สมาชิกฮอนด้าบิ๊กไบค์ กว่า 200 คัน ร่วมคาราวาน “Honda BigBike Road Trip to ThaiGP 2025”

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย พาสมาชิก “ฮอนด้าบิ๊กไบค์” จากทั่วประเทศ กว่า 200 คัน บุกงาน “ไทยจีพี 2025” ร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์ “เชียร์ไทยให้เป็นหนึ่ง Race to The One” ในการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ "พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2025" ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มีนาคมที่ผ่าน“ไทยฮอนด้า” เปิดโอกาสให้ลูกค้ารถจักรยานยนต์ฮอนด้าบิ๊กไบค์จากร้าน Honda BigWing ทั่วประเทศ ได้เข้าร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์ “Race to The One เชียร์ไทยให้เป็นหนึ่ง” ร่วมขับขี่ “Honda Road Trip to ThaiGP 2025” รวมตัวกันที่ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยทัพนักบิดชั้นแนวหน้าของเมืองไทย “Honda Racing Thailand” ร่วมขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าบิ๊กไบค์ นำขบวนคาราวานเข้าสู่สนามแข่งขัน สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต อย่างยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น ยอดนักบิดที่มีประสบการณ์ในศึกเวิลด์กรังด์ปรีซ์ เฮดโค้ช "ฟิล์ม” รัฐภาคย์ วิไลโรจน์ อดีตนักบิดโมโตทูคนแรก, “ชิพ” นครินทร์ อธิรัฐภูวภัทร์ อดีตนักบิดโมโตทรี ผู้ครองตำแหน่งแชมป์รุ่นใหญ่ MSBK1000 ปีล่าสุด, โค้ชนักบิดสาวแกร่งมากฝีมือ “มุกข์” มุกข์ลดา สารพืช และยอดนักบิดดาวรุ่งของไทย “ข้าวก้อง" จักรีภัทร พฤฒิสาร, “มิกซ์” ธนัช ละอองปลิว และ “ไม้คิว” เกียรติศักดิ์ สิงหพงศ์ โดยมีจุดบริการที่จอดรถ Exclusive จอดรถจักรยานยนต์ Big Bike Parking รองรับร่วมกว่า 200 คันนอกจากนี้ สำหรับนักเดินทาง “ไทยฮอนด้า” ยังเปิดจุดพักรถ “Honda Rest Station” ไว้คอยให้บริการ Free Service เครื่องดื่ม ผ้าเย็น และเช็คความพร้อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ณ สถานีบริการน้ำมัน-EV ปตท.หนองกี่ (หจก.มานะ-เสริมพล ปิโตรเลียม) ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม ตั้งแต่เวลา 06.00 -18.00 น.แฟนมอเตอร์สปอร์ตร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลก “Race to The One เชียร์ไทยให้เป็นหนึ่ง“ส่งกำลังใจเชียร์ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์“ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ดาวรุ่งนักบิดไทย รุ่นโมโตทรี และนักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กรถจักรยานยนต์ฮอนด้า : https://facebook.com/hondamotorcyclethailandเฟซบุ๊กฮอนด้าบิ๊กไบค์ : https://facebook.com/HondaBigBikeTHเฟซบุ๊กฮอนด้าเรซทูเดอะดรีม : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH