แบโผ 30 นักเตะทีมชาติไทย U17 เก็บตัว รอบสุดท้าย ที่ไทยก่อนสู้ศึก AFC U-17 Asian Cup 2025

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรายชื่อ 30 นักฟุตบอลทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี เก็บตัวรอบสุดท้าย ที่ประเทศไทย เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขัน ฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบสุดท้าย (2025 AFC U-17 Asian Cup) ที่ ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2568สำหรับ ทีมชาติไทย U17 มีการเก็บตัวมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลของ อนุรุทธิ์ นาคาศัย ผู้จัดการทีม และ จเด็จ มีลาภ หัวหน้าผู้ฝึกสอน โดยในการแข่งขันรายการดังกล่าว ทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม เอ ร่วมกับ ซาอุดีอาระเบีย (เจ้าภาพ), อุซเบกิสถาน และ จีนโดยรายชื่อ 30 นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี มีดังนี้ผู้รักษาประตูศุภกร พูลผล สโมสร หนองบัว พิชญ เอฟซีปิติกร แปลงไธสง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีภูมิรพี สิริบุญญากุลย์ โรงเรียน คาชิม่า กักคุเอน 🇯🇵ณัฏฐกรณ์ อัศวพิชญโชติ สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดกองหลังศุภวิชญ์ ผสม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีภูริณัฐ พูลกำลัง โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชัชวัสส์ สหนันท์ชัยชิต สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดคณพศ อินทะสิงห์ สโมสรฟุตบอล PTT Academyวทัญญู ในรัศมี สโมสร ชลบุรี เอฟซีภูริพันธ์ โพธิ์ทอง สโมสร เมืองทอง ยูไนเต็ดธัญวิสิฎฐ์ ตามัน โรงเรียน อัสสัมชัญศรีราชาวีรเทพ นิมูลชาติ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐมกองกลางดนุพล บุบผา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีสรกฤช แก้วศรี สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดภาณุพงศ์ วันอ่อน โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยภาณุพงศ์ พบสระใหญ่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยชัยวัฒน์ เงินมา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยกิตติภพ ชีพันคุง โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยทัศฏาภรณ์ พึ่งกุศล โรงเรียนวัดสุทธิวรารามกองหน้าภาณุวิชญ์ เจยาคม สโมสร บุรีรัมย์ ยูไนเต็ดปรเมศ ละอองดี โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยจอมพล หอมบุญมา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยณัฐกิตติ์ โพธิ์ศรี สโมสร การท่าเรือ เอฟซี (โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย)ฐิตินัย จงเกษกรณ์ สโมสรฟุตบอล PTT Academyศิวกร พลสรรค์ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครราชสีมาพีรดา หล้าสวัสดิ์ โรงเรียนอัสสัมชัญชินพงษ์ บุญมาก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยภูธเนศ สมจิตร สโมสร การท่าเรือ เอฟซี (โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี)ธีรเทพ ระถาพล โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยซิลวา เม็กเซส ไทเลอร์ สโมสร แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Silva Mexes / Manchester United)สำหรับ นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องมารายงานตัวที่ Dynamic Football Camp จังหวัด สมุทรปราการ ในวันที่ 4 มีนาคม 2568 เวลา 12.00 น. และทำการเก็บตัวไปจนถึงวันที่ 14 มีนาคม 2568 โดยจะมีการอุ่นเครื่องแบบปิด 3 นัด ก่อนจะคัดเลือกนักกีฬาจากชุดดังกล่าวให้เหลือ 25 คน และเดินทางไปเก็บตัวตัวต่อ ที่ Aspire Academy ประเทศกาตาร์ ซึ่ง ซิลวา เม็กเซส ไทเลอร์ (Silva Mexes) จาก แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (Manchester United) จะตามไปสมทบ ที่แคมป์ดังกล่าว ก่อนคัดเลือกอีกรอบให้เหลือ 23 คน เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รอบสุดท้าย AFC U17 ASIAN CUP Saudi Arabia 2025 ต่อไปโปรแกรมการแข่งขันของฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในรายการ AFC U17 ASIAN CUP Saudi Arabia 2025 ที่ ซาอุดีอาระเบีย ระหว่างวันที่ 3-20 เมษายน 2568 มีดังนี้#Matchday 1🗓 3 เมษายน 2568🇺🇿 อุซเบกิสถาน VS ไทย 🇹🇭⏰ 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย🏟️ โอคาซ สเตเดียม📺 Facebook, Youtube : ช้างศึก#Matchday 2🗓 คืนวันที่ 7 เมษายน 2567🇹🇭 ไทย VS ซาอุดีอาระเบีย 🇸🇦⏰ 00.15 น. ตามเวลาประเทศไทย🏟️ คิง ฟาฮัด สปอร์ตส์ ซิตี้ สเตเดียม📺 Facebook, Youtube : ช้างศึก#Matchday 3🗓 คืนวันที่ 10 เมษายน 2567🇹🇭 ไทย VS จีน 🇨🇳⏰ 00.15 น. ตามเวลาประเทศไทย🏟️ โอคาซ สเตเดียม📺 Facebook, Youtube : ช้างศึกการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้จะคัดเอา 8 ชาติ เป็นตัวแทนทวีปเอเชีย ไปแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลก ที่กาตาร์ ระหว่าง 5-27 พฤศจิกายน 2568 ต่อไป