.61 ได้ควบรวมกิจการกับองค์กรกีฬาปลอดสารต้องห้ามนานาชาติ (Drug Free Sport International: DFSI) เพื่อร่วมมือกันดำเนินงานต่อด้านการใช้สารต้องห้ามในวงการกีฬา ซึ่งปัจจุบันได้ทำงานร่วมกับองค์กรกีฬาชั้นนำมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก อาทิ NFL, MLB, NBA, NASCAR, PGA Tour, LPGA และ NCAAในการแข่งขันของ ONE นอกจากจะมีการตรวจสอบด้านสุขภาพเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาทุกคนแล้ว ยังมีการตรวจหาสารต้องห้ามสำหรับนักกีฬาตามกฎระเบียบและมาตรฐานสากลเพื่อให้แน่ใจว่าการแข่งขันจะเป็นไปด้วยปลอดภัย ความเท่าเทียม และความยุติธรรมระดับสูงสุดย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ เคียมรัน นาบาติ ผู้รั้งอันดับ 4 ในแรงกิ้งมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เคยถูกแบนจากสหพันธ์มวยไทยนานาชาติ หรือ IFMA เป็นเวลา 6 ปี เนื่องจากตรวจพบการใช้สารกระตุ้นเคลนบูเทอรอลแบบดัดแปลง ซึ่งเคยมีรายงานข่าวไปแล้วก่อนหน้านี้