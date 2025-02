กระทรวงท่องเที่ยวกีฬาผุดไอเดียสุดเจ๋ง ท่าเต้นออกกำลังกายแนวใหม่ล่าสุด "MuayThai FIT Dance"

กระทรวงท่องเที่ยวกีฬา "ผุดไอเดียสุดเจ๋ง" ตอบรับกระแสโลก ปลุกคนไทยแสดงพลังทั่วประเทศ ด้วยท่าเต้นออกกำลังกายแนวใหม่ล่าสุด "MuayThai FIT Dance" ภายใต้แฟลตฟอร์ม CCC พร้อมจัด Event ใหญ่ระดับชาติ ณ สยามสแควร์ 3 พ.ค.นี้ ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สนามมวยเวทีราชดำเนิน นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวแคมเปญ “Muaythai Fit Dance by CCC” เทศกาลฟิตแห่งชาติ ฟิตหุ่น ลดพุง เบิร์นแคมอรี่ สร้างกล้ามเนื้อ โปรแกรมฟรีกับแอพพลิเคชั่น CALORIES CREDIT CHALLENGE: CCC ด้วยท่าเต้นออกกำลังกายแนวใหม่ล่าสุด "MuayThai FIT Dance" โดยมี นางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้บริหารเข้าร่วมด้วยภายในงานอย่างพร้อมเพรียงนายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา ได้เห็นโอกาสในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา จึงได้ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE: CCC) ซึ่งมีเป้าหมายในการบูรณาการให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมกันส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเป็นวิถีชีวิตไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของคนไทยทั้งประเทศ ภายในปี 2570นายสรวงศ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีเป้าหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์ม CCC ให้เป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศที่บูรณาการและเชื่อมโยงทุกแพลตฟอร์มของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (BIG DATA) สำหรับการวิเคราะห์พฤติกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของคนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งข้อมูลกิจกรรมทางกายและข้อมูลการออกกำลังกายระหว่างเดินทางท่องเที่ยว พร้อมทั้งสามารถประมวลผลข้อมูลในรูปแบบ DASH BOARD สถิติการออกกำลังกายและเล่นกีฬา เพื่อเชิญชวนพันธมิตรร่วมกันส่งเสริมและสร้างสรรค์ให้เกิดกิจกรรมการออกกำลังกายขึ้นทั่วประเทศ ด้วยการจัดกิจกรรม “CHALLENGE” ที่ทุกคนสามารถออกแบบและสร้างสรรค์กิจกรรมการออกกำลังกายผ่านแพลตฟอร์ม CCC ได้ตามความสนใจ โดยในครั้งนี้ได้ออกแบบท่าออกกำลังกายแนวใหม่ “MuayThai FIT Dance” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย Soft Power ของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมกีฬามวยไทยให้เผยแพร่และสร้างมูลค่าไปทั่วโลก จึงนำมวยไทยมาใช้ดึงดูดผู้คนให้มาเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกายผ่านแพลตฟอร์ม CCC มากยิ่งขึ้น และจะทำให้คนได้รู้จักท่าทางของแม่ไม้มวยไทยมากยิ่งขึ้นไปในตัวอีกด้วย ซึ่งก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันเยอะๆนางสาวนัทรียา ทวีวงศ์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า กลยุทธ์ใหม่ในการส่งเสริมท่าออกกำลังกายแนวใหม่ "Muaythai FIT Dance By CCC” เป็นแคมเปญพิเศษเพื่อส่งเสริมการใช้แพลตฟอร์ม CCC ให้กับประชาชนทุกกลุ่มวัยใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ และให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะเป็นการปลุกคนไทยแสดงพลังทั่วประเทศ ด้วยท่าเต้นออกกำลังกายแนวใหม่ล่าสุด โดยคาดหวังว่าประชาชนจะหันมาใส่ใจสุขภาพ ด้วยกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาผ่านการใช้แพลตฟอร์มนี้เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ป้องการการเกิดโรค NCDS และโรคติดเชื้อไวรัสต่างๆ รวมทั้งมีความคล่องแคล่ว ขณะที่ภาครัฐและเอกชนจะให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและจูงใจให้ประชาชนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและบูรณาการข้อมูลด้านการกีฬาร่วมกันเพิ่มมากขึ้น โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ก็จะสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำนโยบายการส่งเสริมการออกกำลังกาย และการเล่นกีฬาของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ “Thailand Fit Festival” เป็นแคมเปญในรูปแบบงานเทศกาลภายใต้ ONE UMBRELLA, ONE Theme หรือ SINGLE MESSAGE เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการสร้างกิจกรรมทางกายเป็นกลุ่ม (SOCIETY ACTIVE) หรือด้วยตัวเอง (SELF ACTIVE) ให้จดจำได้โดยใช้การเต้นแบบ STEP DANCE เพื่อมาสร้างกระแสนิยมด้วยท่าเต้นที่ไม่เหมือนใคร ขณะที่ “Muaythai Fit Dance” เป็นการวอร์มอัพร่างกายก่อนเลือกกิจกรรมกีฬาทุกชนิดผ่านแอพพลิเคชั่น CCC ด้วยท่าเต้นออกกำลังกายแนวใหม่ล่าสุด โดยได้นำท่าทางของแม่ไม้มวยไทย ศิลปะการต่อสู้มรดกชาติไทยมาประยุกต์เป็นท่าเต้นที่มีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของกีฬามวยไทย โดยนำเสนอโปรแกรมการออกกำลังกายรูปแบบ VIDEO CONTENT ตอนละ 4 นาที 8 ตอน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นประชาชนผู้สนใจออกกำลังกายอายุ 20-40 ปี และองค์กรและหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการ รวมทั้งประชาชนทั่วไป องค์กรและหน่วยงานอื่นๆ ที่สนใจเข้าร่วมยิ่งไปกว่านั้นยังเตรียมจัด เตรียมจัด Special Event ต้นแบบเทรนด์ใหม่การออกกำลังกายระดับชาติMuaythai FIT Dance Live ณ สถานที่สุดฮิตใจกลาง สยามสแควร์อีเวนต์พิเศษใหญ่ระดับชาติ ณ สยามสแควร์ ในวันที่ 3 พฤษภาคมนี้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ โดยใช้ “Muaythai Fit Dance” เพื่อเป็นการตอบรับกระแสโลก ปลุกคนไทยแสดงพลังทั่วประเทศ ด้วยท่าเต้นออกกำลังกายแนวใหม่ล่าสุดของ “มวยไทย” โดยจะมีรูปแบบกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจและของที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมกิจกรรมนอกจากนี้ ยังได้วางแผนทางการเพิ่มประสิทธิภาพความต่อเนื่องของโครงการด้วย INFO CENTER& OFFICIAL ADMINS ทั้งการแนะนำการใช้บริการแบบ ACTIVE ติดตามและประสานข้อมูลองค์กรบูรณการที่เข้าร่วม ตอบกลับและช่วยเหลือการใช้งาน สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้บริการ และประชาสัมพันธ์อัพเดตกิจกรรมต่างๆ ตลอดโครงการ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและลงทะเบียนได้ผ่านแอพพลิเคชั่น CALORIES CREDIT CHALLENGE: CCC………………