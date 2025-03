แฟนฮอนด้า เชียร์ให้ก้องกระหึ่ม Race to The One “เชียร์ไทยให้เป็นหนี่ง” ลุ้นนักบิด MotoGP คนไทยคนแรกในสนามบ้านเกิด

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำอันดับหนึ่งวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย ส่งมอบประสบการณ์สุดพิเศษระดับโลกแบบจัดเต็ม พาแฟนๆ มอเตอร์สปอร์ตร่วมประสบการณ์เชียร์ระดับโลกทั้ง “จันทรา สแตนด์“ และ "ฮอนด้า สแตนด์” จารึกนาทีประวัติศาสตร์ ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรก "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ซึ่งลงแข่งขันสนามแรกในสนามบ้านเกิด และทัพนักบิดฮอนด้า ในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ "พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2025" ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 2 มีนาคมที่ผ่าน“Race to The One เชียร์ไทยให้เป็นหนี่ง” ได้เปิดประสบการณ์สุดพิเศษระดับโลกแบบจัดเต็มกันที่เมืองไทย ให้แก่ชาวมอเตอร์สปอร์ตอย่างใกล้ชิดติดขอบสนาม กับ “จันทรา สแตนด์“ และ "ฮอนด้า สแตนด์” เพื่อร่วมกันจารึกนาทีประวัติศาสตร์ ส่งกำลังใจเชียร์ นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรก "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา ที่ทำการลงแข่งขันด้วยรถแข่ง Honda RC231V หมายเลข 35 จาก “อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์” และทัพนักบิดฮอนด้า ในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก ที่เปิดสนามครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่ประเทศไทย โดยเหล่าทัพกองเชียร์ร่วมส่งพลังเสียงเชียร์ “สมเกียรติ จันทรา” กันอย่างกระหึ่มสนาม จัดเต็มด้วยอุปกรณ์เชียร์ครบมือ เทคนิคป้ายกระพริบตามจังหวะ พร้อมโชว์ธงชาติไทยผืนยักษ์ตระหง่านเคียงคู่หมายเลข 35 อวดสู่สายตาชาวโลกอย่างยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก สร้างปรากฎการณ์ที่สุดแห่งภาพความประทับใจครั้งประวัติศาสตร์