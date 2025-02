ดวลวงสวิงประวัติศาสตร์ ครั้งแรกในเอเชีย! แข้งตำนาน 24 คนพร้อมชิงชัยเรนวูดฯ 1-2 มี.ค.68

เผยรายชื่อนักฟุตบอลไอคอนแบบฟูลทีมที่จะมาดวลวงสวิงในกอล์ฟรายการพิเศษระดับโลก Reignwood Icons of Football ณ โรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ โครงการ เรนวูด ปาร์ค 1-2 มี.ค. 2568 นี้ ลี เวสต์วูด กัปตันทีมอังกฤษ พร้อมนำทีมอย่าง พอล สโคลส์, ร็อบบี้ ฟาวเลอร์ และจอห์น เทอร์รี่ ปะทะ ทีมเวิลด์ นำทัพโดย เซอร์จิโอ การ์เซีย พร้อมทีมอย่าง หลุยส์ ฟิโก้, จานฟรังโก้ โซลา, คาร์ลอส เตเบซ และดาวดังอีกมากมาย ร่วมลุ้นเหล่านักฟุตบอลไอคอนท้าทายช็อตประวัติศาสตร์ หลุม 12 เอกลักษณ์ของสนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ มูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Icons Series YouTubeการแข่งขันกอล์ฟรายการพิเศษระดับโลก Reignwood Icons of Football เตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่ 1-2 มีนาคม 2568 นี้ ณ สนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ ภายในโครงการ เรนวูด ปาร์ค สังคมระดับเวิลด์คลาสเพื่อการใช้ชีวิตทุกช่วงวัย ลำลูกกา ปทุมธานี กอล์ฟรายการพิเศษที่บรรดานักฟุตบอลไอคอนระดับตำนานจะมาดวลวงสวิงจับไม้กอล์ฟหวดลูกลงหลุม แทนการดวลฝีเท้ากันบนสนาม โดยแบ่งออกเป็นสองทีม คือ ทีมอังกฤษ โดย ลี เวสต์วูด ทำหน้าที่กัปตันทีม เผชิญหน้ากับทีมเวิลด์ โดย เซอร์จิโอ การ์เซีย รับหน้าที่กัปตันทีมReignwood Icons of Football สปอร์ตอีเวนต์กับคอนเซปต์กีฬาที่ไม่เคยมีมาก่อน จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชีย และจะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลก และนับเป็นครั้งแรกที่แฟนบอลและแฟนกอล์ฟจะมารวมตัวกันเพื่อชมวงสวิงจากนักฟุตบอลไอคอนระดับโลกประชันกันบนแฟร์เวย์ โดยดึงเหล่าไอคอนลูกหนังระดับตำนานจากพรีเมียร์ลีก, ลาลีกา และเซเรีย อา และรายการอื่นในระดับนานาชาติ มารวมอยู่ในการแข่งขันกอล์ฟในรูปแบบแมตช์เพลย์ 10 หลุม ซึ่งทัวร์นาเมนต์สุดพิเศษนี้ทุกคนจะพลาดไม่ได้สำหรับผู้เข้าแข่งขันของทั้งสองทีมมีดังนี้ ทีมอังกฤษ (Team England) ซึ่งมี ลี เวสต์วูด ทำหน้าที่กัปตันทีม ประกอบด้วยผู้เล่น 12 คน จิมมี่ บูลลาร์ด, ร็อบบี้ ฟาวเลอร์, โจ ฮาร์ต, พอล อินซ์, ฟิล แจกีเอลกา, เจอร์เมน จีนาส, ฟิล โจนส์, พอล สโคลส์, ลี ชาร์ป, เท็ดดี เชอริงแฮม, จอห์น เทอร์รี่ และ ธีโอ วัลคอตต์ทีมเวิลด์ (Team World) ซึ่งมี เซอร์จิโอ การ์เซีย ทำหน้าที่กัปตันทีม และ ปีเตอร์ ชไมเคิล รับหน้าที่รองกัปตันทีมประกอบด้วยผู้เล่น 12 คน กาเบรียล บาติสตูต้า, แพทริค แบร์เกอร์, โรนัลด์ เดอ บูร์, ไนเจล เดอ ยอง, หลุยส์ ฟิโก้, ดิเอโก ฟอร์ลัน, เดวิด ชิโนลา, รุด กุลลิท, คาร์ลอส เตเบซ, เนมานย่า วิดิช, จานฟรังโก้ โซลา และฮามิต อัลตินท็อปร่วมลุ้น “US$10M Swing” วงสวิงมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลุมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในวงการกอล์ฟ เหล่านักฟุตบอลไอคอนที่รวมลงเล่นในสนาม จะได้ท้าทายวงสวิงที่มีมูลค่ามากถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือ ประมาณ 336 ล้านบาท) นับเป็น “หลุมที่มีมูลค่าสูงที่สุดในวงการกอล์ฟ” ซึ่งจะเป็นหลุมทำคะแนนเพิ่มเติมที่จะแข่งขันกันในวันเสาร์ที่ 1 มี.