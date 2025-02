ตำนานยังต้องชม! “ปาเกียว” ร่วมยินดี “โจชัว” ผงาดรวบบัลลังก์แชมป์โลก ONE

“แมนนี่ ปาเกียว” นักมวยระดับตำนานผู้ครองแชมป์โลก 8 สมัย ชาวฟิลิปปินส์ วัย 46 ปี ร่วมแสดงความยินดีกับ “โจชัว พาซิโอ” นักสู้รุ่นน้องร่วมชาติ ที่เอาชนะทีเคโอ “จาร์เร็ด บรูกส์” จากสหรัฐอเมริกา รวบเข็มขัดแชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป) มาครองได้ ในศึก ONE 171 เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 20 ก.พ.ที่ผ่านมา ณ สังเวียน ลูเซล สปอร์ต อารีนา ประเทศกาตาร์ศึกไตรภาคระหว่าง “โจชัว vs จาร์เร็ด” เริ่มต้นอย่างเข้มข้น ก่อนเป็น “โจชัว” ที่เร่งเครื่องขึ้นมาในยก 2 พลิกกลับมาทุบรัวจน “จาร์เร็ด” ไร้หนทางป้องกันตัวเองเป็นฝ่ายพ่ายทีเคโอไป โดย “ปาเกียว” ที่ติดตามการต่อสู้ของคู่นี้อยู่ด้วยได้ส่งข้อความถึงรุ่นน้องคนเก่งว่า“ของแสดงความยินดีกับ โจชัว พาซิโอ! คุณได้พิสูจน์ให้เห็นว่านักสู้ชาวฟิลิปปินส์เกิดมาเพื่อความยิ่งใหญ่ คุณแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความทุ่มเทและจิตวิญญาณนักสู้ สมแล้วที่คุณได้เป็นแชมป์โลก ONE MMA รุ่นสตรอว์เวต”“ชาวฟิลิปปินส์ทุกคนภูมิใจในตัวคุณ และผมไม่สงสัยเลยว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของตำนานที่ยิ่งใหญ่ของคุณ จงเป็นแรงบันดาลใจให้นักสู้รุ่นต่อไปของฟิลิปปินส์ไปเรื่อย ๆ มาบูไฮ กา! (สู้ต่อไป)”สำหรับ “ปาเกียว” เพิ่งได้รับการเสนอชื่อให้เข้าหอเกียรติยศ (hall of fame) ของ สหพันธ์มวยนานาชาติ (IBF) ประจำปี 2568 หลังจากฝากผลงานชกยอดเยี่ยมบนสังเวียนอาชีพ ชนะ 62, แพ้ 8 และ เสมอ 2 ครั้ง ต้องรอติดตามว่าวันข้างหน้า “โจชัว” จะเดินเจริญรอยตามความยิ่งใหญ่ของฮีโรในดวงใจอย่าง “ปาเกียว” ได้หรือไม่?