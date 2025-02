"สิงห์" เดินหน้า "โกลบอล สปอร์ต พาร์ทเนอร์ชิพ" ต่อสัญญา MotoGP ถึงปี 2026

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น เดินหน้ากลยุทธ์ "โกลบอล สปอร์ต พาร์ทเนอร์ชิพ" ต่อเนื่อง ส่ง “ลีโอ” ต่อสัญญาพาร์ทเนอร์ ออฟ โมโตจีพี อีก 2 ปี พร้อมอัดกิจกรรมสนามแรก “ไทยจีพี” บุรีรัมย์ คอนเสิร์ตใหญ่ 5 วัน 6 ศิลปินวรวุฒิ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด คีย์แมนสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังการเจรจาความร่วมมือกับพันธมิตรกีฬาระดับโลกมากมาย เผยว่า “นับเป็นเวลามากกว่า 1 ทศวรรษที่ “สิงห์ คอร์เปอเรชั่น” กับ “โมโตจีพี” มีความร่วมมือระหว่างกันตั้งแต่ปี 2014 และต่อสัญญาการทำงานร่วมกันจนถึงปี 2026 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้ที่เราจะได้เห็นนักแข่งชาวไทย ลงแข่งรุ่นโมโตจีพีแบบเต็มฤดูกาล พร้อมกันนี้ประเทศไทย ยังได้รับเกียรติเป็นสนามประเดิมฤดูกาล 2025 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม ที่ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งทาง “ลีโอ” ได้เตรียมกิจกรรมพิเศษมากมาย เพื่อภารกิจขับเคลื่อนแบรนด์คนไทยสู่การเป็นโกลบอลแบรนด์ที่รู้จักทั่วโลก”โดยตลอด 5 วัน ในช่วงการแข่งขัน โมโตจีพี ที่บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต "ลีโอ" ได้จัดคอนเสิร์ต กับ 6 ศิลปินดัง และอินฟลูสายสองล้อ นำโดย "แพร" ทวินันท์ เพิ่มพูล, Rubsarb และ MOTOGPThailandfanclub เสิร์ฟความสนุกแก่สายซิ่ง พบกับคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง เริ่มตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ร้านFullhouse พบกับ Jetset'er, 26 กุมภาพันธ์ ร้าน Fullhouse พบ Laxyloxy, 28 กุมภาพันธ์ ร้าน The Blackyard พบ Slot Machine ต่อเนื่อง 1 มีนาคม ร้าน The Blackyard กับ Lomosonic และร้าน Lalaloy มันส์กับ Safeplanet ปิดท้ายความสนุก 2 มีนาคม ร้านพื้น พื้น กับ เบิ้ล ปทุมราชสำหรับกลยุทธ์ "โกลบอล สปอร์ต พาร์ทเนอร์ชิพ" หรือการเป็นพันธมิตรของกีฬาระดับโลก นอกเหนือจากเป็น พาร์ทเนอร์ ออฟ โมโตจีพี หรือการแข่งขัน มอเตอร์ไซค์ทางเรียบชิงแชมป์โลก ตั้งแต่ปี 2014 แล้ว ยังเป็นออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ ของทีมฟุตบอลดังจากอังกฤษอย่าง เชลซี ตั้งแต่ปี 2010, การแข่งขันรถสูตรหนึ่ง หรือ F1 กับการเป็น ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ กับทีมแข่งดังอย่าง Infiniti Red Bull Racing ระหว่างปี 2010-2015 และหลังจากนั้นกับอีกหลายทีม ทั้ง Scuderia Ferrari ระหว่างปี 2016-2018, Alfa Romeo F1 Team ระหว่างปี 2019-2023 และล่าสุดกับ Stake F1 Team Kick Sauber ระหว่างปี 2024-ปัจจุบัน นอกจากนั้นปี 2023 ยังได้เข้ามาเป็น ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ กับ ดิ โอเพ่น กอล์ฟเมเจอร์รายการเก่าแก่ที่สุดของโลก และล่าสุด ในปี 2025 กับการเป็น ออฟฟิเชียล พาร์ทเนอร์ ของ ONE Championship ศึกศิลปะการต่อสู้ระดับแนวหน้าของโลก