“ไทยฮอนด้า” ชวนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยร่วมเปิดประสบการณ์ระดับ “เวิลด์คลาส” กับ “Honda Exhibition Hall” ภายใต้คอนเซปต์ Race to The One

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำอันดับหนึ่งวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย จัดใหญ่! ชวนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยร่วมเปิดประสบการณ์ระดับ “เวิลด์คลาส” กับ “Honda Exhibition Hall” ภายใต้คอนเซปต์ Race to The One “เชียร์ไทยให้เป็นหนึ่ง” จัดเต็ม! กิจกรรมต่างๆ มากมาย ในงานการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก รายการ "พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ 2025" ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคมนี้เปิดประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาส! “Honda Exhibition Hall” ติดแอร์ ที่โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภายใต้คอนเซปต์ Race to The One “เชียร์ไทยให้เป็นหนึ่ง” ที่จะพาชาวมอเตอร์สปอร์ตร่วมนาทีประวัติศาสตร์ชมการแข่งขันระดับโลกผ่านจอ LED ขนาดยักษ์ พร้อมการบรรยายสดในบรรยากาศเป็นกันเอง และภาคภูมิใจไปกับมุมโชว์ “Honda Race to The Dream” และ “Honda Race to The Champion” ของนักแข่งไทยร่วมสัมผัส! รถแข่งรุ่นท็อปตัวแชมป์อย่าง Honda CBR Trophy Series และที่สุดของกองทัพรถจักรยานยนต์ BigBike ที่ยกมาพร้อมเสิร์ฟโปรโมชั่นที่มีให้เลือกจองได้เป็นเจ้าของแบบจัดเต็มครบทุกสไตล์ ไม่ว่าจะเป็น Sport, Adventure และพิเศษสุด! กับ "New Honda Giorno” ที่มีเพียง 99 คัน เปิดจองเฉพาะในงานนี้เท่านั้น!!เลือกช้อปอย่างจุใจ! กับโปรโมชั่นสินค้าลิขสิทธิ์แท้จากฮอนด้า อาทิ น้ำยาล้างรถ Accessories หมวกกันน็อค และ Honda Collection ใหม่ล่าสุด รวมถึง #SC35 Collection ในราคาพิเศษให้แก่แฟนๆ ความเร็วได้ เป็นเจ้าของ ภายในงานยังได้มีการเปิดตัว Pro Honda Premium น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียม ที่คิดค้นมาพิเศษสำหรับไบก์เกอร์ฮอนด้า โดยตรงมีคุณสมบัติปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ สาวกฮอนด้าห้ามพลาด พร้อมวางจำหน่ายเร็วๆ นี้สนุกกับกิจกรรมมากมาย! อาทิ Moto Trainer ทดลองขับขี่สัมผัสประสบการณ์เป็นนักแข่ง เก็บภาพประทับใจแบบ 360 องศา ด้วย “Honda Photo Booth”พลาดไม่ได้!! ชวนแฟนๆ กระทบไหล่นักแข่งระดับโลกอย่างใกล้ชิด Meet and Greet แบบเอ็กซ์คลูซีฟ กับนักแข่ง MotoGP อย่าง ลูก้า มารินี, โจฮัน เมียร์, โยฮันน์ ซาร์โก รวมถึงขวัญใจนักบิดไทย "ก้อง” สมเกียรติ จันทรา และ "ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ในคืนวันเสาร์ที่ 1 มีนาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์