ฟุตบอลหญิงไทย U20 เอาชนะ วานูอาตู 8-0 เก็บชัยสองนัดรวด Four Nations 2025

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2568 ณ สนามไวกิ้ง พาร์ค การแข่งขันฟุตบอลหญิง รายการ Four Nations Tournament 2025 นัดที่สอง ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U20 ลงสนามพบกับ วานูอาตู ชุดใหญ่เกมแรกชบาแก้ว U20 เอาชนะ หมู่เกาะโซโลมอน มา 8-0 ส่วน วานูอาตู พ่ายต่อ ออสเตรเลีย U20 มา 0-9เกมนี้ โค้ชหนึ่ง หนึ่งฤทัย สระทองเวียน วาง แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน เป็นกองหน้าคู่กับ กุลิสรา ลิ้มปวะนิช และมี ริญญาภัทร์ มูลดง สนับสนุนเริ่มเกมมาไทยพยายามบุกอย่างหนัก และนาทีที่ 8 ไทยก็มาได้จุดโทษหลัง กุลิสรา ลิ้มปวะนิช ไปโดนทำฟาวล์ ก่อนจะลุกมาสังหารเองเข้าไปให้ ชบาแก้ว U20 นำก่อน 1-0นาที 14 ไทยมาได้จุดโทษครั้งที่สอง ก่อนที่ กุลิสรา ลิ้มปวะนิช จะโดนทำฟาวล์ แต่คราวนี้เป็น ริญญาภัทร์ มูลดง ที่รับหน้าที่สังหารเข้าไป ให้ ไทยนำห่างเป็น 2-0นาทีที่ 19 แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ลากไปจ่ายเรียดให้ ริญญาภัทร์ มูลดง ยิงเข้าไปเป็นประตูที่สองของตัวเองในเกมนี้ ให้ ชบาแก้ว U20 หนีห่างเป็น 3-0นาที 28 ริญญาภัทร์ มูลดง ไปฉกบอลได้ ก่อนยิงเข้าไปเป็นแฮตทริกของตัวเองในเกมนี้ ให้ ชบาแก้ว U20 นำห่างเป็น 4-0นาที 31 ริญญาภัทร์ มูลดง จ่ายให้ กุลิสรา ลิ้มปวะนิช วอลเลย์ด้วยซ้ายตามน้ำเข้าไปเป็น ชบาแก้ U20 นำห่างเป็น 5-0 และจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้นาที 57 ชบาแก้ว U20 นำห่างเป็น 6-0 จากจังหวะที่ กุลิสรา ลิ้มปวะนิช ลากมาจ่ายให้ แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน ยิงเข้าไปนาที 66 จุไลพร ใจมูลวงศ์ ได้ลองยิงไกลด้วยซ้ายเสียบตาข่ายเข้าไปอย่างสวยงามให้ ชบาแก้ว U20 นำห่างเป็น 7-0นาที 89 ไทยมาได้จุดโทษหลัง ณัฐชา แก้วอันตา โดนทำฟาวล์ก่อนที่จะลุกมาสังหารเองเข้าไปให้ ชบาแก้ว U20 หนีห่างเป็น 8-0ช่วงเวลาที่เหลือไม่มีประตูเพิ่มเติมจบเกม ฟุตบอลหญิงไทย U20 เอาชนะ วานูอาตู ชุดใหญ่ไป 8-0 มีหกคะแนนเต็มโปรแกรมนัดต่อไป ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลหญิง Four Nations Tournament 2025 นัดสุดท้าย พบกับ ออสเตรเลีย U20 ที่สนาม แดกิ้น พาร์ค ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เวลา 14.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง Facebook : FA THAILAND, ช้างศึก / YouTube : ช้างศึกรายชื่อ 11 ตัวจริงนภัสวรรณ์ สืบสวน, อลิสดา ยุทธกาศ, ภิญญาพัชญ์ กลิ่นคล้าย, ริญญาภัทร์ มูลดง (C), รสิตา เถาว์เบา, กุลิสรา ลิ้มปวะนิช, จุไลพร ใจมูลวงศ์, ปรีชากรณ์ เครือชื่นชม, อัญชิษฐา หอมตะโก, เบญญาภา สิงใส (GK), แมดดิสัน เจตน์ แคสทีน