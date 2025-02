“ทัพนักบิดฮอนด้า” ฟอร์มแกร่ง ประเดิม โมโตจีพี “ก้อง-สมเกียรติ” ยกระดับต่อเนื่องในโฮมเรซ

ทัพนักบิดฮอนด้า ยกระดับผลงานแบบก้าวกระโดดในศึก โมโตจีพี 2025 สนามแรก รายการ พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ โดย “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์บีบระยะหาหัวแถวต่อเนื่อง ขณะ โจอัน เมียร์ และ โยฮันน์ ซาร์โก รั้งท็อปเท็นตีตั๋ว Q2 ส่งสัญญาณบวกในพรีเมียร์คลาส ด้าน “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี อีกหนึ่งดาวรุ่งชาวไทยจาก “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” มีลุ้นล่าแต้มโฮมเรซ หลังผ่านการซ้อมวันแรกที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยผลการซ้อมในวันแรกปรากฏว่า “ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดชาวไทยเจ้าของหมายเลข 35 จาก อิเดมิตสึ ฮอนด้า แอลซีอาร์ ยกระดับผลงานของตัวเองอย่างต่อเนื่อง รั้งอันดับ 21 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 30.286 วินาที ตามหลังจ่าฝูง 1.266 วินาที นับเป็นการเริ่มต้นนับหนึ่งที่น่าพอใจสำหรับการแข่งขันในรุ่น โมโตจีพี ครั้งแรกของชีวิตส่วนทัพนักบิดฮอนด้าใน พรีเมียร์คลาส ส่งสัญญาณบวกอย่างมากในการพัฒนารถแข่ง Honda RC213V โดย โจอัน เมียร์ แชมป์โลกโมโตจีพีปี 2020 ชาวสแปนิชหมายเลข 36 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล รั้งอันดับ 6 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 29.398 วินาที ผ่านเข้าสู่รอบ Q2 ไปพร้อมกับ โยฮันน์ ซาร์โก นักบิดจอมเก๋าชาวฝรั่งเศส หมายเลข 5 จาก คาสตรอล ฮอนด้า แอลซีอาร์ ที่รั้งท็อปเท็นวันแรก ตามหลังหัวแถว 0.588 วินาที ด้าน ลูก้า มารินี นักบิดอิตาเลียน หมายเลข 10 จาก ฮอนด้า เอชอาร์ซี คาสตรอล จบวันแรกในอันดับ 16 ตามหลัง 0.767 วินาทีขณะที่ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ก็ยกระดับแบบก้าวกระโดดในปีที่ 2 ของการแข่งขันรุ่น โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ จบวันแรกของการซ้อมในอันดับ 16 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 41.923 วินาที ตามหลังหัวแถว 0.992 วินาที พลาดการผ่านเข้าสู่รอบ Q2 เพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น ส่วนทีมเมทชาวญี่ปุ่นอย่าง ไทโยะ ฟุรุซาโตะ หมายเลข 72 รั้งอันดับ 9 ตามหลังหัวแถว 0.618 วินาทีด้านผลการซ้อมในรุ่น โมโตทู เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ถือเป็นอีกหนึ่งคลาสที่ อิเดมิตสึ ฮอนด้า ทีม เอเชีย ทำผลงานได้ดี โดย มาริโอ เซอโย อาจิ นักบิดอินโดนีเซียหมายเลข 64 จบวันแรกในอันดับ 4 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 35.259 วินาที ผ่านเข้าสู่ Q2 แบบอัตโนมัติ ตามหลังผู้นำเพียง 0.229 วินาที ส่วนทีมเมทคนใหม่อย่าง ยูกิ คูนิ หมายเลข 92 จบวันแรกในอันดับ 24 ตามหลัง 1.071 วินาทีทั้งนี้ ทัพนักบิดฮอนด้า จะจับเวลารอบควอวิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม และชิงชัยรอบ “โมโตจีพี สปรินต์” เวลา 15.00 น. ของวันเดียวกัน ส่วนการแข่งขันรอบ “เมน กรังด์ปรีซ์” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคมนี้ เริ่มต้นด้วย โมโตทรี 12.00 น. ต่อด้วย โมโตทู 13.15 น. และปิดท้ายด้วย โมโตจีพี เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV, แอพพลิเคชั่น TrueVisions Now และ True4Uแฟนมอเตอร์สปอร์ตร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลก “Race to The One เชียร์ไทยให้เป็นหนึ่ง“ ส่งกำลังใจเชียร์ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ดาวรุ่งนักบิดไทย รุ่นโมโตทรี และนักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กรถจักรยานยนต์ฮอนด้า : https://facebook.com/hondamotorcyclethailandเฟซบุ๊กฮอนด้าบิ๊กไบค์ : https://facebook.com/HondaBigBikeTHเฟซบุ๊กฮอนด้าเรซทูเดอะดรีม : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH