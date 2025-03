กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ชู ททท. จับมือ เมืองพัทยา เปิดงาน เทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเลริมชายหาด

50 กว่าร้านอาหารทะเลพร้อมเสิร์ฟ มากับกิจกรรมสุดมันส์ตลอด 2 คืน 28 ก.พ. – 1 มี.ค.นี้ ณ หาดจอมเทียน หน้า The Now Hotel สำหรับคนรักอาหารทะเลที่ทั้งสด อร่อย ของแท้จากเมืองที่ขึ้นชื่อด้านนี้ตัวจริง เทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเลริมชายหาด ประจำปี 2568 (Pattaya Squid Fair 2025)นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นางอัจฉรา บัณฑิตยานุรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, นายพัชรพัชร์ ศรีธัญญนนท์ นายอำเภอบางละมุง, นายเตชวัศกลิ่นภักดี รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพัทยา และ นายบุญอนันต์ พัฒนสิน นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา ชลบุรี ร่วมพิธีเปิดเทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเลริมชายหาด ประจำปี 2568 (Pattaya Squid Fair 2025) ภายใต้ธีมงาน Pirates’ Treasure Under The Sea. ณ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี บริเวณหน้าโรงแรม The Now Hotel ซึ่งมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ พร้อมคณะผู้จัดงาน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในพิธี ท่ามกลางนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคึกคักสำหรับการจัดงานเทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเลริมชายหาด (Pattaya Squid Fair 2025) @หาดจอมเทียนในครั้งนี้ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ภายใต้ธีมงาน Pirates’ Treasure Under The Sea. โดยความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เมืองพัทยา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมเจ้าท่า สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีด้านความมีชื่อเสียงของอาหารทะเลจังหวัดชลบุรี และส่งเสริมฟื้นฟูกลุ่มอาชีพเกษตรกร ชาวประมง และผู้เพาะเลี้ยงสัตว์ทะเล รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ผู้จำหน่ายอาหารพื้นเมือง ให้ผู้ประกอบการรายย่อยให้มีแหล่งขายสินค้า โดยจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายอาหารทะเลกว่า 50 ร้านค้า ในราคาพิเศษให้กับผู้เข้าร่วมชมงาน ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ประชาชนในพื้นที่และใกล้เคียงอีกทั้งยังมีการจัดโซนพิเศษสำหรับให้บริการอาหารและเครื่องดื่มบนชายหาดแบบ Local Beach Food Experience พร้อมจัดกิจกรรมความบันเทิงบนเวที การแสดงดนตรี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรี ประกอบกับในปีนี้รัฐบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยา ยังได้มีแนวทางจะส่งเสริมกิจกรรมในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นการสนองนโยบายและเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยว ภายในจังหวัดชลบุรี โดยคาดว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น อีกทั้งส่งผลให้เกิดการฟื้นฟูพัฒนาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรี และในภาพรวมของประเทศ รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมกระตุ้นให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยวตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรักษ์สิ่งแวดล้อมของจังหวัดชลบุรี และเมืองพัทยาภายในงานประกอบด้วยบูธร้านค้ากว่า 50 ร้านค้าที่อุดมด้วยอาหารทะเลสด อร่อย และเป็นของดีซอฟท์เพาเวอร์ของเมืองพัทยา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมความบันเทิงภายในงานตลอด 2 วันมากมาย อาทิ การโชว์จุดพลุไฟสุดอลังการ, กิจกรรมพิเศษเชิญแขกผู้มีเกียรติขึ้นไปล่องเรือพร้อมรับประทานอาหารค่ำสุดโรแมนติกที่ได้รับการสนับสนุนจาก “เรือสถาพร” ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี, การแสดงโชว์กระบองไฟ, การแข่งขันแข่งกินไว, โชว์ไดโนเสาร์-สัตว์น้ำใต้ท้องทะเล จากสวนไดโนเสาร์พัทยาและหจก. ดี65 ครีเอชั่น, กิจกรรมแข่งตกหมึก จาก Jack’s Way กิจกรรมมอบของรางวัลสุดพิเศษ “Lucky draw treasure” , การแสดงดนตรีจากศิลปิน “ฤทธิ์ สมิหลา”นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุนอีกมากมาย เช่น เซ็นทรัล พัทยา, บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, โรงพยาบาลพญาไท ศรีราชา, และ บริษัท เดอะ พินพอยท์ มาร์เก็ตติ้ง เอเจนซี่ จำกัด (ผู้จัดงาน) ร่วมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวทางอาหารทะเลที่อร่อยและสนุกสนานไปกับกิมมิคมากมายภายในงานเทศกาลปลาหมึกและอาหารทะเลริมชายหาด ประจำปี 2568 (Pattaya Squid Fair 2025) 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคมนี้ ที่ชายหาดจอมเทียนหน้าโรงแรม The Now Hotel แล้วมา อิ่มหนำสำราญ ฟินแอนด์ฟัน ไปพร้อมๆ กัน