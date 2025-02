“บิ๊กโคล่า” จับมือ “แมนเชสเตอร์ ซิตี้” แชมป์พรีเมียร์ลีก 4 สมัยซ้อน เตรียมดึงสตาร์ดังระดับท็อปร่วมโปรโมตรุกตลาดคอบอลรุ่นใหม่

เครื่องดื่มบิ๊กโคล่าแบรนด์นำ้อัดลมแถวหน้าของเมืองไทย ประกาศความยิ่งใหญ่ เซ็นสัญญาเป็น Official Regional Partner ร่วมกับสโมสร “แมนเชสเตอร์ ซิตี้” แชมป์พรีเมียร์ลีก 4 สมัยซ้อนทีมแรกของเกาะอังกฤษ เป็นเวลา 2 ปี เตรียมรุกตลาดคนรุ่นใหม่พัฒนาภาพลักษณ์แบรนด์สู่ระดับสากล พร้อมจัดเต็มแคมเปญสุดพิเศษมากมายเอาใจผู้บริโภคMr. Jeremy Way Vice President Partnerships - City Football Group พร้อมด้วย Mr. Euan Watson Marketing Communications Manager - City Football Groupมร. ฮวน โฆเซ่ โลเปซ เวอการ่า (Mr. Juan Jose Lopez Vergara) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเจไทย จำกัด และ นายชนินทร์ เทียนเจริญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อาเจ ไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม “บิ๊กโคล่า” ร่วมแถลงข่าว เซ็นสัญญาเป็น Official Regional Partner ร่วมกับสโมสร “แมนเชสเตอร์ ซิตี้” เป็นระยะเวลา 2 ปีมร. ฮวน โฆเซ่ โลเปซ เวอการ่า (Mr. Juan Jose Lopez Vergara) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาเจไทย จำกัด เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นตลาดที่มีศักยภาพและบริษัทแม่ อาเจ กรุ๊ปให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยไทยถือเป็นประเทศแรกที่บริษัทขยายการลงทุนนอกละตินอเมริกา และประสบความสำเร็จสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ เมื่อเริ่มทำการตลาดในการเปิดตัว “บิ๊กโคล่า” ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคคนไทยเป็นอย่างมาก ส่งผลให้สามารถแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดของไทยได้เพื่อตอกย้ำความเป็นโกลบอล แบรนด์อย่างแท้จริง บริษัทจึงได้เซ็นสัญญา เป็น Official Regional Partner กับสโมสรฟุตบอล “แมนเชสเตอร์ ซิตี้” สโมสรแรกที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก 4 ฤดูกาลติดต่อกัน โดยมีระยะเวลาสัญญา 2 ปี ในการนำตราสัญลักษณ์สโมสร (CREST) นักฟุตบอล และสิทธิประโยชน์อื่นๆ มาทำกิจกรรมการตลาด ซึ่งกีฬาฟุตบอลถือเป็นกีฬาที่คนไทยให้ความนิยมอันดับ 1 โดยเฉพาะฟุตบอลพรีเมียร์ลีก ประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นลีกระดับโลกที่คนไทยชื่นชอบเป็นอันดับ 1 เช่นกัน ทำให้เชื่อมั่นว่า จะสามารถสร้างให้แบรนด์บิ๊กโคล่า กลับมาแข็งแรง และขยายฐานลูกค้าคนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกับแมนฯ ซิตี้ ที่ต้องการขยายฐานแฟนคลับ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ในอาเซียนให้มากขึ้นด้วยด้านนายชนินทร์ เทียนเจริญ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อาเจ ไทย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่ม “บิ๊กโคล่า” กล่าวว่า ในปีนี้บิ๊กโคล่าเตรียมใช้งบการตลาดกว่า 100 ล้านบาท สำหรับรุกทำตลาดภายใต้กลยุทธ์ Sponsorship Marketing โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ก้าวสู่ระดับสากลและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถือเป็นหนึ่งในสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในวงการฟุตบอลยุคปัจจุบัน มีภาพลักษณ์ของการเป็นแชมเปี้ยน รวมทั้งยังมีฐานแฟนคลับรุ่นใหม่ก่อตัวขึ้นมากมายทั่วโลกรวมถึงในประเทศไทยด้วยเช่นกัน”“การจับมือร่วมกันในครั้งนี้จะทำให้บิ๊กโคล่าสามารถนำภาพลักษณ์ของสโมสรมาใช้ได้อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งตราสัญลักษณ์ของสโมสรและภาพนักเตะ เพื่อนำมาบรรจุในผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่และของที่ระลึกสำหรับผู้บริโภค รวมถึงการดึงนักเตะระดับโลกของทีมมาร่วมโปรโมตและถ่ายทำสื่อโฆษณา ตลอดจนกิจกรรมพิเศษที่จะตามมาอีกมากมาย โดยเฉพาะการพาผู้โชคดีไปชมแมตช์การแข่งขันของทีมเรือใบสีฟ้าถึงประเทศอังกฤษ”“เราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการได้สโมสรแมนเชสเตอร์ ซิตี้ มาเป็นพันธมิตรในครั้งนี้ จะช่วยปลุกกระแสของบิ๊กโคล่าแก่ผู้บริโภค รวมถึงแฟนบอลพรีเมียร์ลีกและเหล่าแฟนคลับซิตี้เซ่นส์ในเมืองไทยได้เพิ่มมากขึ้นแน่อน เพื่อก้าวสู่การแบรนด์ท็อป 3 ของตลาดน้ำอัดลมในเมืองไทย และเมื่อไหร่ที่นึกถึงแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็ต้องนึกถึงบิ๊กโคล่าด้วยเช่นกัน” ชนินทร์ เผยสำหรับ “บิ๊กโคล่า” ถือเป็นหนึ่งในแบรนด์น้ำอัดลมแถวหน้าของเมืองไทย ภายใต้เครือ อาเจ กรู๊ป (AJE Group) บริษัทข้ามชาติสัญชาติเปรู ที่มีสำนักงานอยู่มากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยเริ่มก่อตั้งโรงงานในเมืองไทยเมื่อปี 2005 และวางจำหน่ายครั้งแรกเมื่อปี 2006 อีกทั้งยังเคยเป็นพันธมิตรสนับสนุนทัพฟุตบอลทีมชาติอังกฤษ ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 2010 มาแล้วเช่นกัน