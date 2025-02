“ก๊องส์-ธัชกร” ดาวรุ่งนักบิดฮอนด้า รั้งอันดับ 16 ซ้อมแรก โมโตทรี โฮมเรซ ไทยจีพี 2025

“ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ยอดนักบิดดาวรุ่งชาวไทย จากโครงการ “ฮอนด้า เรซ ทู เดอะ ดรีม” หมายเลข 5 สังกัด ฮอนด้า ทีม เอเชีย เปิดตัวลงสนามครั้งแรกในศึก โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ 2025 สนามแรก รายการ พีที กรังด์ปรีซ์ ออฟ ไทยแลนด์ ด้วยผลงานยอดเยี่ยม รั้งอันดับ 16 จากการซ้อมครั้งแรก ด้วยเวลาต่อรอบ 1 นาที 41.794 วินาที ตามหลังผู้นำเพียง 0.943 วินาที เมื่อช่วงสายวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งสัญญาณยอดเยี่ยมในการลุ้นเก็บแต้มแรกในโฮมเรซทั้งนี้ “ก๊องส์-ธัชกร” มีคิวลงจับเวลาลงซ้อมในรอบ Practice เพื่อแบ่งกลุ่มการควอลิฟายในช่วงบ่ายวันนี้ ก่อนจะจัดอันดับสตาร์ตในวันเสาร์ที่ 1 มีนาคมนี้ และดวลความเร็วรอบชิงชนะเลิศของ โมโตทรี เวิลด์ แชมเปี้ยนชิพ ในวันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคมนี้ ถ่ายทอดสดทาง TrueVisions SPOTV และ แอพพลิเคชั่น TrueVisions Nowแฟนมอเตอร์สปอร์ตร่วมเปิดประสบการณ์ระดับโลก “Race to The One เชียร์ไทยให้เป็นหนึ่ง“ ส่งกำลังใจเชียร์ "ก้อง" สมเกียรติ จันทรา นักบิดโมโตจีพีชาวไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ “ก๊องส์” ธัชกร บัวศรี ดาวรุ่งนักบิดไทย รุ่นโมโตทรี และนักบิดฮอนด้า ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่