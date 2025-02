“โค้ชอ๊อด” นำทีมตบลูกยางเยาวชนไทยอุ่นเครื่องทีมเฮียวโกะจากญี่ปุ่น

“โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร นำทีมนักตบโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ” ลงสนามแข่งขันกับ ทีมเฮียวโกะ จากมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น หวังให้นักตบเยาวชนไทยได้พัฒนาฝีมือกับทีมในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งต่อไปจากที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ได้เปิดโครงการ “สานพลังเยาวชนสู่คนของชาติ Become The Next Generation” มาอย่างต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อสรรหาและเพิ่มจำนวนประชากรนักกีฬาระดับยุวชนหรือเยาวชนที่มีคุณภาพและศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบการพัฒนานักกีฬาทีมชาติไทย โดยโครงการมีระยะเวลา 12 เดือน ไปจนถึงเดือนพฤศจิกายน แบ่งเป็นนักกีฬากลุ่มอายุไม่เกิน 16 ปี และกลุ่มอายุ 16 ปีขึ้นไปทั้งชายและหญิง โดยเน้นนักกีฬาที่มีรูปร่างสูงเหมาะสมตามตำแหน่งต่างๆล่าสุด “โค้ชอ๊อต” เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร ประธานเทคนิคสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย นำทีมเยาวชนของไทยในโครงการที่มีทั้ง 3 รุ่นที่อยู่ในทีมนี้ทั้งยู 16 ยู 19 และ ยู 21 ลงสนามฝึกซ้อมและแข่งขันกับ ทีมเฮียวโกะ จากมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น โดย “โค้ชอ๊อต” เปิดเผยว่า ทีมเยาวชนชุดนี้มีการเตรียมตัวมากว่า 3 สัปดาห์แล้ว ซึ่งจากการลงทีมได้เห็นว่าทีมจากมหาวิทยาลัยของประเทศญี่ปุ่น มีมาตรฐานการเล่นที่มาก ทั้งการรับเสิร์ฟรับตบ และการรุกกลับ ถือว่าเด็กๆของเราได้เรียนเทคนิคต่างๆในระดับที่สูงขึ้นจากทีมจากญี่ปุ่นได้อย่างมาก ทำให้นักตบไทยรู้ว่าการเล่นในระดับสูงขึ้นจะต้องเตรียมตัวเองอย่างไรบ้างที่ผ่านมาในส่วนของทีมเยาวชนไทยได้เตรียมเรื่องทีมสปิริต ส่วนเรื่องเทคนิคต่างๆ ยังมีจุดที่ต้องแก้ไขอีกมาก ตั้งเกมรับเสิร์ฟ เกมรับและการโต้กลับยังทำได้ไม่ดี ซึ่งคงต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมต่อไป แต่หลายคนก็เห็นพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างชัดเจน จากนี้จะเพิ่มเทคนิคต่าง รวมทั้งการสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งที่ต้องใช้เวลาพอสมควร น่าจะไม่ตำกว่า 3-4 เดือนนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้ช่วยโค้ชได้ใกล้ชิดกับเด็กๆมากยิ่งขึ้น ได้ควบคุมเกม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโค้ชควบคู่กันไปด้วยขณะที่ วิศรุตา เส็งนา และ ณัฐวรรณ ผาดไธสง นักตบเยาวชนสาวไทยในโครงการ กล่าวว่า การได้ลงซ้อมกับทีมจากญี่ปุ่น ทำให้เห็นว่าเกมรับของเขาเหนียวแน่นมาก มือเซตก็สามารถจ่ายบอลได้หลากหลาย ซึ่งทีมไทยก็ต้องอ่านบอลคู่แข่งว่าจะมาแบบไหน แล้วทำเกมรับสู้ให้ดีที่สุด ทั้งนี้โค้ชอ๊อต เน้นให้ทุกคนมีความแข็งแกร่ง จิตใจต้องสู้ และถือว่าซ้อมหนักอย่างมาก จากนี้ก็จะพัฒนาตัวเองทั้งความคล่องตัว และสกิลต่างๆให้ดีขึ้นต่อไป