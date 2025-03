แกร่งกว่าทุกไฟต์! “นาบิล” ซ้อมเข้มเต็มทุกเม็ดพร้อมรับมือ “ซุปเปอร์เล็ก”

“นาบิล อานาน” แชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต (135-145 ป.) เฉพาะกาล เชื้อสายแอลจีเรีย-ไทย ออกมาอัปเดตการเตรียมความพร้อมล่าสุด ก่อนขึ้นชกไฟต์รีแมตช์กับ “ซุปเปอร์เล็ก เกียรติหมู่ 9” แชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) และมวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เพื่อเฟ้นหาราชันเพียงหนึ่งเดียวของรุ่นนี้ ในศึก ONE 172 ซึ่งจะถ่ายทอดสดสู่สายตาผู้ชมใน 195 ประเทศทั่วโลก จากสนาม ไซตามะ ซูเปอร์ อารีนา ประเทศญี่ปุ่น ในวันอาทิตย์ที่ 23 มี.ค.นี้“นาบิล” คว้าเข็มขัดแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นแบนตัมเวต เฉพาะกาล มาครอง จากการอัด 3 นับ เอาชนะทีเคโอ “นิโค คาร์ริลโล” นักสู้เลือดเดือดจากสกอตแลนด์ ไปได้ตั้งแต่ยกแรก พร้อมรับโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (กว่า 1.7 ล้านบาท) มาครอง ในศึก ONE 170 เมื่อเดือน ม.ค.ที่ผ่านมา พร้อมคว้าตั๋วขึ้นไปเปิดศึกรวบบัลลังก์กับ “ซุปเปอร์เล็ก” ราชันมวยไทยของรุ่นนี้ ในศึก ONE 172 ทันทีไฟต์นี้เปรียบเสมือนการยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว เพราะนอกจาก “นาบิล” จะมีโอกาสขึ้นแท่นเป็นราชันมวยไทยเพียงหนึ่งเดียวของรุ่นแบนตัมเวตแล้ว ยังถือเป็นโอกาสล้างแค้น “ซุปเปอร์เล็ก” ที่เคยอัดน็อกเขายกแรก ในศึก ONE ลุมพินี 22 เมื่อเดือน มิ.ย.66 อีกด้วย ซึ่งนั่นทำให้ “นาบิล” จำเป็นต้องฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมให้ทะลุทุกขีดจำกัด ก่อนขึ้นสังเวียนในไฟต์สำคัญที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนข้างหน้านี้“ไฟต์ที่แล้วสำคัญที่สุดในชีวิต แต่ไฟต์นี้สำคัญยิ่งกว่า ไฟต์นี้ผมสู้เพื่อตัวเองล้วน ๆ และไม่ได้กังวลอะไรทั้งนั้น ผมซ้อมเต็มที่ เริ่มการซ้อมแบบที่ไม่เคยซ้อมมาก่อน และคิดว่าครั้งนี้ผมจะแข็งแกร่งขึ้นกว่าไฟต์ที่ผ่านมาแน่นอนครับ”“การซ้อมครั้งนี้ผมเน้นทุกเรื่อง ผมต้องพัฒนาขึ้นทุกด้าน เพราะ ซุปเปอร์เล็ก เป็นนักชกอัจฉริยะ และมีการป้องกันตัวที่ดีมาก ๆ ส่วนเกมการชกในวันแข่งขันต้องไปดูกันบนเวที ซึ่งถ้าใครได้จังหวะก็มีลุ้นทั้งนับและน็อก แต่ถ้าไม่มีใครได้จังหวะก็คงตัดสินกันที่ผลคะแนนครับ”สำหรับศึก ONE 172 ถือเป็นรายการแข่งขันศิลปะการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี ที่จะเกิดขึ้นในญี่ปุ่น ชูโรงด้วยคู่มวยนัดหยุดโลกที่ทุกคนเฝ้ารอคอย “ทาเครุ เซกาวา” นักชกซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่น จะเปิดศึกดวลกำปั้นกับ “รถถัง จิตรเมืองนนท์” อดีตแชมป์โลก ONE มวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.) ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต ซูเปอร์ไฟต์ 5 ยก รวมถึงยังมีการแข่งขันชิงเข็มขัดแชมป์โลก ONE จัดเต็มอีกถึง 5 คู่ในอีเวนต์เดียว