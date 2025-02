เรซซิ่ง สปิริต แถลงใหญ่เตรียมระเบิดศึกรถยนต์ทางเรียบ ฤดูกาล 2025 เมื่อวันที่ 20 ก.พ.68 ห้อง Multi-Function Hall ศูนย์ประชุม C asean Ratchada , อาคาร CW Tower ชั้น 10 รัชดาภิเษกนายสนธยา คุณปลื้ม ประธานจัดการแข่งขัน และนายปรีดา ตันเต็มทรัพย์ รองประธานจัดการแข่งขัน เป็นประธานในงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬารถยนต์ทางเรียบ รายการ “TSS The Super Series by B-Quik” รวมถึง รายการ “Bangsaen Grand Prix” สำหรับฤดูกาล 2025 โดย บริษัท เรซซิ่ง สปิริต จำกัด ผู้จัดการแข่งขันกีฬารถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติ ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมกีฬา (ร.ย.ส.ท.) และใช้กฎของสมาพันธ์แข่งขันรถยนต์นานาชาติ หรือ International Sporting Code of FIA ซึ่งมีมาตรฐานระดับสากลที่ทั่วโลกยอมรับเรื่องแรกเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ไม่ได้ส่งผลต่อรายการเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อวงการมอเตอร์สปอร์ตเมืองไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วย เพราะในปีนี้บริษัทเรซซิ่ง สปิริต จำกัด ในฐานะผู้จัดการแข่งขันฯได้จับมือร่วมลงทุนกับ Stéphane Ratel Organization (SRO) ในการที่จะร่วมกันพัฒนารายการ TSS The Super Series by B-Quik โดยเสริมความแข่งแกร่งให้เป็นรายการชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงเลื่อนอันดับสถานะของรายการในเวทีมอเตอร์สปอร์ตระดับโลกอีกด้วยSRO เป็นผู้จัดการแข่งขันที่มีศักยภาพสูงมีรายการแข่งขันกีฬามอเตอร์สปอร์ตทั่วโลกกว่า 20 รายการ อาทิ รายการ Fanatec GT World Challenge และ รายการ CrowdStrike 24 Hours of Spa ซึ่งจากความร่วมมือกันในครั้งนี้จะช่วยสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในมาตรฐานการจัดการแข่งขันกีฬา รวมถึงกฎกติกาการแข่งขัน โดยเฉพาะหนึ่งในหัวใจสำคัญคือ Balance of Performance (BOP) ซึ่งทางรายการ TSS The Super Series by B-Quik และรายการต่างๆของ SRO ก็จะใช้ BOP เดียวกันเพื่อเป็นการกำหนดบรรทัดฐานของมอเตอร์สปอร์ต และสืบเนื่องจากการใช้ BOP เดียวกันจึงทำให้ Official Tires ในปี 2025 นี้ เปลี่ยนมาเป็นยางรถยนต์ของ Pirelli ทั้งหมด ซึ่งเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกระหว่าง TSS และ Pirelli เช่นเดียวกันในฤดูกาล 2025 นี้ TSS The Super Series by B-Quik จะทำการแข่งขันทั้งสิ้น 5 อิเวนต์ เปิดฤดูกาลในวันที่ 23 – 25 พฤษภาคม ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อด้วย สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม หลังจากนั้นจะเคลื่อนทัพรถแข่งไปสนาม เซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซีย ถึง 2 ครั้ง ในวันที่ 8 – 10 สิงหาคม เฉพาะ 3 รุ่น Supercar GT3, GTM , GT4 และในวันที่ 19 – 21 กันยายน จะมีทั้งหมด 4 รุ่นด้วยกัน Supercar GT3 , GTM, GT4 และ GTC ก่อนจะเดินทางกลับมาสู่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นสนามตัดสินแชมป์ในวันที่ 31 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2568ในส่วนของรายการ “B-Quik Thailand Super Series” มีความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นเดียวกัน หนึ่งในนั้นคือซึ่งการเปลี่ยนแปลงชื่อรุ่นการแข่งขันจากเดิมใช้ชื่อรุ่น Super Compact โดยจะเปลี่ยนเป็น Super Touring เนื่องจากปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงและหลากหลายในรถที่ร่วมทำการแข่งขันในรุ่นนี้มากขึ้น จึงทำให้รายการพิจารณาถึงการปรับเปลี่ยนให้สามารถรองรับรถให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นแต่ยังคงไว้ซึ่งความยุติธรรมและเท่าเทียมในการแข่งขันเช่นเดิม และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เป็นกระแสฮือฮาอย่างมากคือการที่ผู้จัดฯได้ตัดสินใจนำทัพรถแข่งในรุ่น Super Touring และ Super Pickup D1 เดินทางไปทำการแข่งขันยังสนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต ประเทศมาเลเซียในวันที่ 19 – 21 กันยายน ซึ่งในอิเวนต์นี้ทางผู้จัดฯเตรียมแผนงานที่จะจัดให้เป็น Motorsport Week ทั้งนี้แฟนมอเตอร์สปอร์ตห้ามพลาดต้องติดตามความสนุกสนานกันอย่างใกล้ชิด และในส่วน