“ไทยฮอนด้า” ชวนแฟนความเร็วทดลองขี่ Honda BigBike, CUB House และ A.T. Premium กว่า 10 รุ่น ใน ThaiGP2025 ณ สนามช้างฯ

“ไทยฮอนด้า” ผู้นำวงการมอเตอร์สปอร์ตไทย จัดกิจกรรม Honda Test Riding ฟรี!! ยกขบวนรถจักรยานยนต์ฮอนด้ามากกว่า 10 รุ่น มาให้แฟนๆ มอเตอร์สปอร์ต ผู้ที่สนใจ ได้ร่วมทดลองขับขี่ พิสูจน์สมรรถนะ อาทิ รถบิ๊กไบค์ Honda CBR Series โดยเฉพาะ 650 Series ที่มาพร้อมเทคโนโลยีใหม่ E-Clutch รถจาก CUB House และ A.T. Premium พร้อมครูฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าคอยให้การแนะนำทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง หลังทดลองขับขี่ พร้อมรับของที่ระลึก Sticker Limited #SC35 ที่มีพิเศษจำนวนจำกัดเฉพาะในงานนี้เท่านั้น (ผู้ร่วมกิจกรรมแสดงใบขับขี่ สวมใส่กางเกงขายาว และรองเท้าหุ้มส้น)นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Honda Safety Riding ที่มีเครื่องจำลองการขับขี่ Riding Trainer สำหรับฝึกฝนการขับขี่จักรยานยนต์ รวมถึงเกมต่างๆ มากมาย พร้อมรับของที่ระลึก และพิเศษ..สำหรับเด็กๆ สามารถมาร่วมกิจกรรม Honda Safety for Kids ฝึกไหวพริบสกิล การทรงตัว และเรียนรู้การขับขี่ขั้นพื้นฐาน พร้อมทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก Honda CRF 50 cc. ดูแลความปลอดภัยโดยครูฝึกอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถร่วมสัมผัสนวัตกรรมรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าฮอนด้า ผ่านบริการ EV Shuttle รับ-ส่งชาวมอเตอร์สปอร์ตด้วยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda BENLY e: ที่บริเวณทางข้า “Welcome area EV Station” ที่คอยให้บริการเพื่อรับ-ส่งชาวมอเตอร์สปอร์ตเดินทางสู่กิจกรรมต่างๆ อย่าง Honda Stand, Honda Exhibition Hall, Honda Test Riding และจุดขึ้นลงต่างๆ ภายในงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 18.00 น. ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์แฟนมอเตอร์สปอร์ตร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลก เชียร์ไทยให้เป็นหนึ่ง “Race to The One” ส่งกำลังใจเชียร์ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ดาวรุ่งนักบิดไทย รุ่นโมโตทรี และนักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กรถจักรยานยนต์ฮอนด้า : https://facebook.com/hondamotorcyclethailandเฟซบุ๊กฮอนด้าบิ๊กไบค์ : https://facebook.com/HondaBigBikeTHเฟซบุ๊กฮอนด้าเรซทูเดอะดรีม : https://facebook.com/HondaRacingTeamTH