“ก๊องส์-ธัชกร” คว้ากริด 17 ล่าแต้ม โมโตทรี โฮมเรซ ไทยจีพี 2025

“ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” เจ้าของเหมายเลข 5 สังกัด ฮอนด้า ทีม เอเชีย สู้อาการบาดเจ็บ ทะยานคว้ากริดที่ 17 ในศึก โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 สนามแรก รายการ พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 41.526 วินาที ในรอบควอลิฟายเมื่อช่วงเที่ยงวันเสาร์ที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา สร้างโอกาสลุ้นแต้มในโฮมเรซอย่างเต็มตัว ต่อหน้าแฟนความเร็วชาวไทยที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ทั้งนี้ “ก๊องส์-ธัชกร” จะดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศของ โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคมนี้ เวลา 12.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV และ แอพพลิเคชั่น TrueVisions Nowแฟนมอเตอร์สปอร์ตร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลก “Race to The One เชียร์ไทยให้เป็นหนึ่ง“ ส่งกำลังใจเชียร์ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ดาวรุ่งนักบิดไทย รุ่นโมโตทรี และนักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กรถจักรยานยนต์ฮอนด้า : https://facebook.com/hondamotorcyclethailandเฟซบุ๊กฮอนด้าบิ๊กไบค์ : https://facebook.com/HondaBigBikeTHเฟซบุ๊กฮอนด้าเรซทูเดอะดรีม : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH