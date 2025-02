“ก้อง-สมเกียรติ” ประเดิมสนาม รั้งอันดับ 17 ซ้อมแรก โมโตจีพี โฮมเรซ ที่ บุรีรัมย์

“ก้อง” สมเกียรติ จันทรา ยอดนักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์จากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” ประเดิมลงสนามกับรถแข่ง Honda RC213V หมายเลข 35 คู่ใจอย่างเป็นทางการครั้งแรกในศึก โมโตจีพี 2025 สนามแรก รายการ พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ เมื่อช่วงสายวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ที่ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ด้วยผลงานรั้งอันดับ 17 ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 30.471 วินาที โดยใช้ยางเพียงเซ็ตเดียวสำหรับจำลองการแข่งขันรอบ “สปรินต์” ตามแผนงานของทีมทั้งนี้ “ก้อง-สมเกียรติ” มีคิวลงซ้อมรอบ Practice ในช่วงบ่ายวันนี้เพื่อแบ่งกลุ่ม Q1,Q2 ก่อนจะจับเวลารอบควอวิฟายเพื่อจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม และชิงชัยรอบ “สปรินต์” เวลา 15.00 น. ของวันเดียวกัน ส่วนการแข่งขันรอบ “เมน กรังด์ปรีซ์” จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคมนี้ เวลา 15.00 น. ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV, แอพพลิเคชั่น TrueVisions Now และ True4Uแฟนมอเตอร์สปอร์ตร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลก “Race to The One เชียร์ไทยให้เป็นหนึ่ง“ ส่งกำลังใจเชียร์ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ดาวรุ่งนักบิดไทย รุ่นโมโตทรี และนักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่