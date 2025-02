"คานะ" ตัวแทน K-1 ขอวัด "เพชรจีจ้า" / คอลัมน์ "TKO" โดย "น็อกเอาต์ แมน"

กลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ประจำศึกใหญ่ ONE 172 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ เมื่อ เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ได้ฤกษ์กลับมาคืนสังเวียนอีกครั้งหลังหายหน้าหายตาไปแรมปี และจะได้พบกับบททดสอบสำคัญในการปะทะกับคู่แข่งอย่าง "คานะ"สำหรับ คานะ โมริโมโตะ นักสู้สาวจากแดนอาทิตย์อุทัย คือซูเปอร์สตาร์หญิงชาวญี่ปุ่นคนล่าสุดที่เซ็นสัญญากับ วัน แชมเปียนชิพ ตั้งแต่ปี 2024 และได้โชว์ฟอร์มบนสังเวียน ONE ลุมพินี ไปแล้ว 2 หนเจ้าของฉายา "Krusher Queen ครองบัลลังก์ในวงการคิกบ็อกซิ่งที่บ้านเกิดอย่างต่อเนื่อง โดยนักกีฬาสาววัย 32 ปี อยากทดสอบทักษะการต่อสู้ของเธอกับนักสู้ระดับแนวหน้าของโลกในองค์กรศิลปะการต่อสู้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก อย่าง วัน แชมเปียนชิพคานะ ก้าวสู่ชายคา ONE พร้อมประวัติการชกที่น่าประทับใจ โดยหลังจากประสบความสำเร็จในระดับสมัครเล่น เธอก็ได้เทิร์นโปรเป็นมืออาชีพในปี 2015 หรือเมื่อ 10 ปีก่อน จากนั้นเธอสามารถคว้าเข็มขัดจากหลายเวที และไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆ กระทั่งสามารถคว้าแชมป์รายการครัช รุ่นฟลายเวตได้ถึง 2 สมัยจากนักกีฬาดาวรุ่งพุ่งแรง ก็ได้เลื่อนสถานะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์สาว เมื่อย้ายไปร่วมศึกใหญ่ของญี่ปุ่น อย่าง K-1 ซึ่งเป็นองค์กรกีฬายืนสู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของแดนปลาดิบ สถานที่แห่งนี้กลายเป็นเวทีที่สร้างชื่อเสียงให้เธอดังเป็นพลุแตก กวาดรางวัลเกียรติยศเป็นกอบเป็นกำในปี 2019 คานะ ปราบคู่ต่อสู้นับไม่ถ้วน หนึ่งในนั้นคือ คริสตินา โมราเลส นักกีฬาที่ขึ้นชกในองค์กร ONE ณ ปัจจุบัน และคว้ารางวัลชนะเลิศจากรายการแข่งขัน K-1 ทัวร์นาเมนต์ แชมเปียนชิพ รุ่นฟลายเวตหญิง และได้เข็มขัดแชมป์ของรุ่นไปครองจากนั้นเธอสามารถป้องกันแชมป์ได้สำเร็จถึงสามครั้งจากการเจอกับผู้ท้าชิงชั้นนำจากทั่วโลก ทำให้เธอกลายเป็นหนึ่งในนักชกหญิงปอนด์ต่อปอนด์เบอร์ต้นๆ ของโลกนับจากปรากฏตัวครั้งสุดท้ายในรายการของ K-1 ในเดือนธันวาคม 2023 เธอก็ไม่ได้ลงแข่งอีกเลย จนกระทั่งเธอได้เปิดเผยว่าแยกทางกับองค์กรเดิมเพื่อค้นหาความท้าทายใหม่ด้วยสถิติรวมตลอดการชก ชนะ 22 แพ้ 4 ไฟต์ นักชกสาวชาวญี่ปุ่นรายนี้ก็แสดงออกอย่างชัดเจนถึงความปรารถนาที่จะเซ็นสัญญากับ ONE โดยล็อกเป้าหมายชัดตั้งแต่ยังไม่ได้เซ็นสัญาว่าอยากประจันหน้ากับ อนิสสา เม็กเซน อีกหนึ่งนักชกหญิงผู้ยิ่งใหญ่แบบปอนด์ต่อปอนด์ของวงการอย่างไรก็ดี คานะ ที่ได้รับโอกาสประเดิม ONE ลุมพินี เป็นหนแรกในชีวิต และได้พบกับคู่ต่อกรที่เธออยากจะเจอมาตลอด อย่าง อนิสสา เม็กเซน แต่สุดท้ายเธอก็พลาดท่าพ่ายกำปั้นสาวชาวฝรั่งเศส-แอลจีเรีย ด้วยคะแนนเอกฉันท์ สร้างความชกช้ำให้แก่เธอเป็นอย่างยิ่งคานะ ไม่ย่อท้อกับความพ่ายแพ้ในไฟต์แรก ลุยฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ร่วมกับแชมป์โลก และอดีตแชมป์โลก ONE ทั้ง “ซุปเปอร์บอน” และ “เพชรทนง เพชรเฟอร์กัส” ที่ ซุปเปอร์บอน เทรนนิง แคมป์ ในประเทศไทยก่อนที่ล่าสุดเธอจะคืนฟอร์มเก่งได้อีกครั้ง เมื่อสามารถเอาชนะ โมอา คาร์ลสัน นักชกชาวสวีดิชแบบหืดจับพอสมควร เพราะถึงแม้จะเป็นการชนะคะแนนอย่างเป็นเอกฉันท์ แต่ต้องออกแรงเหนื่อยกว่าที่คิดเอาไว้ แต่นอกเหนือจากชัยชนะที่เธอคว้าไปได้ อีกหนึ่งโอกาสครั้งสำคัญก็เข้ามาหาเธอด้วยโดยเธอจะกลายเป็น 1 ใน 5 คู่ชกของศึก ONE 172 ที่ประเทศญี่ปุ่น ที่จะได้สิทธิ์ชิงแชมป์โลกต่อหน้าแฟนๆ ที่บ้านเกิด โดยจะต้องดวลกำปั้นกับ เพชรจีจ้า ลูกเจ้าพ่อโรงต้ม ในการชิงแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่ง รุ่นอะตอมเวต ถือว่าน่าติดตามเป็นอย่างมากสำหรับอดีตแชมป์ K-1 รายนี้