Official Tires ของ รายการ B-Quik Thailand Super Series ยังคงใช้ยางรถยนต์โดย Hankook เช่นเดิมและบิ๊กอิเวนต์ของปีที่ทุกคนรอคอย มหกรรมการแข่งขันกีฬารถยนต์ทางเรียบริมชายหาด “Bangsaen Grand Prix” ซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 19 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2568 ณ ริมหาดบางแสน จังหวัดชลบุรี ในปีนี้สนามบางแสนฯเป็นเจ้าบ้านต้อนรับการแข่งขันรถล้อเปิดเป็นครั้งแรกจากการมาเยือนของ Support Race รายการ “Formula 4 South East Asia” (F4SEA) ซึ่งการแข่งขัน Formula 4 นั้นได้รับการยอมรับว่าเป็นโปรแกรมการแข่งขันที่พัฒนานักแข่งเยาวชนที่ดีที่สุดในโลก ถือเป็นความสำเร็จอีกขึ้นของสนามบางแสนฯในการที่มีเปิดโอกาสให้รถล้อเปิด (open wheeler) มาวิ่งในสนามแห่งนี้ นอกจาก F4SEA ที่มาร่วมวิ่งแล้วเรายังคงมีพันธมิตรที่ร่วมเป็น Support Race ให้กับรายการบางแสนฯมาอย่างยาวนาน นั่นคือ รายการ Porsche Carrera Cup Asia (PCCA) และรายการ Toyota GAZOO Racing Thailand ซึ่งแน่นอนว่าทางผู้จัดฯก็ได้เตรียมเซอร์ไพร์สไว้ให้กับแฟนๆมอเตอร์สปอร์ตที่เตรียมตัวจะไปเยี่ยมชมในสุดสัปดาห์แห่งเทศกาลความเร็ว รวมทั้งจัดเต็มกิจกรรมต่าง ๆ จากร้านค้า และบูธกิจกรรมจากผู้สนับสนุนให้ร่วมสนุกมากมาย ให้เลือกช้อปกัน และสุดพิเศษกับโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกับนักแข่งคนโปรด แล้วพบกันที่บางแสน 2 – 6 กรกฎาคม 2568สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดการการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนหลักของรายการ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน โดยปีนี้ทางรายการยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ “ Bangkok Airways ” ที่จะเข้ามาร่วมกันขับเคลื่อนวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยด้วยกัน และในส่วนของสะสมที่ระลึก ปีนี้ ทาง TSS พร้อมเปิดตัว Collection ใหม่ ให้แฟนๆ ได้เป็นเจ้าของ ซึ่งทุก Collection ทาง Imane Thailand ผู้สนับสนุนของรายการเป็นผู้กำกับ ดูแลการผลิตอย่างใกล้ชิดโดยแฟนมอเตอร์สปอร์ตสามารถติดตามชมข่าวสาร และความเคลื่อนไหวต่างๆ ตลอดจนรับชมการแข่งขันอย่างใกล้แบบเกาะขอบสนามผ่านทาง Facebook Fanpage : Thailand Super Series, YouTube: Thailand Super Series,www.thailandsuperseries.net และการถ่ายทอดสดผ่านทางโทรทัศน์ที่ช่อง TrueID Sports (621) , True Sports 2 ช่อง 667 และช่อง PPTVHD36 ทั้งนี้ยังมีช่องทางออนไลน์ ทั้ง Facebook และ YouTube : PPTV SPORTSตารางการแข่งขันฤดูกาล 2025 จะมีการแข่งขันทั้งหมด 5 อิเวนต์ ประกอบไปด้วยEvent 1 : วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2568 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์• รายการ TSS The Super Series by B-Quik : TSS Supercar GT3 , GTM , GT4 และ GTC• รายการ B-Quik Thailand Super Series : Super Eco , Super Touring , Super Pickup D1 และ Super Pickup D2Event 2 : วันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 2568 กับเทศกาลความเร็วบางแสน กรังด์ปรีซ์ ณ สนามบางแสน สตรีท เซอร์กิต จังหวัด ชลบุรี• รายการ TSS The Super Series by B-Quik : TSS Supercar GT3 , GTM , GT4 และ GTC• รายการ B-Quik Thailand Super Series : Super Eco , Super Touring , Super Pickup D1 และ Super Pickup D2Event 3 : TSS The Super Series by B-Quik : วันที่ 8 - 10 สิงหาคม 2568 ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต• รายการ TSS The Super Series by B-Quik : TSS Supercar GT3 , GTM และ GT4Event 4 : TSS The Super Series by B-Quik : วันที่ 19 - 21 กันยายน 2568 ณ สนามเซปัง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต• รายการ TSS The Super Series by B-Quik : TSS Supercar GT3 , GTM , GT4 และ GTC• รายการ B-Quik Thailand Super Series : Super Touring และ Super Pickup D1Event 5 : วันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2568 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์• รายการ TSS The Super Series by B-Quik : TSS Supercar GT3 , GTM , GT4 และ GTC• รายการ B-Quik Thailand Super Series : Super Eco , Super Touring , Super Pickup D1 และ Super Pickup D2www.thailandsuperseries.net