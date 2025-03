SKYLLER คว้ารางวัล International Finance Awards 2024 สะท้อนความเป็นผู้นำด้าน การตรวจสอบสินทรัพย์ด้วย AI Platform

บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด หรือ SKYLLER Solutions หนึ่งในกลุ่ม บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด หรือ เออาร์วี (ARV) ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้บริการตรวจสอบสินทรัพย์ด้วยระบบอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aircraft Systems: UAS) อย่างครบวง ผสมผสานกับเทคโนโลยี AI/ML (Advanced AI Platform) เพื่อเพิ่มความรวดเร็ว แม่นยำ พร้อมทั้งยกระดับความปลอดภัย ลดความจำเป็นในการใช้คนตรวจสอบในพื้นที่ที่มีความเสี่ยง ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการสินทรัพย์และเพิ่มประสิทธิภาพของการตัดสินใจประกาศความสำเร็จด้วยการคว้ารางวัล "Best AI-powered Autonomous Asset Inspection and Monitoring Platform" จากเวที International Finance Awards 2024 สะท้อนศักยภาพความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการตรวจสอบสินทรัพย์คุณคุณาชาติ วิทูรสุนทร หัวหน้าทีมเทคโนโลยีโซลูชันส์ บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด กล่าวว่า "ตลอดระยะเวลากว่า 3 ปีที่ผ่านมา Skyller มุ่งมั่นและทุ่มเทให้กับการศึกษาพัฒนา Skyller Platform ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้การตรวจสอบสินทรัพย์และโครงสร้างขนาดใหญ่มีความแม่นยำยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยี AI และ Machine Learning (ML) ที่เราพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับงานตรวจสอบสินทรัพย์ ทำให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ว และแม่นยำ”การตรวจสอบสินทรัพย์แบบดั้งเดิมโดยผู้ตรวจสอบ มักประสบปัญหา เช่น ระยะเวลาการตรวจสอบ วิเคราะห์ผล รวมไปถึงการสร้างรายงานการตรวจสอบที่ค่อนข้างนาน อีกทั้งยังมีความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงานสูง และมีความแม่นยำต่ำ ซึ่งส่งผลต่อต้นทุน ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยในกระบวนการตรวจสอบ Skyller Platform เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ด้วยการนำเทคโนโลยี AI และ Machine Learning (ML) มาประยุกต์ใช้ โดยโมเดล AI และ Machine Learning (ML) ของ Skyller ที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และผ่านการฝึกฝนด้วยข้อมูลจริง ทำให้สามารถวิเคราะห์และตรวจจับความเสียหาย เช่น รอยแตก รอยกัดกร่อน ได้อย่างแม่นยำมากกว่า 80% ทั้งยังเพิ่มความรวดเร็วในการวิเคราะห์ผลถึง 95% เมื่อเทียบกับวิธีการตรวจสอบแบบดั้งเดิม นี่ถือเป็นก้าวสำคัญของการเปลี่ยนแปลงสู่การทำงานแบบดิจิทัล (Digital Transformation) ในหลากหลายอุตสาหกรรม ผ่านการใช้เทคโนโลยีการมองเห็นด้วยคอมพิวเตอร์ขั้นสูงSkyller Platform ไม่เพียงแต่ตรวจจับความเสียหายได้อย่างแม่นยำเท่านั้น แต่ยังสามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกด้วยการแสดงผลลัพธ์แบบ 2 มิติ และ 3 มิติแบบอัตโนมัติ พร้อมรายละเอียดของจุดที่พบความเสียหาย ทั้งยังจัดกลุ่มความผิดปกติ เพื่อให้ง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้วิเคราะห์และวางแผน ส่งผลให้เจ้าของสินทรัพย์สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ทันที อาทิ● ตรวจจับความเสียหายตั้งแต่ระยะเริ่มต้น: ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว ซ่อมแซมสินทรัพย์ได้ทันท่วงที ก่อนจะลุกลามจนเกิดความเสียหายรุนแรง ด้วยการตรวจสอบจากภาพถ่ายจากกล้องความละเอียดสูง (High Resolution Camera) สร้างข้อมูลพื้นที่ แบบ 3 มิติสำหรับงานสำรวจด้วยกล้อง LiDAR (Light detection and ranging) และตรวจวัดความผิดปกติของอุปกรณ์จากอุณภูมิด้วยกล้องตรวจจับความร้อน (Thermal Imaging Camera)● วางแผนการซ่อมบำรุงล่วงหน้า: ลดโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง● ยืดอายุการใช้งานของสินทรัพย์: ป้องกันไม่ให้สินทรัพย์เสียหายหนักจนระบบขัดข้องทำให้ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ (downtime)● ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาว: ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายจากการซ่อมแซม และเพิ่มประสิทธิภาพ ในการทำงานให้กับธุรกิจคุณคุณาชาติ ยังได้กล่าวถึงความรู้สึกหลังได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยระบุว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลจาก International Finance Awards 2024 ซึ่งจัดโดย International Finance นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำจากสหราชอาณาจักร ที่มอบให้กับบริษัทที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่าง ๆ จากทั่วโลกเพื่อเชิดชูเกียรติในระดับสากล และเราขอขอบคุณลูกค้าและกลุ่มผู้ใช้งานแรกเริ่ม (Early adopter) ที่ให้ความไว้วางใจในโซลูชันของ Skyller มาโดยตลอด เรารู้สึกยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับอุตสาหกรรมการตรวจสอบสินทรัพย์ และสนับสนุนการดำเนินงานในระยะยาวอย่างยั่งยืน”“รางวัลนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาเทคโนโลยี AI เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมการตรวจสอบสินทรัพย์ โดย Skyller Solutions พร้อมให้บริการอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจสอบด้วยโดรน ไปจนถึงแพลตฟอร์ม AI อัจฉริยะอย่าง Skyller Platform ที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง”“ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เราเชื่อมั่นว่า Skyller Platform จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรม ต่าง ๆ บริหารจัดการสินทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการตรวจสอบสินทรัพย์ให้ก้าวสู่อนาคตที่ล้ำยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยี” คุณคุณาชาติ กล่าวทิ้งท้ายสัมผัสประสบการณ์กับ Skyller สามารถติดต่อเพื่อทดลองใช้งานได้ที่ contact@skyller.co หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Skyller Platform ได้ที่ https://www.skyller.co/en/product/skyller-platform