คโดยผู้เล่นทุกคนจะได้ทีออฟต่อหน้าแฟนๆ ที่หลุม 12 พาร์ 3 ระยะ 170 หลา อันเป็นเอกลักษณ์ของสนามโรบินส์วูด กอล์ฟ คลับ หากมีไอคอนท่านใดสร้างประวัติศาสตร์ในการทำโฮลอินวันนี้ได้ จะคว้าเงินรางวัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดที่เคยมีมาในวงการกอล์ฟถึง 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้เงินรางวัลส่วนหนึ่งจะมีการบริจาคให้กับองค์กรการกุศลที่ผู้ชนะเป็นผู้เลือก รวมถึงมูลนิธิ Icons Foundation ซึ่งให้การสนับสนุนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง (Motor Neuron Disease - MND)ด้าน นายโทมัส บรูคส์ ซีอีโอ Icons Series เปิดเผยว่า “งาน Reignwood Icons of Football กำลังมอบนิยามใหม่ของการผสมผสานระหว่างกีฬา ความบันเทิง และการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ เข้าด้วยกัน การแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญ ซึ่งดูจากรายชื่อผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดแล้ว ยิ่งยืนยันว่าเราพร้อมแล้วสำหรับการดวลวงสวิงกอล์ฟรายการพิเศษที่ทั่วโลกจับตามอง”นางสาววรพนิต รวยรุ่งเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรนวูด กรุ๊ป กล่าวว่า “ในนามของเรนวูด ปาร์ค เราภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานกอล์ฟรายการพิเศษนี้ และยังเป็นการตอกย้ำชื่อเสียงของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬาระดับโลก เราพร้อมต้อนรับตำนานฟุตบอลและแฟนกีฬาจากทั่วโลกมารวมตัวกันในงานที่จะแสดงให้เห็นถึงสุดยอดของการแข่งขันของเกมกีฬาและมิตรภาพ”นายลี เวสต์วูด กัปตันทีมอังกฤษ กล่าวว่า “งาน Icons Series ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นที่สุดเท่าที่เคยมีมา เรามีทีมที่แข็งแกร่งเต็มไปด้วยไอคอนลูกหนังที่มีจิตวิญญาณนักสู้ และพร้อมเผชิญหน้ากับทีมเวิลด์ ทีมของผมพร้อมแล้ว และเตรียมรอทีออฟกันและนำถ้วยรางวัล Icons Trophy กลับบ้าน!”นายเซอร์จิโอ การ์เซีย กัปตันทีมเวิลด์ “การแข่งขันที่ไม่เหมือนใครนี้ทำให้ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มารับหน้าที่กัปตันของทีมเวิลด์ และได้ลงสนามเคียงข้างตำนานฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ ผมเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของ ลี เวสต์วูด มาก่อน แต่จะไม่มีมิตรภาพในสนามแข่งแน่นอน ผู้เล่นของเราทุกคนคือผู้ชนะที่พิสูจน์ตัวเองมาแล้ว และพร้อมเผชิญหน้ากับทีมอังกฤษในการแข่งขันครั้งประวัติศาสตร์นี้!”ความบันเทิงระดับโลกสำหรับแฟนบอลและแฟนกอล์ฟ ครั้งแรกที่จะมารวมตัวกันใกล้ชิดกับเหล่าไอคอนอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน งานนี้คาดว่าจะมีแฟนๆ หลายพันคนเข้าร่วมงาน สามารถซื้อบัตร Hospitality และบัตรเข้าชมทั่วไป เริ่มต้น 650 บาท ได้ทางTicket Melon https://www.ticketmelon.com/iconsseries/reignwoodicons ทั้งนี้ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Icons Series YouTube Channel, True Sports 2 และช่อง 7HD