วัดกันหมัดต่อหมัด “เสือคิม” นัดทดสอบความหนัก “คมอาวุธ” ศึก ONE ลุมพินี 100

คู่มวยดุเดือดยังคงทยอยปล่อยกันมาอย่างต่อเนื่องสำหรับการฉลองครบรอบอีเวนต์ที่ 100 สุดยิ่งใหญ่ ในศึก ONE ลุมพินี 100 วันศุกร์ที่ 14 มี.ค.นี้ โดยล่าสุด “เสือคิม สจ.โต้งปราจีน” จอมบู๊เลือดนักสู้ วัย 29 ปี จากจันทบุรี เตรียมปะทะกับ “คมอาวุธ เอฟเอ.กรุ๊ป” นักสู้ร่างแกร่งจากหนองคาย ในกติกามวยไทย พิกัดเฉพาะ (แคตช์เวต) 140 ป.ตลอดกว่า 1 ปี บนสังเวียน ONE ลุมพินี “เสือคิม” บรรเลงผลงานดุเดือดคว้าชัยชนะ 4 จาก 6 ครั้งที่ลงแข่งขัน ซึ่งในจำนวนนี้ 3 ครั้งเป็นการปิดเกมน็อกคู่ต่อสู้ได้อย่างสวยงาม คว้าโบนัสไปแล้ว 3 ครั้ง รวมเป็นเงินสูงถึง 1,750,000 บาทโดยผลงานล่าสุดเขาจัดน็อก “พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี” ในช่วงปลายยก 2 ส่งท้ายปีเก่าด้วยชัยชนะ ในศึก ONE ลุมพินี 92 เมื่อเดือน ธ.ค.67 แน่นอนว่าการลงแข่งไฟต์แรกของปี 2568 ครั้งนี้ เขาตั้งใจจะมาโชว์ความดุเดือดให้เร้าใจแฟนมวย และหวังจะคว้าชัยชนะเพื่อขยับเข้าใกล้โอกาสคว้าสัญญานักกีฬา ONE ให้ได้ส่วน “คมอาวุธ” แข่งขันในรายการนี้มาตั้งแต่นัดปฐมฤกษ์ ศึก ONE ลุมพินี 1 เมื่อเดือน ม.ค.66 ผ่านมาแล้ว 2 ปีเต็ม เขาสั่งสมสถิติชัยชนะมาแล้ว 7 จาก 9 ไฟต์ บนสังเวียนแห่งนี้โดยผลงานล่าสุดเขาเพิ่งโชว์ทีเด็ดปิดเกมน็อกได้เป็นครั้งแรก โดยสามารถน็อก“พันฤทธิ์ ลูกเจ้าแม่สายวารี” ในช่วงปลายยกสอง ศึก ONE ลุมพินี 96 เมื่อ 7 ก.พ.ที่ผ่านมา คว้าโบนัส 350,000 บาท ได้เป็นครั้งแรก และการขึ้นสังเวียนในครั้งนี้เจ้าตัวมุ่งมั่นจะสานต่อฟอร์มร้อนแรงคว้าชัยชนะต่อเนื่องให้ได้เป็นครั้งที่ 4ต่างฝ่ายต่างเป็นมวยอาวุธดุเดือด และกำลังอยู่ในช่วงร้อนแรงกันทั้งคู่ ศึกครั้งนี้อาจมีโอกาสจะได้เห็นนับน็อกเกิดขึ้น ต้องมาดูกันว่า “เสือคิม” หรือ “คมอาวุธ” ใครจะรักษาฟอร์มแรงไว้ได้ด้วยการเป็นผู้ชนะ ศุกร์ที่ 14 มี.ค.นี้ ห้ามพลาดชม!แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง ช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น. รวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH