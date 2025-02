กกท.จับมือ จ.ภูเก็ต จัดเทศกาลกีฬาและการท่องเที่ยวชู 4 กีฬาเด็ดดึงคนร่วมกว่า 2 หมื่น

กกท. ร่วมกับ จ.ภูเก็ต จัดยิ่งใหญ่ Air Sea Land Phuket 2025 เทศกาลกีฬาและการท่องเที่ยว ตอกย้ำปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports คาดนักท่องเที่ยวแห่ร่วมกว่าสองหมื่นคนนายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ร่วมงานแถลงข่าวเทศกาลกีฬาและการท่องเที่ยวประจำปีในรายการ Air Sea Land Phuket 2025 Sports and Music Fest โดยมี นายสมาวิษฎ์ สุพรรณไพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการแถลงข่าวฯ และมี พล.ต.ต. สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, นายเฉลิมศักดิ์ มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง และนายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมงาน ณ ไซม่อน คาบาเร่ต์ ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมานายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าวว่า การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าสนับสนุนนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และตอกย้ำการเป็นปี Amazing Thailand Grand Tourism and Sports เพื่อเป้าหมายในการสร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬารวมกว่า 3 ล้านล้านบาท ในปี 2025 โดยใช้กลไกของกิจกรรมกีฬา ซึ่งฝ่ายกีฬาภูมิภาค ที่รับผิดชอบการส่งเสริมอุตสาหกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ในระดับภูมิภาค ได้บูรณาการทำงานร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว นำเทศกาลกิจกรรมกีฬา และความบันเทิงแบบครบวงจร เข้ามาจัดในพื้นที่ โดย Air Sea Land Phuket ปี 2025 ประกอบด้วย 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ มวยไทย กีฬา Soft Power ที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว, การแข่งขันบาสเกตบอล 3x3, การแข่งขันเทคบอลชายหาด กีฬายอดฮิตของชาวยุโรปและอเมริกาใต้ ซึ่งจัดการแข่งขันบริเวณชายหาดป่าตอง และการแข่งขันกีฬาเทควันโด ณ ห้างสรรพสินค้าจังซีลอนนอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว การกีฬาแห่งประเทศไทยยังได้จัด Sports Entertainment อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อความหลากหลายและกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ทั้งในจังหวัดภูเก็ตและบริเวณหาดป่าตองให้มากขึ้น ด้วยคอนเสิร์ตจากศิลปิน The Toys, UrboyTJ และ DJ ชื่อดังอย่าง 22 Bullets, Roxy June, Tong Apollo รวมถึงร้านค้าสตรีทฟู้ด อาหาร เครื่องดื่ม โปรโมชั่นส่งเสริมการขายในงานมากมายตลอดการจัดงาน โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยคาดว่าจะมีผู้เข้า ร่วมงานกว่า 15,000-20,000 คน ซึ่งโมเดลอีเว้นท์นี้จะเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการยกระดับการแข่งขันกีฬา การท่องเที่ยว เศรษฐกิจ ไปพร้อม ๆ กันสำหรับ Air Sea Land Phuket 2025 Sports and Music Fest นี้ อยู่ภายใต้โครงการ Air Sea Land Southern International Sports Tourism Festival 2025 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-16 มีนาคม 2568 ณ บริเวณสวนสาธารณะโลมา และห้างสรรพสินค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต โดยคาดว่าจะมีนักกีฬา ครอบครัวนักกีฬา บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และผู้ชมที่เป็นนักท่องเที่ยวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานกว่า 15,000-20,000 คน โดยงานนี้เข้าชม และมีจุดบริการรถ-รับส่งบริเวณหาดป่าตอง ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถติดตามข่าวสารรายละเอียดของกิจกรรมได้ที่ Facebook : SATSPORTSFEST