(คลิป) "เพชรจีจ้า" ลั่น เข็มขัดต้องอยู่ที่เดิม ไม่หวั่นร้างเวทีนาน รอดวล "คานะ" ONE 172

“เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.) วัย 23 ปี จากชลบุรี แสดงความมั่นใจเต็มเปี่ยม พร้อมบุกไปป้องกันบัลลังก์จาก “คานะ” ผู้ท้าชิงสาวเจ้าถิ่น วัย 32 ปี ในศึก ONE 172 ที่จะถ่ายทอดสดส่งตรงถึง 195 ประเทศทั่วโลก จากสังเวียน ไซตามาะ ซูเปอร์ อารีนา ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.68ชมคลิปสำหรับ “เพชรจีจ้า” ขึ้นแท่นราชินี ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต ได้อย่างสวยงาม เมื่อโชว์ผลงานเยี่ยมในไฟต์ล่าสุดของเธอ ในศึก ONE Fight Night 20 เมื่อเดือน มี.ค.67 ด้วยการเอาชนะคะแนนเอกฉันท์ล้มแชมป์ “เจเน็ต ท็อดด์” จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอนนี้เธอพร้อมกลับคืนสังเวียนอีกครั้งในรอบปีดวลกับผู้ท้าชิงอันตรายอย่าง “คานะ” ต่อหน้าแฟนเจ้าถิ่นแดนซามูไรและเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่ 3 มี.ค.ที่ผ่านมา “เพชรจีจ้า” ได้เปิดค่ายมวย ส.เดชะพันธ์ ย่านรัชดา โชว์ความฟิตล่าสุดต่อหน้าสื่อมวลชนให้ได้เก็บภาพ พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ถึงความพร้อมก่อนข้ามน้ำข้ามทะเลไปวัดฝีมือกับ “คานะ” ในวันที่ 23 มี.ค.นี้“หนูซ้อมทำร่างกายมาตลอด ก่อนที่ช่วงหลังจะเร่งขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง รวมแล้วประมาณ 2 เดือน ตอนนี้สภาพร่างกายประมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต์ เมื่อถึงวันชกพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์แน่นอน หนูรู้สึกดีใจที่ได้โอกาสกลับมาชกอีกครั้งและยังเป็นการป้องกันแชมป์ครั้งแรกของตัวเองด้วย”“คานะ เขาเป็นมวยที่มีความเร็ว คล่องตัวสูง รวมถึงมีอาวุธที่หนักด้วย ถือเป็นนักมวยที่ชกด้วยยากอีกหนึ่งคน เพราะเขาสามารถชกได้ทั้งสองการ์ด”“จุดเด่นที่สุดของ คานะ คืออาวุธหมัดและความเร็ว ส่วนจุดอ่อนของเขาคือมีอาการแผ่วปลายให้เห็น ช่วงต้นยกอาจจะยังแรงดีอยู่ แต่เข้าสู่ช่วงปลาย ๆ แรงก็เริ่มหมดเหมือนกันค่ะ”การกลับมาครั้งนี้ “เพชรจีจ้า” ขอเรียกฟอร์มเก่งอันคุ้นเคยของตัวเองให้กลับมาได้มากที่สุด โดยพร้อมโชว์ฝีมือสู้กับ “คานะ” อย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ทุกคนต้องผิดหวังและรักษาเข็มขัดให้อยู่ในเมืองไทยต่อไป“ครั้งนี้หนูต้องออกไปชกที่ญี่ปุ่นบ้านของเขาด้วย มีความกดดันเรื่องเสียงเชียร์เจ้าถิ่นอยู่บ้าง แต่จะควบคุมสติไม่ให้ตื่นเต้น รวบรวมสมาธิให้ดี โฟกัสแค่การชกตรงหน้าอย่างเดียวค่ะ”“หนูมองว่าไฟต์นี้น่าจะสู้กันสนุก ไม่ได้มองว่าจะมีนับมีน็อกหรือเปล่า ต้องดูจังหวะของเกมด้วย เพราะเราต่างก็เป็นมวยหมัดเหมือนกัน ถ้าหนูโดนก่อนก็มีโอกาสร่วงได้ แต่หนูก็เสริมเรื่องเวตไป มั่นใจว่าอาวุธหนูก็หนักเหมือนกันค่ะ”นอกจากรักษาบัลลังก์คิกบ็อกซิ่งเอาไว้ให้ได้นานที่สุดแล้ว “เพชรจีจ้า” ยังตั้งเป้ากลับไปชกในกติกามวยไทยอย่างเต็มตัว เพื่อกรุยทางสู่การเป็นแชมป์โลก 2 กติกาอย่างที่วางเป้าหมายไว้ต่อไป“ถ้าป้องกันเข็มขัดคิกบ็อกซิ่งได้ หนูอยากกลับไปชกมวยไทยอีกครั้ง เพราะว่าน่าจะสู้ได้สนุกดุเดือดมากกว่า มีทั้งศอกและเข่า ซึ่งเป็นอาวุธที่หนูถนัดหมดเลย ส่วนตัวหนูอยากได้เข็มขัดมวยไทยมานานแล้ว ถ้ามีโอกาสก็อยากเจอกับ อัลลิเซีย (เฮลเลน รอดริเกส) เจ้าของแชมป์เหมือนกันค่ะ”ศึก ONE 172 วันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.68 เริ่มเวลา 14.00 น. รับชมสดในรูปแบบ เพย์-เพอร์-วิว (PPV) เท่านั้น กดซื้อที่ลิงก์ visit.onefc.com/ONE172PPVTH พร้อมติดตามข่าวสารของ ONE ได้ที่เฟซบุ๊ก ONE Championship Thailand เว็บไซต์ ONEFC.com อินสตาแกรม ONEChampTh และ TikTok ONEChampTH