“ก้อง-สมเกียรติ” ประเดิมผลงานแรก คว้าท็อป 18 โมโตจีพี โฮมเรซ ไทยจีพี 2025

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์จากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ออกสตาร์ตลงแข่งสนามแรกในศึก โมโตจีพี 2025 ด้วยผลงานออกตัวจากกริดที่ 22 ไล่บิดนักบิดระดับโลกก่อนคว้าอันดับ 18 จากรายการ พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ต่อหน้าแฟนชาวไทยในโฮมเรซ ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันอาทิตย์ ที่ผ่านมาเกมเรซนี้ดวลกันทั้งสิ้น 26 รอบสนาม ซึ่ง “ก้อง-สมเกียรติ” เจ้าของรถแข่ง RC213V หมายเลข 35 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ได้ต้องเจองานสุดท้าทาย โดยต้องออกสตาร์จากกริดที่ 22 แต่นักบิดไทยสามารถไล่แซงคู่แข่งได้อย่างยอดเยี่ยมในช่วงต้นเรซ และบดกับนักบิดแถวหน้าของโลกที่เคยคว้าชัยชนะมาแล้วหลายครั้งได้อย่างสูสี ก่อนบิดคว้าอันดับ 18 ด้วยเวลารวม 40 นาที 8.724 วินาทีส่วนทีมเมทอย่าง โยฮันน์ ซาร์โก นักบิดเฟรนช์ หมายเลข 5 จาก ฮอนด้า แอลซีอาร์ บิดคว้าอันดับ 7 ตามหลัง 15.225 วินาที ด้าน ลูก้า มารินี นักบิดอิตาเลียน หมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี จบเรซในอันดับ 12 ตามหลังผู้ชนะ 23.940 วินาที ขณะที่ทีมเมทอย่าง โจอัน เมียร์ หมายเลข 36 พลาดล้มไม่จบเรซด้าน “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี นักบิดชาวไทย หมายเลข 5 จาก ฮอนด้า ทีม เอเชีย ในรุ่น โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ มีลุ้นแต้มแรกในโฮมเรซเต็มตัว แต่น่าเสียดายที่เกี่ยวกันล้มกับคู่แข่งช่วงกลางเรซ ต้องออกจากการแข่งขัน เช่นเดียวกับทีมเมทชาวญี่ปุ่นอย่าง ไทโยะ ฟูรุซาโตะ หมายเลข 72 ไม่จบเรซเหมือนกันขณะที่ผลการแข่งขันในรุ่น โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ปรากฏว่า มาริโอ เซอโย อาจินักบิดอินโดนีเซีย หมายเลข 64 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย คว้าแต้มแรกในปีนี้ หลังบิดเข้าป้ายในอันดับ 15 ตามหลังผู้ชนะ 20.760 วินาที ส่วน ยูกิ คูนิ ทีมเมทชาวญี่ปุ่น หมายเลข 92 เข้าเส้นชัยในอันดับ 19 ตามหลัง 23.408 วินาทีทั้งนี้ศึกโมโตจีพี 2025 สนามถัดไปจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 14-17มีนาคมนี้ ที่ สนามเทอร์มาส เดอ ริโอ ฮอนโด้ ประเทศอาร์เจนติน่า ในรายการ กรังด์ปรีซ์ ออฟ อาร์เจนติน่าแฟนมอเตอร์สปอร์ตร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลก “Race to The One เชียร์ไทยให้เป็นหนึ่ง“ส่งกำลังใจเชียร์ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์“ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ดาวรุ่งนักบิดไทย รุ่นโมโตทรี และนักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่